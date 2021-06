NDBC BIDA BALITA

NEWSCAST

1 Fr. Sanoy at Fr. Bacero, ililibing na ngayong umaga.

2. PASTOR sa Lake Sebu, South Cotabato, patay sa pamamaril.

3. Makilala Vice Mayor Tabanay, nagpositibo na rin sa COVID-19

4. Mayor Susing Sacdalan ng Alamada, gumaling na sa COVID-19

5. Labing isa ang patay dahil sa Covid sa Region 12, apat naman sa BARMM

6. Cotabato City, isinailalim uli sa General Community Quarantine mula June 1 hanggang June 30.

7. Tulong ng publiko sa pagsugpo sa COVID-19, muling hiniling ng DOH 12

8. North Cotabato Gov. Catamco, nagpasalamat sa pakikiisa ng marami sa No Movement Sunday (

9. 300 pamilya, milyon-milyong halaga ng pananim at infrastructure, nasira ng baha sa Sultan Kudarat

IHAHATID NA SA KANILANG huling hantungan ngayong umaga sina Fr. Loreto Sanoy at Fr. Rex Bacero matapos ang funeral mass na gagawin sa Immaculate Conception Cathedral alas 9 ng umaga.

Kagabi, isinagawa ang banal na misa sa pangunguna ni retired Cotabato archbishop Orlando Cardinal Quevedo, OMI, DD.

Kanyang ginunita ang mga nagawa ng dalawang pumanaw na pari noong sila ay nabubuhay pa.

Si Fr. Sanoy ay nasawi dahil sa Covid-19 infections noong May 21 ng gabi habang naka-confine sa Cotabato Regional and Medical Center at si Fr. Bacero ay nasawi dahin dahil sa Covid ala una ng madaling araw May 22.

Ang kanilang mga abo ay ililibing sa diocesan cemetery sa loob ng Notre Dame Archdiocesan Seminary.

Hiniling sa mga dadalo at makikiisa sa libing na magsuot ng facemask, face shields, dalhin ang digital QR ID, magpatupad ng physical distancing.

Bawal ang mga batang 14 na taong gulang pababa at mga senior citizens.

NAITALA KAHAPON NG DEPT OF HEALTH 12 na may 11 katao pang positibo sa Covid-19 ang nasawi habang mahigit 230 ng bagong nagpositibo.

NADAGDAGAN ANG BILANG NG MGA NASAWI dahil sa Covid-19 sa Region 12 dahil kahapon iniulat ng kagawaran na may 11 katao ang nasawi.

Kabilang sa mga namatay ay ang dalawang taga North Cotabato na mula sa President Roxas at Tulunan at dalawang taga Kidapawan City.

Kapwa tig-dalawa rin ang binawian ng buhay sa Norala at General Santos City habang may tig-isa ang namatay sa Koronadal, Tacurong at Lebak. Samantala, hanggang kahapon, may nadagdag pang 238 new cases ng Covid 19 sa region 12.

Pinakamarami sa bilang ng mga bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa isang daan, sinundan ng General Santos City na may walumpung covid infections, North Cotabato na may apatnapu't apat na bagong kaso, ang Sultan Kudarat at ay may siyam at Sarangani lima.

Sa ngayun, 12,220 na ang total confirmed cases sa rehiyon, 2,453 patients ang nasa ospital at 9,380 ang gumaling.

Sa bilang ng mga gumaling, 57 ang mula sa South Cotabato, 50 sa General Santos City, 17 Sarangani at 10 North Cotabato. NIGEL SUMANGHID, NDBC BIDA BALITA.

SA BANGSAMORO REGION, apat pang mga pasyente ang namatay dahil sa Covid-19 ayon sa Ministry of Health.

Dalawa sa mga nasawi ay taga Lanao del Sur at Marawi City habang kapwa tig-iisa sa Maguindanao at Sulu.

Dahil dito sumamapa na sa 251 ang total death cases.

Samantala, pumalo na sa 5,483 ang total recoveries matapos gumaling ang apatnapu't walo pang mga pasyente.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang 61 panibagong kaso ng nakamamatay na sakit para maging 6,593 na ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Sa bilang ng mga bagong kaso, ang Lanao del Sur at Basilan ay kapwa may tig-14 na bagong kaso, ang Cotabato City ay may 12 habang ang Sulu ay merong 11 samantalang 10 naman sa Tawi-TAwi.

Nasa 859 naman ang aktibong kaso.

MULING ISINAILALIM SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ang Cotabato City alisunod sa direktiba ni City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi.

