Mga driver, pasahero sugatan sa vehicular crash sa Sultan Kudarat, Maguindanao

COTABATO CITY - TINATAYANG walo katao ang nasugatan sa salpukan ng isang Armak passenger jeep at isang puting pick-up sa Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao pasado alas dose ng tanghali.

Ang mga sugatan ay dinala sa Cotabato Sanitarium sa Sultan Kudarat.

Sangkot sa aksidente ang isang Armak jeep na may license plate MAK-8121 at puting pick-up na may license plate DAD 2204.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.