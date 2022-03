Multi-purpose hall sa Buldon na pinondohan ng TDIF 2020 ni MP Candao, mapapakinabangn na

Mapapakinabangan na nang mga mahihirap na mga mamamayan, mga guro, estudyante at iba pang sector ng lipunan ang ipinatayong Multi-Purpose Hall nang tanggapan ni MP Bai baleiha B. Candao na kinompuni ng Minister of Public Works (MPW-BARMM) sa Barangay Salaan. Buldon, Maguindanao.

Ayon kay MP Candao, pinundohan ng halagang P1.6 milyon pesos ang nasabing proyekto na hinugot mula sa kanyang Transition Development Impact Fund o TDIF 2020.

Binigyang diin ni MP Candao na maari na itong magamit ng mga miyembro ng komunidad para sa peaceful gatherings ng mga senior citizens, mga magulang, mga guro at kabataan.

Bukod sa educational purposes ay mahalaga ito para sa koneksyon ng mga miyembro ng komunidad na Bangsamoro at non-Bangsamoro upang magtagpo sa nasabing lugar at magkaroon ng mga fora para sa kapayapaan at pagkakaisa.

Isinakatuparan ang nasabing proyekto ng kanyang tanggapan sa tulong ng BARMM leadership para sa mga NGOs, community leaders, school children na nangangailangan ng venue para sa mga mapayapang pagtitipon.