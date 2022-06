Maguindanao barangay kagawad, patay sa pamamaril

NAMATAY ON THE SPOT ang isang barangay kagawad matapos barilin sa Barangay Labungan, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ng Datu Odin PNP ang biktima na si Kagawad Macmod Masiangal na taga Barangay Labungan.

Sinabi ni Datu Odin municipal police deputy chief Lt. Guiseppe Tamayo na nagpapatuloy pa ang kanilang imbesigasyon sa motibo ng krimen at kung sino ang may gawa nito.

Sa pahayag ng isa sa kaanak ng biktima, naglalakad si kagawad patungong barangay hall kahapon ng tanghali nang barilin ng di pa nakilalang mga suspect.

Sa likod tinamaan si Kagawad Masiangal at nasawi on the spot. Tumakas ang mga suspect sakay ng motor. Sinabi rin ng kaanak nito na wala siyang kaaway sa barangay at siya ay walang ibang hangarin kundi magsilbi sa barangay.

Sa isa pang kaso ng pamamaril, sugatan ang dalawa katao na sina Amer Morad at Mohaimen Saipodin na parehong taga Buldon matapos na sila ay ambusin ng hindi pa nakilalang mga suspect.

Sakay ng motor ang dalawa nang paputukan ng mga suspect na sakay din ng hiwalay na motor sa boundary ng Buldon at Parang, Maguindanao.

Nasa ospital na ang dalawa.