NDBC BIDA BALITA (April 12, 2021)

HEADLINES:

1 KASUNOD NG MALAKAS NA BUHOS NG ULAN, FLASHFLOOD, NAGANAP SA Makilala, North Cotabato, ilog umapaw, mga bahay, naanod

2. TAGA KIDAPAWAN na may kutsilyo sa katawan, ooperahan ngayon; hiling niya dasal para sa kanyang kaligtasan

3. Buwan hindi nakita kagabi, Ramadhan pormal na magsisimula sa April 13, sabi ng Islamic preacher

4. 33 COVID positive sa Region 12 gumaling; 33 katao, nagpositibo din sa Covid

5. GAS STATION sa Mlang, North Cotabato, hinoldap kagabi.

6. SA SOUTH COTABATO, may kumakalat na daw na fake anti-rabies vaccines na mabibili sa mga botika.

7. MGA ARMAS, NAKUMPISKA ng Army at PNP mual BIFF member sa Pikit, North Cotabato

8. MAG-ASAWA sa Maguindanao, huli sa anti-drug operation; P1.4 na halaga ng shabu nakumpiska

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-\

Local…

HINDI VISIBLE SA HUMAN EYE ang crescent moon kagabi kayat para sa mga mananampalatayang Muslim, ang simula ng fasting month of Ramadhan ay sa Martes, April 13.

Nagpakalat ng moon sighting teams ang Darul Ifta ng Bangsamoro Region sa ibat ibang bahagi ng rehiyon pero sadyang hindi nagpakita ang buwan.

Kung nakita sana ang buwan kagabi, ngayon ang simula ng fasting, ayon kay Darul Ifta BARMM Grand Mufti Abuhuraira Udasan.

Pero, dahil hindi nakita, ito ay sa Martes na opisyal na magsisimula.

VOICECLIP UDASAN

-0-

LOCAL…

PUMALO NA sa 4,374 ang kabuoang bilang ng mga nahawa sa Covid-19 sa Bangsamoro region ayon sa Ministry og Health.

Kagabi, iniulat ng MOH-BARMM ang 13 bagong kaso ng Coronavirus infection sa rehiyon.

Pito sa mga bagong kaso ay mula sa Sulu habang kapwa mag tig-tatlong bagong kaso naman ang Cotabato City at Lanao del Sur at Marawi City

Gumaling naman ang isa pang pasyente kung kayat sumampa na sa 4,050 ang kabuoang bilang ng mga pasyenteng gumaling na mula coronavirus disease sa BARMM.

Nasa 158 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local…

NADAGDAGAN PA ng isang Army brigade ang 6th Infantry Division sa mainland Mindanao.

Ito ay nang dumating sa 6th ID ang 1st Brigade Combat Team (1BCT). Sila ay pormal nang tinanggap ni 6th ID chief Maj. Gen. Juvymax Uy.

Ito ay dagdag sa kasalukuyang tropa na nasa joint area of operation ng 6th ID at Joint Task Force Central.

Ang 1BCT ay may kakayahang mag-deploy ng tropa ng mabilisan at ito ay binubuo ng infantry, mechanized, artillery, support combat engineers, and Explosives Ordnance Disposal forces na handa sa anumang mission.

Beterano ito sa kampanya kontra Abu Sayyaf sa Sulu.

Ang pagdating ng 1BCT ay kasunod ng pagpalawak ng area of operation ng 6th ID na ngayon ay sumasakop na sa South Cotabato at bahagi ng Sarnagani province.

-0-

LOCAL…

MATAPOS ANG halos limang na buwan na pananatili sa evacuation center, ang may 181 pamilyang Teduray ng South Upi, Maguindanao na lumikas noon dahil sa harassment ay nakabalik na sa kanilang mga barangay.

Kahapon, sa tulong ng PNP, AFP at local government ng South Upi, Maguindanao, sila ay inihatid sa Barangay Lamud, South Upi, Maguindanao, ayon kay Mayor Reynalbert Insular.

Umaasa siyang tuluyan nang bumalik ang normalcy sa mga apektadong barangay at wala nang harassment na mangyayari.

