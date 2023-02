NDBC BIDA BAITA (Feb. 9, 2023)

HEADLINES

1 ARMY Special Forces at MILF, muntik magkaputukan sa Maguing, Lanao del Sur; MILF humiling sa Army na ibaba muna ang armas habang ginagawa ang dialogue

2 GOVERNOR Tamayo, nananawagan sa mga mamamayan ng South Cotabato na mag-donate ng dugo

3 TATLO biktima ng pamamaril sa Cotabato City, dalawa patay, isa sugatan

4 LIMANG kaso ng pamamaril, naitala sa Pikit, mula January 1 hanggang nitong lunes.

5 DRAG RACE o karera ng motorsiklo nauwi sa disgrasya, isa at dalawa kritikal sa Datu Odin Sinsuat kagabi

5 TESDA 12, mag-aalok ng scholarship program para sa 20,000 na mga mamamayan ng rehiyon ngayong 2023

6 PRESYO ng sibuyas pula o sibuyas bombay sa Davao Bangkerohan market, bumaba na dahil dumating na ang imported onions

MUNTIKAN NANG MAGKASAGUPA ang Philippine Army Special Forces at mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, ang armed wing ng MILF sa Maguing, Lanao del Sur noong Martes ng hapon.

Kinumpirma ito ng Lanao del Sur police office sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Maj. Alvison Mustapha.

Ayon kay Mustapha, pumasok ang 39 na kasapi ng Army Special Forces Company sa Barangay Dilimbayan, Maguing, Lanao del Sur alas 4 ng hapon noong Martes nang hindi nag-coordinate sa MILF 103rd Base command.

Sinabi ni MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities chair Butch Malang na hindi totoo ang report na dinisarmahan ang mga sundalo.

Pumasok daw kasi ang mga ito sa area ng MILF nang walang koordinasyon kayat pinakiusapan sila na ibaba muna ang mga armas habang ginagawa ng Adhoc Joint Action Group ng GPH at MILF ceasefire panel ang dialogue.

Naayos lang ang di pagkakaunawaan bago sumapit ang gabi nitong Mierkules, ayon kay Malang.

Walang nagpaputok sa magkabilang panig.

Ayon sa mga nakasaksi, kung nagkataon, posibleng naulit ang Mamasapano mis-encounter noong 2015.

Mabuti na lang at ito ay maayos at mabilis na naresolba, ayon kay Malang.

NAARESTO NG ALEOSAN municipal police office ang dalawang most wanted persons ng bayan sa ikinasang law enforcement operation sa Sitio Simsiman, Barangay Tomado, Aleosan, North Cotabato.

Kinilala ang mga ito na sina Kean Antiquera Capitulo, 18 years old, at Wilson Camilote Capitulo, 40 years old na pawang taga Barangay Tomado.

Sila ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape na ipinalabas ni Judge Rainera Pareja Osua ng Regional Trial Court 12th Judicial Region Branch 18 sa Midsayap.

Ang dalawa ay nadakip sa tulong ng impormasyon mula sa Aleosan Barangay based Lingkod Bayan Advocacy Group.

Sila ay nakapiit na ngayon sa Aleosan PNP.

PATAY ON THE SPOT ang isang motorista habang sugatan ang dalawang iba pa sa drag racing kagabi sa Barangay Makir, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Kinilala ang nasawi na si Adnan Yusop Bataga, na residente ng Cotabato City habang sugatan si Dorie Akmad, na taga Guindulungan, Maguindanao del Sur at isa pang hindi tukoy ang pagkakakilanlan.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Datu Odin Sinsuat PNP commander Major Reggie Albellera na anim na mga motorsiklo ang nagkakarera sa national highway ng nasabing Barangay nang biglang nawalan ng kontrol ang isa sa kanila.

Tumakas naman ang iba pang sangkot sa drag racing.

Samantala, patay rin ang isang criminology student matapos bumangga ang kaniyang minamanehong motor sa Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat.

Kinilala ang nasawi na si Alhafiz Dadula Bakar, 20 years old, 2nd year criminology student ng Headstart college of Cotabato at residente ng Barangay Upper Capiton ng nasabing bayan.

Hindi namalayan ng biktima ay bigla itong sumalpok sa likurang bahagi ng nasira at nakaraparadang van.

Patuloy ang paalala ngayon ng Datu Odin Sinsuat PNP sa lahat ng motoridsta na magdoble ingat upang iwas aksidente.

PATAY ang isang babae habang sugatan naman ang isa pa, nang pagbabarilin ng mga di pa tukoy na suspek pasado alas tres ng madaling araw kahapon.

Nangyari ang pamamaril sa Boliao 1 Supermarket, Mother Barangay Poblacion, Cotabato City.

