MOH-BARMM's Bakunahang Bangsamoro begins

Mga ka-Bangsamoro, Bakunahan Bangsamoro na!

Simula ngayon hanggang Miyerkules, magpabakuna sa pinakamalapit na bakunahan sa tulong ng inyong LGU!

Ibigay ang biyayang proteksyon mula sa mga bakuna at booster para sa ligtas at masayang pagdiriwang ngayong holidays! Isama ang mga bagets na edad 5-17 at mga pamilya edad 18 pataas para lahat ay protektado!

Dahil sa Bakunahang Bangsamoro, Pamilyang Bangsamoro mas PinasLakas!