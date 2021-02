Mlang barangay kagawad huli dahil sa shabu

KIDAPAWAN CITY - HULI sa isinagawang Search Warrant implementation ang first termer na Barangay Kagawad sa bayan ng Mlang, Cotabato madaling araw nitong kanina.

Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Cotabato, Police Intelligence Unit ng Cotabato Police Provincial Office, 1st CPMFC at Mlang PNP, sa mismong bahay ng kagawad na kinilalang si Moises Seniel III, 38 na taong gulang may asawa at residente ng Barangay Malayan, Mlang, Cotabato.

Nakuha mula sa barangay official ang 2 medium sachets ng suspected shabu na may timbang na humigit kumulang ng 10 gramo at may street value ng nasa P68, 000.

Nakuha din mula sap ag iingat ng opisyal ang isang kalibre 45 na baril na may magazine at mnga bala.

Nahaharap ang barangay kagawad sa paglabag ng section 11 ng Article II ng Republic Act 9165. Nakakulong ngayon ang suspek sa Mlang PNP lock up cell.