Ito ay simula ngayong araw hanggang June 30.

Ilan sa mga salient provisions nito ay ang pagbabawal sa mga nagkakaedad ng 18 taong gulang pababa at lampas 65 years old na lumabas ng bahay at magtungo sa mga pampublikong lugar.

Lalo na yaong may tinatawag na co-morbidities.

Pinapayuhan sila na manatili sa bahay maliban na lang kung bibili ng essential goods tulad ng pagkain at gamot.

Ang mga religious gatherings at iba pang essential activities ay dapat meron lang 30 percent capacity.

Bawal ang non-essentiao lmovement sa panahong ipinatutupad ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga.

Tuloy naman ang operation ng mga businesses and public transportation bastat susundin ang minimum health standards.

Mananatili ang no movement Sunday.

Nakatakdang ipalabas ni Mayor Sayadi ang executive order hinggil ditto.

Kagabi, ipinag-utos ni P. Duterte ang paglalagay sa Cotabato City at Lanao del Sur sa GCQ mula June 1 haggang June 30.

Baha nagpalikas sa mahigit 300 pamilya at sumira sa may 90 milli0n pesos na mga pananim at infrustruktura sa lalawigan ng Sultan Kudarat, ayon sa kanilang PDRRMO

Nanatili pa rin sa kani-kanilang mga barangay Gym na nagsisilbi nilang evacuation center ang 363 na mga pamilya sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ayon kay Sultan Kudarat PDRRM Officer Lovely Joy Hallegado, 168 sa mga ito ay mga pamilya na apektado ng pag-apaw ng Allah River sa Barangay Bambad, Isulan.

Habang ang 155 household naman ay mula sa Barangay Sampao na binaha rin nang umaapaw ang tubig sa Banga River. Ayon kay Hallegado,nakapagbigay na ng food packs sa mga bakwit ang Sultan Kudarat Provincial Government. Kinumpirma din ni Hallegado na sa Tacurong city, binaha din ang 40 households sa Barangay Rajah Muda at 29 sa Baras.

Ito ay maliban pa sa ilang mga pamilya sa Barangay Tinumiguez, Lambayong na nagpapalipas ng gabi sa mga tent na ipinatayo sa gilid ng tulay dahil sa pangamba sa baha.

Sinabi ni Hallegado na ang baha ay sumira din sa mahigit 64 million pesos na mga pananim at may 29 million pesos na mga dike sa Allah River. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Hallegado hiniling ng PDRRMO sa Sangguniang Panlalawigan na ideklara ang State of Calamity sa Sultan Kudarat Province.

Layon nito na magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang quick response fund sa pagtugon sa pangangailangan ng apektadong mga mamamayan.

No Movement Sunday ipatutupad sa Sultan Kudarat Province kasunod ng pagsailalim muli sa lalawigan sa General Community Quarantine

Ipatutupad na rin ang “No Movement Sunday” sa lalawigan ng Sultan Kudarat hanggang sa June 15. Kasunod ito ng pagsailalim ni Sultan Kudarat Governor Suharto “Teng” Mangudadatu sa lalawigan sa General Community Quarantine o GCQ.

Ayon kay Mangudadatu habang umiiral ang GCQ limitado lamang sa pagbili o access sa essential goods and services ang galaw ng mga mamamamayan sa lalawigan. Bawal din lumabas ang mga nasa 18 years old and below ,65 years old pataas at may mga comorbidities maliban kung essential travel. Pero nilinaw ni Mangudadatu na hindi dapat maantala cargo deliveries.

Ayon sa gobernador sarado din sa non-essential travel ang mga border ng Sultan Kudarat province. Iniutos din nito ang mandatory quarantine sa mga traveler mula sa mga lugar na may mga quarantine classification at mga close contacts. Habang ang pagsundo naman sa airport ng mga returning overseas Filipinos o ROF ay responsibilidad na ng kanilang mga LGU.

Pinaalalahanan din ni Mangudadatu ang mga establisemento sa 50 percent capacity, pagsunod sa minimum health protocols, at skeletal workforce. Ayon kay Mangudadatu bawal din sa GCQ na mag-operate ang mga entertainment at recreational venues, amusement parks, personal care services tulad ng mga beauty parlor , massage parlors at outdoor sports courts.

Suspendido maging ang mga religious gatherings sa lalawigan. Mariin din ngayon ipinatutupad sa Sultan Kudarat Province ang liquor ban at 9 PM to 4 AM na curfew.

