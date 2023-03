Magnitude 5.9 earthquake rocks Davao de Oro

DAVAO CITY – A magnitude 5.9 earthquake rocked Davao de Oro Tuesday afternoon with the tremor reaching up to Lanao del Sur and South Cotabato.

Felt at 2:02 p.m., it was tectonic in origin and its epicenter was traced 8 kilometers south of New Bataan, Davao de Oro.

Below are the reported intensities:

Intensity V - Maco, Maragusan, Nabunturan, New Bataan, and Pantukan, Davao de Oro

Intensity IV - Monkayo, Davao de Oro; City of Tagum, Davao del Norte; City of Bislig, Surigao del Sur

Intensity III - Santa Cruz, Davao del Sur; City of Davao; City of Mati, Davao Oriental

Intensity II - City of Cagayan De Oro; Antipas, Carmen, and City of Kidapawan, Cotabato; Columbio, Sultan Kudarat

Intensity I - Aleosan, Cotabato; Esperanza, Lutayan, and President Quirino, Sultan Kudarat

Instrumental intensities:

Intensity V - Nabunturan, Davao de Oro

Intensity III - City of Davao; Malungon, Sarangani; Tupi, South Cotabato

Intensity II - Carmen, Bohol; Abuyog, Leyte; City of Malaybalay, and Talakag, Bukidnon; Banisilan, and Magpet, Cotabato; Alabel, Sarangani; City of

Koronadal, South Cotabato; City of Cabadbaran, Agusan del Norte; City of Bislig, Surigao del Sur

Intensity I - Esperanza, Masbate; City of Baybay, and Dulag, Leyte; Kadingilan, Bukidnon; City of Cagayan De Oro; Don Marcelino, Davao Occidental; Kiamba,

Sarangani; Banga, Norala, Surallah, and Tantangan, South Cotabato; City of General Santos; Columbio, Isulan, and President Quirino, Sultan Kudarat; City of

Surigao, Surigao del Norte; City of Tandag, Surigao del Sur; Kapatagan, Lanao del Sur