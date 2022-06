MCED issues water service advisory

Water Service Advisory

What: Temporary Water Interruption

Where: (areas affected)

Gen. Luna St. (Brgy. RH-4)

Don E. Sero St. (Brgy. RH-5)

1081 Street (Brgy. RH-5)

Ramon Rabago Ext. (Motorpool)

When: June 24, 2022, Friday, starting at 8:00 pm to 12:00 midnight

Why: Interconnection of 4” diameter uPVC supply line of elevated tank (80 cubic meters) to 6” diameter upvc main distribution line at Gen. Luna St., Cotabato City.

Ipinapaalam ng MCWD na magkakaroon ng interconnection activities sa General Luna St., Brgy. RH-4, Cotabato City, simula 8:00 pm hanggang 12:00 ng hatinggabi ng Biyernes, June 24, 2022.

Dahil dito ay makakaranas ng pansamantalang pagkawala ng agas sa mga nabanggit na areas. Ang lahat ay hinihikayat na mag imbak ng tubig upang may magamit sa panahing tulad nito.

Sisikapin ng mga tauhan ng MCWD Maintenance Team na matapos ng maaga ang nasabing interconnection.

Maraming Salamat po sa inyong pang-unawa.

MCWD Management