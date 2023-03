Maguindanao SK chair nabbed for alleged involvement in election violence

DATU ODIN SINSUAT, Maguindanao Norte - KAKALAPAG palang kanina sa Awang Airport ng Sangguniang Kabataan Federation President ng Ampatuan, Maguindanao del Sur na si Abdulwadod Sangki, 23-anyos na taga Barangay Salman, Ampatuan nang salubungin ito ng kanyang warrant of arrest na isinilbi sa kanya ng CIDG-BARMM.

Ang warrant of arrest ay ipinalabas ng 12th Judicial Region, RTC Branch 1 sa Iligan City na may petsang October 7, 2022.

Si Sangki at 24 na iba pa ay sangkot sa bombing incident noong May 9, 2022 National and Local Elections sa Datu Abdullah Sangki Elementary School sa bayan ng Ampatuan.

Itinuturing din siyang rank 1 most wanted person ng Ampatuan PNP.

Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kaso nito. Si Sangki ay naka kulong na ngayon sa custodial facility ng CIDG-BARMM.