Kinilala ni Cotabato City Police Station 1 Commander Major John Vincent Bravo ang nasawi na si Munwarh Jordan Imam alyas Melang, 20-anyos, na taga Purok Masagana, Rosary Heights 10, habang sugatan naman si Cristel Mangubat, 19-anyos na taga Poblacion 3, Cotabato City.

Sa ulat ng PNP, pauwi na sana ang dalawang mga biktima sakay ng tricycle mula sa supermarket nang abangan ng mga suspek at pinagbabaril.

Nabatid na maliban sa dalawang dalagita, ay ligtas naman ang iba pang mga pasaherong sakay sa nasabing tricycle maging ang nagmamaneho nito.

Patuloy pang inaalam ang motibo ng krimen.

Samantala, patay naman ang isang Arven Facturan Ponce alyas Bino, 36-anyos na taga Purok Pagkakaisa, Poblacion 2, Cotabato City nang pagbabarilin ng mga suspek alas 6 kagabi.

Ayon sa ulat, nakaupo lamang ang biktima sa harap ng isang sari-sari store sa lugar nang lapitan ng mga suspek at pinagbabaril ng maraming beses.

Apat na ang kaso ng pamamaril sa Cotabato City sa loob lamang ng magkasunod na linggo.

Bagong tanggapan na tututok sa peacebuiling efforts, binuo ng BARMM Government

TATAWAGIN ITONG Bangsamoro Peace Institute o BPI sa ilalim ng Ministry of Public Order and Safety ng BARMM.

Layunin nito na mabuo ang network of peacebuilders, peacemakers at peacekeeprs mula sa ibat-ibang sektor na siyang magsasanay para sa pagpapatuloy o ma-sustain ang kapayapaan sa rehiyon/

Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Public Order and Safety Minister Hussein Munoz ang papel na ginagampanan ng mga peacemakers, peacebuilders at peacekeepers mula law enforcement agencies, non-government organizations at Bangsamoro Government agencies.

Natutuwa itong malaman na unti-unti ng nagbubunga ang mga pagsisikap ng BARMM para makamit ang tunay na kapayapaan.

Tiwala naman si BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na magiging tulay ito para sa dagdag na kooperasyon mula sa ibat-ibang organisasyon na isinusulong ang usaping pangkapayapaan sa Muslim Mindanao.

Nagpaabot rin ng pagbati si Acting National Defense Secretary Carlito Galvez at iba pang International partners sa peace initiative na ito ng BARMM.

"I'd rather loose in the next election than fail to reform the system."

Ito ang mariing pahayag ni Kidapawan City Mayor Atty. Jose Paolo Evangelista sa mga kritiko ng kaniyang administrasyon sa pagharap niya sa press conference kahapon para sa 25th Charter Year Celebration ng lungsod.

Tumaas kasi ang kilay ng ilan dahil sa mga "unpopular decisions" ng alkalde tulad ng pagpapapigil sa sugal at sabong; pagiging strikto sa No smoking ordinance; kontroberyal na "No Helmet, No travel" Policy at ang pinakabago ay ang hindi pagsunod sa tradisyunal na Charter Celebration.

Imbes kasi na week-long celebration ay magiging long-year celebration ito na nakasentro sa mga aktibidad na may long term benefits.

Wala na ang inaabangang Mutya ng Kidapawan, inter-school contests at iba pang engrandeng aktibidad at sa halip ay pinalitan ito ng mga aktibidad na buong taong isasagawa tulad ng "Canopy of Trees" o ang pagtatanim nila ng 2.5 Million na mga punong kahoy at marami pang iba.

Isang hakbang na hindi maiintindihan ng pangkalahatan pero sigurado aniyang may pakinabang hindi lang sa ngayin kundi sa ilang henerasyon pa mang dumaan.

Kaabang-abang pa rin naman aniya ang mga ganap sa February 12, na siyang inaugural day ng Charter Year Celebration tulad na lang ng dancing civic parade, pyromusical fireworks, Kainan sa Bayan at ang bandang December Avenue.

Malayo man sa nakasanayan, matuturing aniya itong pinakadakilang sakripisyo para sa pangmatagalang benepisyo ng pangkalahatan.

Pinaghandaan rin ng bawat Telecommunication Company ang technical aspect upang mas mapadali at walang maitalang aberya ang pagpaparehistro ng sim card ng users.

Sinabi ni NTC 12 Regional Director Engineer Froilan Jamias, sa higit dalawang buwan na natitirang panahon para sa pagpaparehistro kaunti pa lamang ang datus kumpara sa target.

Ang behavioral aspect ang isa sa mga naging hamon sa NTC, DICT at iba pang ahensya sa pagpapatupad ng programa.

