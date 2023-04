MCWD water service advisory

Water Service Advisory

Notice of Low Water Pressure to No Water

What: Low water pressure to no water due to EMERGENCY shutdown of operations, brought about by heavy flooding at Simuay River.

Where: Bulk Water Plant (operated by Mactan Rock/TGV Ind.), Macaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte

When: Today, April 25, 2022 (starting at 6:00 am)

Why: High turbidity levels at Macaguiling Bulk Water Plant due to heavy flooding at Simuay River, Sultan Kudarat

Areas Affected:

Sultan Kudara Area - Salimbao,

Bulalo, Calzado, Banubo

Cotabato City Area: College/ND Avenue, Kalanganan Mother Barangay (Bucana),Town, Supermarket, Bagua, Lugay-Lugay, Dap-Dap, Tukananes, Datu Siang

Ipinapaalam ng MCWD na makakaranas ng low water pressure to no water ang mga areas na nabanggit dahil sa matinding pagbaha sa Simuay River, source ng Macaguiling Bulk Water Facility sa Macaguiling, Sultan Kudarat.

Amin pong laging ipinapaalalahanan ang mga concessionaires na ugaliing mag-imbak ng tubig para may magamit sa panahon ng kalamidad at eventualities tulad nito.

Maraming Salamat po sa inyong pang-unawa.