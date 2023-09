MILF, MNLF police trainees sa BARMM, binisita ni Sec. Abalos

BINISITA KAHAPON ni DILG Sec. Benhur Abalos ang second batch ng MNLF at MILF na sumasailalim sa training upang maging ganap na police sa Bangsamoro region.

Kasama ni Sec. Abalos si PNP deputy director for administration, Lt. Gen. Rhodel Sermonia sa pagtungo sa Bangsamoro Autonomous Regional Training Center sa Camp SK Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte.

Una ay nakipagpulong siya sa first batch ng MILF-MNLF trainees at pagkatapos ay sinaksihan ang final screening process ng second batch ng mga recruits.

Sinabi ni Abalos na siya ay umaasa na ang lahat ng mga trainees ay mag-graduate at magsilbing peacekeepers sa BARMM bilang kasapi ng PNP.

May 400 ex-MNLF, at ex-MILF ang quota para sa PNP recruitment ngayong taon sa BARMM.