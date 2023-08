MILF decommissioning process resumes, ex-rebels get financial aid

SULTAN KUDARAT, Maguindanao del Norte - UMAABOT SA 1,300 na mga dating combatant ng MILF ang sumailalim sa decommissioning sa pagpapatuloy ng prosesong mainstreaming nila alinsunod sa GPH-MILF peace agreement.

Ang pagpapatuloy ng normalization tract ay pinangasiwaan ng foreign-led Independent Decommissioning Body o IDB na nakasaad sa normalization process ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa pagitan ng Pilipinas at MILF.

Sila ang panghuling batch sa third phase ng decommissioning process. Sumailalim sila sa health check, orientation, verification, registration bago mabigyan ng socio-economic assistance.

Sinabi ni IDB Chairman Ambasador Suat Akgun, abot sa 14,000 ang na-decommission ngayong 3rd phase at sa kabuuan ay nasa 24,844.

Sa bilang naman ng mga armas, mula sa target na pitong libo, higit na 4,600 na ang na-decommisssion.

Tiniyak ni Akgun na mananatili ang kanilang suporta sa prosesong pangkapayapaan sa Mindanao.

Tiniyak din ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdemo ang suporta ng Malakanyang sa iba pang aspeto ng normalization process tulad ng socio-economic, security, transitional justice and reconciliation at amnesty.

Umaasa rin si MILF Chair at BARMM Chief Minister na bukod sa decommission process, ang MILF camps transformation, socio-economic program, pagbuwag sa mga private armed group at amnesty para tuluyan ng umusad at makamit ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.

Hinikayat din niya ang iba pang international partners na bukod sa decommissioning ay bilisan din ang iba pang aspeto ng normalization process