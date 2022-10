Metro Cotabato Water District advisory

Dimapatoy Pumping Station and Treatment Plant and Macaguiling Bulk Water Plant update:

Sa kasalukuyan ay continuous pa rin ang clearing activities sa Dimapatoy Pumping Station and Treatment Plant sa Sitio Lomboy, Dimapatoy, DOS, Maguindanao, samantalang tuluy-tuloy pa rin ang repair ng pumping equipment ng Macaguiling Bulk Water Supply sa Macaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kumpara sa status kahapon ay medyo malalim na po ang nahukay ng mga empleyado ng Water District sa natabunang intake channels nito.

Sa ngayon ay nakapag operate na po tayo ng isang pump sa Dimapatoy Pumping Station at isang pump din po sa Macaguiling Bulk Water Plant. Tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho nila sa mga nasabing pumping stations upang makabalik sa normal na operations sa lalong madaling panahon.

Sa ngayon ay patuloy pa rin ang distribution ng tubig na galing sa water tanker ng MCWD at Philippine National Red Cross sa PC Hill. Samantala, ang Bureau of Fire Protection at Filipino-Chinese Fire Brigade ay tumutulong rin po sa pag distribute ng tubig sa iba’t-ibang parte ng lungsod.

Samantala, nagbibigay din ng libreng tubig-inumin ang butihing pamunuan ng Loyola at Tati’s Water Refilling Stations dito sa Cotabato City para sa mga Cotabateños.

Kami po ay patuloy na humihingi ng pang-unawa sa publiko.