MILG-BARMM statement on SC show cause order vs Bai Ainee Sinsuat

OPISYAL NA PAHAYAG ng Ministry of the Interior and Local Government Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa desisyon ng Korte Suprema sa Pagresolba sa Kontrobersya sa Pamumuno ng Maguindanao del Norte

Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Taala Wa Barakatuhu.

Ikinagagalak ng Ministry of the Interior and Local Government ang panibagong desisyon ng Korte Suprema hinggil sa GR. No. 265373, Province of Maguindanao del Norte vs Bureau of Local Government Finance, and Ministry of the Interior and Local Government.

Kahapon, Nobyembre 15, 2023, inihayag ng Korte Suprema sa opisyal na website nito na ibinasura nito ang Petition for Mandamus na inihain ni Fatima Ainee Sinsuat noong Pebrero 18, 2023 at kinatigan ang Omnibus Motion ng Office of the Solicitor General at ang Motion for Reconsideration ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG). Sa pamamagitan ng pagbaligtad sa desisyon na ginawa noong Hunyo 26, 2023 ng Second Division ng Korte.

Noong Hunyo 26, 2023, naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na tanggapin ang nabanggit na Petition for Mandamus at gawing permanente ang Writ of Preliminary Mandatory Injunction. Ang desisyong ito ay nag-uutos sa BLGF Region XII na iproseso ang pagtatalaga kay Alonzo, o sinumang naaangkop na indibidwal na itinalaga ni Sinsuat bilang Treasurer ng lalawigan ng Maguindanao del Norte. Pagkatapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong ito, muling nanumpa si Fatima Ainee Sinsuat bilang Acting Governor ng Maguindanao del Norte.

Ang Korte Suprema ay nagpasya sa pagbasura ng Petition for Mandamus dahil ang mga argumento na ipinakita sa petisyon na pinagtatalunan, at ang awtoridad ni Sinsuat na kumatawan sa Lalawigan ng Maguindanao del Norte ay "ceased" o nahinto na. Ginagarantiyahan nito ang pagbasura ng kaso.

Bilang karagdagan, binigyang-diin ng Korte ang katotohanan na ang pinagtatalunang desisyon na inilabas noong Hunyo 26, 2023 ay lubhang naiiba sa kasalukuyang sitwasyon ng mga bagay na isiniwalat ng mga partido. Sa parehong desisyon, ang Korte ay sumang-ayon sa posisyon ng Ministri at itinuro ang mga positibong aksyon ni Sinsuat, na nagdulot sa kanya na talikuran ang kanyang posisyon bilang Gobernador. Ang mga aksyong ito ay nang tanggapin niya ang kanyang appointment bilang Bise Gobernador, nang nanumpa siya sa katungkulan bilang Bise Gobernador sa harap ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, at nang inako niya ang katungkulan at ginampanan ang mga tungkulin ng Bise Gobernador ng Maguindanao del Norte. Ipinahayag din ng Korte na, dahil si Macacua ay hindi isang partido sa kasalukuyang kaso, ang salungatan sa pagitan ng paghahabol ni Sinsuat at ang titulo ni Macacua sa posisyon ng gobernador ay magiging angkop na paksa ng isang "quo warranto."

Samakatuwid, ang Korte ay nag-utos kay Sinsuat na magpakita ng dahilan o "show cause" sa loob ng sampung araw kung bakit hindi siya dapat ma-"cite in contempt" dahil ang kanyang katahimikan at mga pagkukulang ay lumilitaw na sinadyang pagtatago o "intentional concealment" na nagpapakita ng hindi paggalang sa awtoridad ng Korte bilang huling tagapagbigay ng hustisya.

Ipinaliwanag ng Korte na ang hindi pagpapaalam ni Sinsuat sa Korte na tinanggap niya ang kanyang appointment bilang bise gobernadora ay hindi lamang nagpapahiwatig ng sinadyang paglilihim, ngunit tahasan niyang hindi binanggit ang mahahalagang impormasyong ito sa kanyang Motion for Indirect Contempt.

Ngayong lumabas na ang pinal na desisyon ng Korte tungkol sa bagay na ito, nawa'y tuluyan na ring matuldukan kung sino ang karapatdapat na Gobernador ng Maguindanao del Norte, at ng iba pang isyung kaakibat nito, upang mapabuti ang probinsya at Bangsamoro Region sa isang mas mapayapang paraan.

Nawa’y magbigay ito ng lubos na kalinawan. Maraming salamat.