Marcos: "Suporta ng lahat sa BARMM kailangan para magtagumpay ang 2025 parliamentary elections"

MANILA - MULING IGINIIT ni P. Marcos na dapat matuloy na ang kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Region sa susunod na taon.

Kahapon, pinulong ni Marcos ang mga provincial governors ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister Ahod Ebrahim. Kasama niya sina Basilan Gov. Jim Hataman Salliman, Maguindanao del Norte Gov. Abduraof Macacua at Tawi-Tawi Gov. Ysmael Sali. Naroon din ang ilang mga mayors ng BARMM.

Hindi dumalo ang ibang provincial governors.

Sa kanyang mensahe sa BARMM mayors conference, muling binigyang-diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kauna-unahang BARMM elections sa May 2025.

Hinikayat ni PBBM ang sama-samang pagsulong sa maayos na talakayan, voter education, at patas at mapayapang halalan.

Kanya ring tiniyak ang buong suporta ng national government sa patuloy na kaunlaran ng mga mamamayan ng Bangsamoro.

Samantala, kahapon, nagsumete na sa Comelec BARMM ng kanilang Petition for Accreditation with Manifestation to Participate sa 2025 elections ang Mahardika party na pinamumunuan ni Nur Misuari, Bangsamoro party o BAPA ni Chairman Mus Sema at ang Serbisyong Inklusibo-Alyansang Progresibo o SIAP party.