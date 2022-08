Magsaysay, Davao del Sur, niyanig ng Magnitude 5.5 na lindol

COTABATO CITY - Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Magsaysay, Davao del Sur alas 4:23 ngayong hapon.

Walang iniulat na nasawi o nasaktan habang sinusulat ang balitang ito.

Ang pagyanig ay natukoy 11 kilometro sa hilaga ng Magsaysay, Davao del Sur at may lkalim na 6 na kilometro. Ito ay tectonic in origin.

Narito ang reported intensities.

Intensity V - Kidapawan City; Davao City; Tupi and Polomolok, South Cotabato; Malungon, Sarangani

Intensity IV - Sta. Cruz, Bansalan, Digos City, and Matanao, Davao del Sur;

Koronadal City; Tampakan, Norala, and Banga, South Cotabato; Alabel, Sarangani;

Lutayan, Columbio, Pres. Quirino, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat;

Tulunan and M'lang, Cotabato

Intensity III - Cotabato City; Tantangan, Surallah, Kiamba, and Glan, Sarangani

Palimbang, Isulan, Tacurong, and Esperanza, Sultan Kudarat; Magpet, Arakan, Pigcawayan

and Pres. Roxas, Cotabato

Intensity II -Maasim, Sarangani

Instrumental Intensities:

Intensity V - Kidapawan City, Cotabato; Tupi, South Cotabato

Intensity IV - Davao City, Davao Del Sur; Alabel, Sarangani; Koronadal City, General Santos City, South Cotabato; Columbio, Sultan Kudarat

Intensity III - Kiamba, Glan, Sarangani; Surallah, T'Boli, Santo Nino, South Cotabato

Intensity II - Nabunturan, Davao de Oro; Maasim, Sarangani

Intensity I - Gingoog City, Misamis Oriental

Larawan ng mga paninda sa isang mall sa Digos City.