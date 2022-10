Most wanted CTG in south-central Mindanao slain in Army opn

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Na-neutralisa ng 603rd Infantry (Persuader) Brigade ang isang Most Wanted na Communist Terrorist Group (CTG) leader sa isang Focused-Military Operations sa Barangay Buenaflures, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat hapon nitong Linggo (October 30, 2022).

Isang Emmanuel Fernandez alyas Bobo/Bobong/Aldok/Ambog/Maning ang nasawi sa sampung minutong operasyon ng pinagsanib na pwersa ng 603Bde kasama ang 7IB, 37IB, 57IB at 63DRC.

Sa impormasyon mula kay 603Bde Commander Colonel Michael Santos, ang nasawi na si Fernandez ay may mga standing multiple warrants of arrest at secretary Far South Mindanao Region (FSMR) at myembro ng teroristang Communist Party of the Philippines New People’s Army Central Committee.

“Nabawi ng ating mga sundalo ang mga armas ng teroristang lider ng NPA kinabibilangan ng isang .45 caliber pistol na may isang (1) magazine at anim (6) rounds na bala at M16 rifle na may isang (1) magazine at 20 rounds na bala”, ayun pa kay Col. Santos.

Nahaharap sa kasong Arson, Destructive Arson, Murder, Frustrated Murder, Multiple Attempted Murder, Rebellion at Robbery si Fernandez.

Pinuri ni Major General Roy M Galido, Commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry (Kampilan) Division ang mga tropa sa ilalim ng 603Bde at iba pang pwersa ng gobyerno para sa kanilang patuloy na suporta sa mga operasyon laban sa CTG sa area of operation ng JTF Central.

“Malaking kawalan sa CTG ang pagkamatay ni Emmanuel Fernandez. Hindi lamang ito makakadagdag sa vacuum ng kanilang pamumuno, pinapahina din nito ang moral ng kanilang mga miyembro na patuloy ang pagtakas laban sa tropa ng gobyerno”, ayun kay Maj. Gen. Galido.

“Ang mga Combat Operations ng JTF Central ay magiging walang humpay, kaya sumuko na lang ang ibang myembro ni alyas Bobo bago pa maging huli ang lahat”, dagdag pa nito.