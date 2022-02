MP Candao, BTA members share funds to CRMC for health programs

Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Cotabato Regional and Medical Center, Ministry of Health-BARMM at ilang mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa renewal ng paglalaan ng pundo sa nasabing pagamutan.

Isa sa mga kasapi ng BTA ay si Member of Parliament Bai Maleiha Candao na naglaan ng pondo para sa CRMC sa ilalim ng Tulong Medical Assistance Project.

Ang pundo ay mula sa Transitional Development Impact Fund O TDIF ng mga kasapi ng BTA.

Batay sa kasunduan ang pondo ay gagamitin bilang medical assistance sa mga mahihirap na mga Bangsamoro na naka-confine sa CRMC dahil sa ibat ibang uri ng karamdaman.