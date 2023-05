Mag-asawang missing, natagpuang patay sa Aleosan

PINANINIWALAANG pinatay muna bago inilibing ng suspek o mga suspsect ang mag-asawang taga Aleosan, North Cotabato matapos matagpuan ang bangkay ng mga ito sa Purok Asuzena, Brgy. Upper Minggading, ng nasabing bayan, tanghali kanina.

Kinilala ni Aleosan PNP chief Major Jenifer Amotan ang mga biktima na sina Berting Pandita Tapadan, 54-anyos at Aisa Tamay Tapadan, 58-anyos na pawang taga Purok 7, New Panay, Aleosan.

Ayon sa ulat, may nakapansin na tila may inilibing sa isang lote sa nabanggit na lugar at nang ito ay hukayin ng mga barangay officials, dito nadiskubre ang bangkay ng mag-asawa.

Ayon kay Amotan, nito pang May 06 nawawala ang mag-asawa matapos magpaalam sa kanilang anak na may kukunin lang na pera sa isang kakilala, pero hindi na nakauwi ang mga ito.

May person of interest na ang Aleosan PNP at patuloy pang pinaghahanap ang suspek.