Sa tulong ng sim card registration assistance, nahihikayat na rin ang karamihan na magpatala na at hindi na kailangang antayin ang deadline sa Abril.

Ang kanyang hiling na sana hindi lang sa hanggang panawagan ang tulong ng bawat Local Chief Executive hanggang sa Barangay level upang hindi na kailangan pang bumaba at gumastos para lang mairehistro ang kanilang sim.

Nadadagan pa ang mga naitatalang pamamaril sa Pikit, North Cotabato sa pagsisimula ng taong 2023.

Sinabi ni Police Lt. Col John Miredel Calinga, noong Enero nasa tatlo ang biktima ng pamamaril habang dalawa na naman ngayong buwan, sa kabuuan lima na ang shooting incidents sa bayan, ilan dito ang binawian ng buhay.

Kanya ring inihayag na karamihan sa mga lugar na pinangyarihan ay naitala sa Special Geographic Barangays pero ang local PNP ang operating at responding team.

Inaantay pa naman kasi hanggang ngayon ang activation ng Task force 63 na siyang makakatulong sa pagbabantay ng peace and order situation ng bayan.

“Pabor sa pagdidisipilina pero hindi pabor sa dulot na mental stress”

Ito ang reaksyon ng mga nakapanayam ng Radyo BIDA kaugnay muling pagbuhay ng usaping Reserve Officers’ Training Corps.

Una na kasing ipinahayag ni Defense Secretary Carlito Calvez Jr., makatutulong ng malaki ang programa upang malutas at magamot ang mga problema sa mental health.

Ayon sa kanya, sakaling gawing mandatory ang ROTC, masasanay ang mga estudyante sa mga karanasan na makatutulong sa kanilang buhay, hindi tulad ng sa National Service Training Program.

Pero ang sabi ng ilan, hindi sila pabor sa pahayag na ito lalo na sa mga estudyante dahil sa kaliwa’t kanan na rin ang academic activities, projects, assignments at iba pa.

“Ipagpapatuloy ang lahat ng nasimulan”

Yan ang kataga ni Councilor Randy Calayco sa kanyang namayapang ama na si dating mayor at ngayon Kapitan Mario Calayco ng President Roxas, North Cotabato na higit dalawangpung taon rin na nakapagsilbi at nagserbisyo sa mga mamamayan ng bayan

Siya ay naging project manager at isa sa mga bumuo ng Arakan Valley Complex.

Bilang ama, politician at agriculturist, 100 percent proud ang kanyang kapamilya sa lahat ng kontribusyon o ambag sa paglago, mapamilya man o sa bayan lalo na mission sa buhay at nagbigay pa ng mga naayon sa kanyang bayan noong panahon na siya ay nanunungkulan.

Sa usaping agrikultura naman, sa edad na 77 agresibo pa ito sa pagsasaka sa katunayan naging Presidente pa ng Farmer’s Association ng bayan at tumutulong sa pagsulong ng karapatan ng bawat magsasaka.

Samantala, lumuha at nagdadalamhati ang lahat ng mga nakakakilala sa namayapang ama, politician at maka-agrikultura.

Magbubukas ng 20,000 scholarship slots para sa mga mamamayan ng rehiyon ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA 12.

Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, prayoridad nila ngayong 2023 ang sektor ng agrikultura.

Sa katunayan ayon kay Abrogar, 35 percent sa mahigit P400 million nilang pondo ngayon taon ay para sa scholarship programs ng mga nasa agriculture sector.

Paliwanag nito, kailangan nilang magsanay ng mas maraming mga magsaka para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain kasunod ng COVID-19 pandemic.

Dagdag pa ni Abrogar kabilang din sa tututukan ng TESDA 12 ngayong taon ang construction training, Transportation at Logistics, Tourism at Health.

Pasok din sa kanilang sectoral target ayon kay Abrogar ang Creative Industry, Manufacturing, Information Technology at Energy Sector.

Kaugnay nito nananawagan naman si Abrogar sa mga mamamayan na nasa 18 anyos pataas na mag-enroll sa TESDA para magkaroon ng mas malaking tsansa na makapagtrabaho.

Ang mga interesadong mamamayan ay maaring dumulog sa TESDA provincial offices o Training Institutions.

Maqing aktibong blood donor.

Ito ang hiling sa mga mamamayan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Tamayo problema pa rin kasi ngayon ang kakulangan ng supply ng dugo sa South Cotabato provincial hospital.

Dagdag pa nito walang dapat ikatakot ang publiko sa pag-donate ng dugo dahil may magandang naidudulot ito sa kalusugan ng isang donor.

