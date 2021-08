Metro Cotabato water district announces low water pressure

Water Service Advisory

Low Water Pressure to No Water

Date: August 3, 2021

What: Shut-off of pumping operations

Where: Bulk Water Plant, Macaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao

When: Today, August 3, 2021

Why: High turbidity levels at Simuay River, Sultan Kudarat, Maguindanao (source of the Bulk Water Facility)

Areas Affected:

Sultan Kudarat Area - Salimbao,

Bulalo, Calzado, Banubo

Cotabato City Area: College/ND Avenue, Kalanganan Mother Barangay (Bucana),Town, Supermarket, Bagua, Lugay-Lugay, Dap-Dap, Tukananes, Datu Siang

Ipinapaalam ng MCWD na ang Bulk Water Facility/Plant sa Macaguiling, Sultan Kudarat, ay pansamantalang nag shut-off ng kanilang mga pumping operations dahil sa matinding pagkalabo (high turbidity) ng Simuay River water source nito. Ang nasabing turbidity ay dulot ng malakas na pag-ulan sa headwaters ng nasabing ilog. Dahil dito ay makakaranas ang mga nabanggit na mga areas ng pansamantalang paghina ng pressure o pagkawala ng agas ng tubig.

Samantala, maliban sa Macaguiling Bulk Water Facility ay normal pa rin po ang operations sa ibang pasilidad ng Water District gaya ng Dimapatoy PS, Tanuel PS, Rebuken PS at Macaguiling 2 PS.

Amin pong laging ipinapaalalahanan ang mga concessionaires na ugaliing mag-imbak ng tubig para may magamit sa panahon ng kalamidad at eventualities tulad nito.

Maraming Salamat po sa inyong pang-unawa.