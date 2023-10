Mahigit P30.2-M na halaga ng illegal drugs sinunog ng PDEA-BARMM

COTABATO CITY - PINANGUNAHAN ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office BARMM Dir. III Christian Frivaldo, ang pagsunog sa mahigit P30.2 million na halaga ng iligal na droga ngayong hapon sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Abot sa mahigit 30,000 na kilo ng iligal na droga, na kinabibilangan ng shabu, cocaine, at marijuana ang sinunog.

Dumalo sa sina PRO BAR Deputy Regional Director PCOL. James Gulmatico, City Prosecutor ng Cotabato City Atty. Mariam April Mastura at ang kinatawan mula sa Sultan Kudarat Maguindanao Del Norte na si Sultan Banjo Mampon.

Ang mga droga na nasamsam ay mula sa iba't ibang anti-drugs operations ng PDEA at PNP at sinunog ito sa utos ng korte matapos gamitin bilang ebidensya.

Ang pagsira sa mga droga ay bilang pagsunod sa mga alituntunin na itinakda sa pag-iingat at disposisyon ng mga nasamsam na droga alinsunod sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Dangerous Drugs Board at dahil na rin sa utos ng Pangulo.

Bilang pagtugon sa malawakang operasyon na ito, binigyang diin ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang patuloy na pagsuporta ng city government sa kampanya laban sa iligal na droga.