Ayon kay Tamayo ang pag-donate ng dugo ay makatutulong sa pagbalanse ng iron level sa katawan, nagpapabawas sa posiblidad ng cancer at calories, at nagbibigay ng bagong blood analysis.

Ang mga interesadong donor ay maaring makipagugnayan sa Philippine Red Cross, South Cotabato chapter.

Giit pa ni Tamayo, kinkumbinsi nitong mag-donate ng dugo ang mga mamamayan sa komunidad para magkaroon din ng reserbang dugo sa provincial hospital o red cross sakali mang isa mga ito ang mangangailangan.

Abot na sa 19 na mga pampubliko at pribadong mga ospital at iba pang health facilities sa South Cotabato ang naka-register bilang Konsulta Providers.

Ayon kay IPHO Universal Health Care Focal Person Mayfort Rafael lahat na 10 mga bayan at isang lungsod sa South Cotabato ay maryoon nang Konsulta Provider rural health units o RHUs.

Konsulta Provider na rin ang Tibud sa Kabawasan MPC, Dr. Arturo P. Pinggoy Medical Center, Allah Valley Medical Specialist Center Inc., at Surallah Community Hospital.

Kabilang sa mga konsulta providers ang mga ospital at iba pang primary health care facilities o health professionals na accredited o rehistrado sa Philhealth.

Ang Konsulta o Konsultasyong Sulit at Tama” ay isang health care system para sa mga outpatient kung saan maaring makinabang sa libreng diagnostic clinic services ang mga PhilHealth members.

Umaasa si Koronadal City Traffic Management Office Head Joy Placer na makakakuha agad ng bagong fare matrix ang lahat na mga tricycle drivers at operators sa Koronadal

Ito ay upang magkaroon ng batayan ang publiko sa tamang pasahe sa lungsod.

Ang Koronadal City ay may mahigit 6,000 mga tricycle operators na nabigyan ng motorized operators permit o MTOP.

Sa ngayon ayon kay Placer ay hindi pa pinagmumulta ng kanilang tanggapan ang mga tricycle drivers o operators na walang fare matrix ang kanilang tricycle.

Paliwanag ni Placer, hinihintay pa kasi nila ang go signal ng City Franchising Office.

Nauna nang ipinaliwanag ni City Traffic Management Office Head Karen Pacardo na mayroon pang 60 araw ang mga tricycle drivers at operators na makuha ang bagong fare matrix sa kanilang tanggapan.

Sinimulan ng city traffic management office ang pamimigay ng bagong fare matrix noong January 25, 2023.

Sa ilalim nito ang regular fare sa mga pampasadang tricycle sa Koronadal ay 15 pesos na mula sa dating P10 pesos.

Lumagda ng Memorandum of Agreement ang mga opisyal ng DSWD XII at lokal na pamahalaan ng Palimbang, Sultan Kudarat.

Layon nito na makapagimbak ng DSWD ng relief goods para agad na makatulong sa mga pamilyang maaring mabiktima ng kalamidad sa nasabing bayan.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., napili nilang paglagyan ng mahigit limang daang family food packs ang bodega sa likod ng Municipal Hall.

Ipinunto pa ni Cabaya na mahalaga ang relief prepositioning sa mga local government unit para sa mas epektibo at mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng kalamidad.

Nilinaw ni Cabaya na bagamat naka-preposition na ang mga relief goods nasa pamamahala pa rin o full control ang mga ito ng DSWD.

Tiniyak din ng nasabing DSWD 12 official ang patuloy na pagbibigay ng technical assistance sa mga LGU para mas maging epektibong first responder sa panahon ng krisis.

Matatandaan na ang pagdagdag ng mga warehouses at pagimbak ng family food packs sa mga strategic na lugar bilang paghahanda sa pananalasa ng mga kalamidad ay inuutos sa mga DSWD regional office ng bagong Secretary nitong si Rex Gatchalian.

DALAWANG MGA DRUG PERSONALITIES ang naaresto sa Police checkpoint ng Maguing, Lanao del Sur at ang mga suspect ay nakunan ng P850,000 halaga ng shabu.

Kinilala ni BARMM Police regional director Brig. Gen. John Guyguyon ang mga naaresto na sina Fahad Pangcatan, 21 at Mohammad Aragasi jr, 20 taong gulang, kapuwa taga Maguing.

Nakuha sa kanila ang apat na malalaking sachets ng suspected shabu an tinatayang nagkakahalaga ng P850 libong piso.

Ayon kay Guyguyon, ang dalawa ay sakay ng tricycle at pinara sa police checkpoint sa Barangay Bato-Bato subalit sila ay tumakas.

SA unahan ng kalsada ay mga tauhan din ng PNP kayat sila ay naharang.