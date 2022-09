Mag-ama, nalunod sa Magpet, North Cotabato

KIDAPAWAN CITY - Kinilala ang nasawi na isang Condrado Noa, senior citizen, magsasaka at anak nitong si Jimmy, isang grade 5 pupil na pawang mga residente ng nasabing lugar.

Ayon sa impormasyon mula sa lugar, nangangaryada umano ang dalawa sakay ng kanilang kabayo nang maanod sila ng tubig baha kahapon kung saan maging ang kabayo ay napatay din sa naturang insidente.

Nitong umaga lang nakita ang mga bangkay ng mag-ama matapos ang isinagawang search and rescue operation ng MDRRM Magpet at BLGU.

Nakita ang katawan ni Conrado sa Purok 6, ng nasabing barangay habang sa Sitio Little Baguio, Meocan, Arakan naman ang anak nito.

Sa naturang larawan, hubo't hubad at sugatan ang parehong mukha at mga katawan ng mag-ama dahil sa mga bato at debris ng baha.

Nagdadalamhati sa ngayon ang mga kaanak at kakilala ng mag-ama sa sinapit ng dalawa.

Courtesy: Mhaii Hugalbot Alegado