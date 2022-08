MSSD-BARMM clarifies gov't educational assistance program

COTABATO CITY - Nagpalabas ng klaripikasyon ang BARMM Ministry of Social Services and Development o MSSD tungkol sa Educational Assistance Program ng DSWD national.

Sinabi ng MSSD na hindi nito saklaw ng isasagawang educational assistance ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ang MSSD ay hindi kasama sa mga regional field offices ng DSWD, kundi isang hiwalay na ahensya ng gobyerno na bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

Bilang hiwalay na ahensya, ang MSSD ay mayroong sariling programang tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral na kabilang sa mahihirap na pamilya.

For more clarification, visit the MSSD-BARMM FB page para sa dagdag na detalye.