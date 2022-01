MP Candao lauds BARMM chief Minister Ebrahim for programs supporting Bangsamoro women

PINAPURIHAN NG isang Member of Parliament si BARMM chief Minister Ahod Ebrahim dahil sa suporta nito sa mga kababaihan sa rehiyon at sa pagsusulong ng mga programa para sa kapakanan ng Bangsamoro women.

Ayon kay Bangsamoro Transition Authority Member of Parliament Bai Maleiha Candao, isang pruweba nito ay ang pagkatatag ng Bangsamoro Women Commission sa pamumuno ni MP Bainon Karon.

Karaniwan sa traditional mindset ng Bangsamoro leadership ay mga kalalakihan ang nabibigay ng leadership role sa mga ahensya ng pamahalaan.

Pero, ipinatutupad aniya ngayon ang sa BARMM ang “fair and just, MILF-LED leadership” at hindi gender discriminatory gobernance.

Ipinaliwanag ni MP Candao na kailangang malaman ng lahat ang bagay na ito dahil kakaiba ito sa karaniwang context ng pamumuno tulad ng ibang Moro communities na umiiral pa rin ang repression at oppression sa mga kababaihan.