Tulong ng publiko sa pagsugpo sa COVID-19 muling ipinanawagan ng DOH 12

Iginiit ni Department of Health o DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso na Solusyon sa laban sa COVID-19 ang bawat mamamayang Pilipino. Kaya panawagan ni Gangoso sa publiko sumunod sa minimum health standards.

Ito ay maging sa mga bahay, opisina, nagtatrabaho man o wala. Iginiit ni Gangoso na lahat ay may responsibilidad sa pagsugpo sa COVID-19. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask, face shield, palaging panghuhugas ng kamay at physical distancing. Umapela din si Gangoso sa publiko na kung may pagkakataon, magbakuna ng COVID-19 vaccine para makaiwas sa malalang kumplikasyon ng COVID-19.

Panawagan naman ni Gangoso sa mga nabakunahan patuloy pa ring sundin ang minimum health standards.

Binaril ang biktimang pastor habang nagba-bible study sa kanilang bahay sa Sitio Lemsu-al 2, Barangay Tasiman Lake Sebu, South Cotabato.

Kinilala ng Lake Sebu PNP na pinamumunuan ni Police Major JS Pedrosa ang nasawing biktima na si Narlito Tunggay, 31 years old.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na si Tunggay ay nakaupo malapit sa bintana ng kanilang kusina nang barilin ng gunman na nagtago sa madilim na bahagi ng kanilang lugar. Si Tunggay na nagtamo ng tama ng bala ng di pa matukoy na armas sa kanang pisngi at leeg ay agad na binawian ng buhay.

Ligtas naman ang kapatid ni Tunggay na si Nerry Tunggay na kasama nitong nagba-bible study. Inaalam pa ng Lake Sebu PNP kung sino ang salarin at ano ang motibo nito sa pagpatay sa biktimang pastor ng Community Bible Church sa kanilang lugar.

Swab test hiniling ng Koronadal Health officer sa mga mamamayan sa lungsod na nagdududa sa kanilang kalusugan

Naniniwala si Koronadal City Health Officer Dr. Edito Vego na maliit pa ring bilang ng mga na-swab test na mga mamamayan sa lungsod ang nadiskubreng may COVID-19. Paliwanag ni Vego dahil sa asymptomatic o walang sintomas marami pa ring mga mamamayan ang lumalabas ng bahay kahit na may COVID-19.

Kaya panawagan ni Vego sa mga mamamayan na nagdududa sa kanilang kalusugan humiling ng tulong sa kanilang Barangay Health Emergency Response Team o BHERTs.

Umapela din si Vego sa mga naka-close contact ng mga nagpositibo sa COVID-19 na huwag magtubiling lumapit sa kanilang mga health officials. Tiniyak din nito na libre ang araw araw na swab test sa city health office.

Pero nilinaw ni Vego na hindi sila tumatanggap ng walk in clients. Nananawagan din si Vego sa mga nag-negatibo sa RT-PCR test na tapusin ang kanilang 14-day quarantine at huwag munang lumabas ng bahay.

Sinabi ni Vego na may ilang pa rin kasing mga mamamayan sa Koronadal na bumalik na ng trabaho matapos magnegatibo sa RT-PCR testing. Iginiit ni Vego na mahalaga na tapusin ang 14-day quarantine dahil sa posibilidad na ang virus ay nag-incubate sa katawan at maaring lumalabas ang COVID-19 symptoms sa ika 11th day hanggang 14th day ng quarantine.

Isang purok sa Tamotnaka, DAtu Odin Sinsuat, Maguindanao, isinailalim sa lockdown matapos isa ang nasawi dahil sa Covid.

Ang temporary lockdown sa Zone 5, Barangay Tamontaka, DOS, Maguindanao ay tatagal ng 14 na araw mula kahapon. Isa kasing mamayan na nakatira sa naturang lugar ang nagpositibo sa Covid-19 at iniulat na nasawi.

AGad siyang inilibing. Lahat ng mga taong nakasalamuha ng hindi na kinilalang pumanaw ay isinailalim sa swab test, lalo na ang mga miembro ng kanyang pamilya at immediate neighbors.

Ayon sa report ng barangay, may 20 mga bahay o household ang naka-lockdown upang ang mga naninirahan ditto ay mag-self-isolate at quarantine muna.

Ang barangay ay nagbibigay ng pagkain sa mga ito sa loob ng panahong ipinatutupad ang lockdown. Layunin ng lockdown ay upang hindi na kumalat pa ang virus at nakatalaga ang mga kasapi ng Barangay Health Emergency Action Team upang matiyak na sinusunod ang protocol.