MILG-BARMM issues IEC materials on duties, responsibilities of village chairpersons

COTABATO CITY - Ngayong tapos na ang halalang pambarangay, mahalagang malaman kung ano nga ba ang tungkulin ng mga ibinoto nating barangay kapitan.

Si Kapitan o si "Kap" ay siyang mamamahala ng Barangay Local Government Unit o BLGUs.

Ang Ministry of the Interior and Local Govenrment (MILG) sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ay nagpalabas nitong infomercial o information and education materials hinggil sa kung ano-ano nga ba ang mga trabaho at responsibilidad ng isang Punong Barangay alinsunod sa RA 7160 o Local Government Code of 1991?