NBDC BIDA BALITA (Dec 7, 2022)

1 Launching ng Christmas lights at Pasko sa Lahat festival sa Cotabato City plaza, nabulabog ng mga putok ng baril

3 Sabi ng PNP, security guard ng Mercury Drug ang nagpaputok ng warning shots habang hinahabol ang snatcher patungong city plaza

2 SHOOTOUT sa Lambayong, Sultan Kudarat, hindi away ng mga Muslim at Kristyano, ayon sa vice mayor

3 KAPAG FULLY OPERATIONAL na ang Gensan seaport, investment lalago daw sa South Cotabato

4 Binatang ikakasal sana, patay, apat sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang truck sa Arakan, North Cotabato

5 Mas maraming economic zones, mas gusto ni P. Marcos para sa pag-unlad pa lalo ng BARMM

NANINDIGAN SI PNP Director Gen. Rodolfo Azurin na legitimate ang police operation sa Lambayong, Sultan Kudarat na ikinasawi ng tatlong mga teenagers.

Gayupaman, sinabi ni Azurin na ginagawa na ang imbestigasyon upang maging malinaw ang lahat.\

Sinabi niya na batay sa report, iniwasan ng tatlong lalaking sakay ng motor ang checkpoint. Hinabol sila ng mga police subalit sila ay pinaputukan kayat nagkaroon ng shootout.

Sa ngayon, ang mga kasapi ng Lambayong PNP ay na relieve at restricted sa police provincial office.

SAMANTALA, SINIMULAN NA NG PNP Regional Office 12 ang imbestigasyon sa naganap na madugong police operation sa Lambayong na ikinasawi ng tatlong binatilyo.

Sinabi ni PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg, na ang imbestigasyon ay ginagawa ng Regional Internal Affairs Services sa lahat ng mga police na kasama sa operation.

Sinabi ni Lambayong police chief Maj. Jenahmeel Toñacao na siya mismo ang namuno sa operation.

Kasabay nito, binasura ni Gen. Macaraeg ang pahayag ng ilang netizen at kaanak ng mga biktima na ginawa ng PNP ang pagpatay para sa kanilang promotion. Yan ay walang basehan, aniya.

Nais rin ni Macaraeg na makausap ang pamilya ng mga biktima upang magkaliwanagan sa halip na magpost sa social media at facebook ng kung ano-ano.

Samantala, alas 7 ngayong umaga, sinimulan ng mga kaanak, kapamilya, kaibigan at kababayan ng tatlong nasawi ang panawagan ng hustisya para sa kanila sa pamamagitan ng Caravan for justice.

Hindi away sa pagitan ng mga Kristyano at Muslim ang nangyaring umanoy shoot out sa Lambayong Sultan Kudarat.

Ayon kay Lambayong Vice Mayor Francis Eric Recinto may mga nagpapahiwatig kasi sa social media na mabagal ang hustisya para sa mga Muslim at mabilis para sa mga Kristyano.

Binigyan diin ni Recinto na siya bilang Kristyano ay tatlong taon na rin silang naghihintay ng hustisya sa pagpaslang sa kanyang ama.

Sa kabila nito ayon kay Recinto nagkakaisa ngayon ang maraming mga mamamayan na malaman kung ano talaga ang nangyari noong gabi ng Disyembre a dos.

Ito ang sinabi ni Recinto matapos ang isinagawang legislative inquiry ng municipal council ng Lambayong sa insidente.

Ayon kay Recinto ang magiging rekomendasyon ng konseho ay nakadepende sa resulta ng pagpupulong ng mga kasapi ng Municipal Peace and Order Council ng Lambayong.

Matatandaan na patay ang tatlo katao na umiwas sa checkpoint ng manlaban umano sa mga pulis na humabol sa kanila sa Barangay Didtaras.

Pero ito ay mariin namang pinabulaanan ng mga kaanak ng mga nasawi na nananawagan ng masusing imbestigasyon at hustisya.

Ilang minuto bago ang countdown at sabay-sabay na pagpapailaw ng Christmas Lights sa city plaza, umalingawngaw ang sunod sunod na putok ng baril na naging dahilan upang itigil ang programa.

Kaagad nagtakbohan ang mga dumalo sa naturang programa na karamihan ay mga bata na lumahok sa patimpalak.

Si Cotabato City Mayor Bruce Matabalao, mga Councilors at mga deputy Mayors ay agad pinadapa at pilibutan ng kanilang escort at dinala sa ligtas na lugar.

Mabilis namang rumesponde ang PNP, Army at SWAT team upang mag-imbestiga at upang siguraduhing ligtas ang lugar.

Hindi pa batid kung sino at saan galing ang mga nagpaputok.

