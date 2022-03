Metro Cotabato Water District announces low water pressure

Water Service Advisory

What: Low Water Pressure to No Water

Where: RH-3, RH-4, RH-5, Poblacion 2, Poblacion 3, Poblacion 4, Poblacion 8 at Poblacion 9

When: March 13, (Sunday), starting 12:00 midnight up to 5:00 am of March 14, 2022 (Monday).

Why: Installation of third transformer at the Biniruan Bulk Water Supply Plant, Barangay Poblacion 9, Cotabato City.

Ipinapaalam ng MCWD na makakaranas ang mga concessionaires nito sa mga areas ng Barangays Rosary Heights 3, 4 and 5 at Barangays Poblacion 2, 3, 4, 8 at 9, ng low water pressure to no water simula alas dose ng hatinggabi (12:00 midnight) ng March 13, 2022 hanggang alas 5:00 ng madaling araw ng March 14, 2022.

Ito ay dahil sa pansamantalang pagsa-shutdown ng operations ng Biniruan Bulk Water Plant, Barangay Poblacion 9, Cotabato City, dahil sa gagawing installation ng pangatlong transformer sa nasabing planta.

Dahil dito ay aming hinihikayat ang mga nasabing Barangays na mag ipon ng sapat na suplay ng tubig upang may magamit sa mga oras na kinakailangan.

Sisikapin ng Biniruan Bulk Water Plant at ng Cotabato Light and Power technical staff na mapabilis ang nasabing installation activity.

Maraming Salamat po sa inyong pang-unawa.

MCWD Management