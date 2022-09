Maguindanao mayor inaresto ng CIDG sa Davao dahil sa kasong murder

ITO ANG kinumpirma sa Radyo Bida ni Lt.Col. Bernard Lao, Acting Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit Bangsamoro Autonomous Region.

Ang nahuli ay si Pandag town mayor Khaddafe “Toy” Mangudadatu, 44-anyos na taga Sitio Bakotoy, Brgy. Pandag, Pandag, Maguindanao.

Isinilbi ng CIDG BAR ang warrant of arrest laban sa kanya habang ito ay nasa loob ng Royal Mandaya Hotel, Palma Gil Street, Davao City pasado alas 4:00 ng hapon kanina.

Ang nahuli ay may pending warrant of arrest dahil kasong murder na isinampa laban sa kanya at iba pang akusado noong 2010.

Ito ay may kinalaman sa pagpatay sa mag-asawang Abdulah Kanapia Ligawan at Lala S. Ligawan noong October 7, 2010 sa Purok 6, Brgy. Sinakulay, President Quirino, Sultan Kudarat.

Matapos maaresto agad namang dinala sa ospital ang nahuling suspek dahil sa hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib.

Nasa kostudiya na ngayon ng CIDG ang nahuling suspek.

Subject naman ngayon sa manhunt ng PNP ang tatlo pang mga akusado.