SAMANTALA, nilinaw ni Mayor Matabalao na walang nasaktan sa pangyayari. Nagdulot lang ito ng takot sa mga mamamayan dahil nga sa dalawang magkasunod na putok ng baril.

Sa kanyang social media post, nanawagan din siya sa sinumang may nasaktan dahil sa pagtakbuhan na maaring makipag-ugnayan sa kanyang tanggapan.

Aniya habang ginagawa ang programa, isang lalaki ang nagbigay ng warning shots dahil may snatcher. Ito ay nagdulot ng takot sa mga mamamayan.

Sinabi ni Police Station 1 chief Major John Vincent Bravo, security guard ng Mercury Drug store ang nagpaputok dahil hinahabol nito ang snatcher na tumakbo patungong city plaza area.

Tiniyak niyang ligtas ang mga mamamayan at ginagawa ng AFP at PNP ang lahat upang manatili ang kaayusan at kapayapaan ngayong panahon ng kapaskuhan.

NAIS NI P. MARCOS na magkaroon ng mas maraming economic zones sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sinabi ito ni Philippine Economic Zone Authority o PEZA deputy director general Aleem Siddiq Guiapal.

Aniya nais ng pangulo na makita ang mga ecozone development bilang daan ng pag-unlad ng BARMM.

Maaring itayo ang mga econzones sa Cotabato City, Lamitan, Isabela City and Tawi-Tawi, ayon kay Guiapal.

Sa ngayon, iisa lang ang economic zone sa BARMM at ito ay ang Polloc Freeport and Economic Zone sa Maguindanao.

IPINAKITA NG 6th Infantry Division ng Army na iginagalang at kinikilala nila ang karapatang pantao ng bawat Pilipino.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsuporta at pakikiisa sa National Human Rights Consciousness Week 2022.

Ginawa ng mga sundalo ang "Panunumpa sa Karapatang Pantao" na ginanap sa 6ID Headquarters Camp Siongco, Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Nanguna si 6th ID commanding general at Joint Task Force Central chief Major General Roy M. Galido, kasama ang iba pang mga opisyal, enlisted personnel, civilian human resources ng 6ID at iba pang mg line units upang muling pagtibayin ang kanilang pangako na igalang, itaguyod at protektahan ang dignidad at karapatan ng lahat ng tao.

Si Assistant Division commander for reservist and retirees affairs Col. Jose Ambrosio Rustia ang "Panunumpa sa Karapatang Pantao" sa programang ginawa sa harap ng administration building.

TEma ng selebrasyon ngayon ay "Pagtaguyod at Pagsulong ng mga Karapatang Pantao sa Matatag na Pundasyon ng Kapayapaan, Katarungan, Kalikasan, Kaunlaran at Kabayanihan."

Naka-display ngayon sa Malacañang grounds ang Dreaweavers Parol ng South Cotabato.

Kaya ayon sa designer nitong si Ivan Raborar, plano nitong gumawa ng mga replica ng nasabing parol.

Ayon kay Raborar matapos tanghaling grand winner sa Nationwide parol making competition marami ang umoorder sa kanya ng nasabing parol.

Ang Dreamweavers Parol na designed ni Raborar ay gawa mula sa T’nalak Cloth ng mga Tboli at Tabi Cloth ng mga B’laan.

Magkatuwang itong binuo ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Bureau of Jail Management and Penology ng Koronadal at South Cotabato Provincial Jail.

Kaya ayon kay Raborar ang paggawa ng replica ng Dreamweaver parol ay magbibigay din ng kita sa nasabing mga inmate.

Nakapagtanim na ng mahigit dalawang libong bamboo seedlings sa kanilang bamboo planting activity tuwing Byernes ang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO, Banga, south Cotabato kasama ang kanilang mga stakeholders.

Nakatuon ang nasabing aktibidad sa pampang ng Banga river.

Ang Bamboo Friday ay isang lingguhang aktibidad bilang kabahagi ng pagpapatupad ng RIVERs for Life at National Greening Program.

Ito ay ayon kay Banga Environment Officer Larry Curias.

Ayon kay Curias, layon ng weekly bamboo growing activity na maipalaganap pa ang kahalagahan ng pagagatanim ng mga kawayan sa pampang ng mga ilog sa pagpigil ng soil erosion, landslide at sa pagkakaroon ng balance oxygen at carbon dioxide sa atmosphere.

Para maprotektahan sa mga ligaw na hayop ang mga itinanim na bamboo seedlings ay nilagyan din ng mga tree guards.

Nakiisa sa Bamboo Friday ang mga kawani ng CENRO banga, ahensya ng pamahalaan, Barangay LGU, DENR, Deped, PNP at iba pang grupo.

