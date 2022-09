MILF field commanders suportado pa rin daw ang MILF central committe

COTABATO CITY - NAGKAKAISA ANG lahat ng mga leader at field commanders ng MILF at suportado ang central committee at BARMM government.

Lumabas ito sa katatapos na MILF leaders’ summit sa Cotabato City.

SA GINANAP NA MILF Leaders’ Summit sa Shariff Kabunsuan sa Cotabato City, ipinakita ng mga base commanders at district commanders ng MILF ang kanilang suporta sa pamunuan ng central committee.

Sinabi ni MILF chairman Ahod Al-Hadj Murad Ebrahim na ang ginanap na leaders’ summit ay culmination ng serye ng consultations na ginawa ng grupo sa ibat ibang panig ng Mindanao.

Ito ay matapos na muling maitalaga at mabuo ang bagong miembro ng Bangsamoro Transition Authority (BTA) na niyanig ng kontrobersya nang lumitaw ang hanay ng MILF Salamat faction.

Sinabi ni MILF-led United Bangsamoro Justice Party o UBJP at BARMM interior minister Atty. Lawyer Naguib Sinarimbo na ang pulong ay bahagi ng political aspects ng mga programang isinusulong ng MILF at sa BARMM.

Tema ng pulong ay "The MILF in Transition: Forging Unity through Consultative Process and Collective Leadership."

Dumalo sa pulong ang mga MILF field commanders mula Davao Region, Southern Mindanao, Central Mindanao, North Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi Tawi at Palawan.