Tiniyak ng Philippine Ports Authority na maibibigay na sa panibagong operator ang operasyon ng General Santos City Port sa susunod na taon.

Ito ang ipinahayag ni South Cotabatyo Governor Reynaldo Tamayo Jr, kasunod ng pakikipagpulong nito sa PPA kasama ang mga goberador at alkalde sa SOCCSARGEN.

Kaya ayon kay Tamayo aasahan na ang full operation ng Gensan Port sa 2025.

Naniniwala ang gobernador na ito ay magpapadali ng eksportasyon at importasyon ng mga produkto.

Sa pamamagitan nito ayon kay Tamayo ay maraming mga investors ang dadayo na makapagbibigay din ng trabaho sa mga mamamayan ng South Cotabato at iba pang lugar sa region 12.

Ayon pa kay Tamayo ikinatuwa ng iba pang mga local chief executives ang resulta ng kanilang pakikipagpulong sa PPA.

Nagtapos sa 30 araw na Basic Training Course and Pregnancy Diagnosis in Large Ruminants ang sampung mga Agricultural Technicians o AI sa region 12.

Ang training na isinagawa sa Philippine Carabao Center sa University of Southern Mindanao sa Kabacan, Cotabato ay pinangunahan ng Department of Agriculture 12.

Itinuro ng DA sa mga participant ang pag-diagnose ng pagbubuntis sa mga large ruminants tulad ng mga kalabaw.

Tinuruan din ang mga AI kung papaano paramihin ang populasyon ng nasabing mga hayop sa pamamagitan ng sapat na nutrisyon, animal health and management, at iba pa.

Ang mga sinanay na AI ay nabigyan din ng DA ng tig P10,000 na halaga ng mga gamit.

Kabilang sa mga ito ang field tank, AI gun, gloves, straw sheaths at iba pang AI paraphernalia.

Tutol at kinuwestiyun ni Ramon Beleno III na siyang professor ng Ateneo de Davao University at Political Analyst kaugnay sa proposed bill na Maharlika Fund.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Beleno, aminado siyang maganda ang hangarin ng isinusulong na Maharalika Fund pero anya “risky” pa rin dahil walang kasiguraduhan ang pag-invest ng pera ng SSS and GSIS contributors.

Ito ay kapareho din sa iba pang progresibong lugar sa ibang bansa pero magka-iba lamang ang source ng pondo.

Sa mga lumalabas na balita, sabi ng pamahalaan na may utang pa ang Pilipinas, ngayon ang tanong ng karamihan kung saan manggagaling ang perang iivest.

Binata na ikakasal na sana, patay habang apat na iba pa sugatan matapos mahulog sa bangin ang truck sa Arakan, North Cotabato

Nagmalfunction ang brake hanggang sa nawalan ng control at nahulog sa bangin ang sadam truck na sinasakyan ng mga lalaki sa Barangay Guitawan, Barangay Poblacion Arakan, North Cotabato alas 2:00 ng madaling araw kahapon.

Ang nasawi ay nakilalang si Daryl Mangalas na napag-alamang ikakasal sa kanyang partner, helper na taga Barangay Lanao, Kidapawan City habang sugatan ang iba pang kasamahan na sina Ruben Mendoza, Genesis De Pedro at Fernando Lagua, sugat din ang natamo ng driver na si Edward Dedoro ng Neuva Ecija.

Lulan ng saging ang nasabing truck na galing sa Barangay Santo Niño pero pagsapit sa Barangay Poblacion particular sa kurbadang daan ay nagmalfunction ang brake at nawalan ng control ang driver hanggang sa nahulog sa 25 meter high na bangin ang sasakyan.

Dead on arrival ang helper na si Mangalas habang naisugod na sa pagamutan ang iba pang kasama nito.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga pulis ang insidente.

Walang tao sa bahay nang mangyari ang sunog kahapon sa Barangay New Cebu, President Roxas North Cotabato kahapon ng umaga.

Ayon kay Fire Investigator Fire Officer 1 Allan Mark Catalan, ang may-ari sa bahay ay si Gracel Brizuela pero ang kanyang mga anak lamang edad kinse at dise nuebe anyos ang nakatira dito dahil ang mga magulang ay nasa abroad.

Sa ngayon, hindi pa batid ng BFP kung ano ang posibleng pinagmulan ng apoy dahilan ng razed to the ground na sunog dahil ang kalahating portion ng bahay ay gawa sa light materials.

Hindi naman nadamay ang mga katabing bahay sa maagap na pagresponde ng BFP sa lugar.

Tinatayang abot sa 50,000 pesos ang inisyal na danyos ng sunog kabilang na rito ang appliances sa loob ng bahay.