Masaya si Brgy. Kagawad Baita Villareal sa pagbabalik nila sa kanilang barangay.

VOICECLIP VILLAREAL

VOICECLIP VILLAREAL

-0-

Profiling sa mga street children na kanilang ginagawa, ipinaliwanag ng City Social Welfare Officer ng Koronadal

Tinututukan ngayon ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang profiling ng mga street children sa Koronadal. Ito ay ayon kay CSWD Officer Haydee Anunciado.

Layon ng profiling ayon kay Anunciado na malaman ang personal identity ng mga batang kalye at kanilang pinagmulang lugar. Sa pamamagitan nito ayon kay Anunciado ay mas magiging madali sa lokal na pamahalaan na magbigay ng kaukulang tulong sa mga street children.

Kinumpirma din ni Anunciado na pagkabagot dahil sa pandemya at problema sa pamilya ang dahilan ng pagala ng mga menor de edad lalo na sa dis oras ng gabi.

Kaya panawagan ni Anunciado sa mga magulang mahalin at bantayang ang kanilang mga anak para mailihis sa maling landas at hindi malakip sa mga problema ng lungsod.

Dinagdag din ni Anunciado na para mapabilis ang profiling nag-hire ang CSWDO ng staff na tututok sa mga batang kalye na tinatawag ding children in conflict with the law.

Sinabi din ni Anunciadona karamihan sa mga street children na kanilang na-profile ay pawang mga nakatira din sa Koronadal City.

-0-

Pangamba ng publiko matapos siyang magpositibo sa COVID-19 pinawi ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena Nagpositibo sa COVID-19 si Koronadal City Mayor Eliordo Ogena.

Ito ay kinumpirma mismo ng alkalde sa kanyang facebook page. Gayunpaman nilinaw ni Mayor Ogena na walang dapat ikabahala ang publiko. Ayon sa alkalde maayos ang kanyang kalagayan sa ngayon.

Inihayag din nito na kinakailangan lamang nitong sumunod sa proseso para matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kawani ng Koronadal LGU na palagi nitong kasama.

Ipinahayag ni Mayor Ogena na ang nangyari sa kanya ay patunay na sa kabila ng pagiingat nanatili pa rin ang banta ng COVID-19.

Kaya panawagan nito sa publiko ibayuhin pa ang pagiingat para para magiging ligtas sa COVID-19 NDBC

-0-

NAKAPAGTALA ng karagdagang 33 panibagong kaso ng Covid-19 ang Department of Health sa Soccsksargen samantalang 33 rin ang gumaling.

Dahil diyan, sumampa na sa 6,432 ang total Coronavirus infections habang pumalo naman sa 5,901 ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa General Santos City na umabot sa labing lima, North Cotabato labing isa at South Cotabato pito.

Sa bilang naman ng mga gumaling, 16 ang mula sa Sultan Kudarat, 9 sa South Cotabato, 6 sa General Santos City, at 2 sa North Cotabato.

Walang iniulat na nasawi kung kayat nanatili sa 233 ang Covid-19 related deaths sa rehiyon. Habang nasa 296 naman ang aktibong kaso.

-0-

Abot din sa mahigit P1.4 million na halaga ng shabu ang nakumpiska at isang drug den ang nabuwag sa Cotabato City.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin ang nadakip na mag-asawa na sina Kal Zainal at ang kanyang misis na si Muslima, kapuwa taga Datu Piang, Maguindanao.

Nakuha sa kanila ang 200 grams ng shabu, automatic cal. 22 pistol, mga bala at boodle money. Sa Cotabato City, lima ang inaresto sa Boliao 1, Barangay Poblacion Mother, Cotabato City at nabuwag ang isang drug den.

Nakumpisa naman ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P70,000.

Sila ay nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.



-0-

PNP checkpoint para iwas vehicular crash sa Gensan-Koronadal highway, hiniling ng konseho ng Barangay Saravia sa lokal na pamahalaan ng Koronadal

Maglagay ng PNP checkpoint sa bahagi ng national highway na nasa Purok Ilang-ilang barangay Saravia, Koronadal City. Ito ang hiniling sa pamamagitan ng resolosyon ng Barangay Council ng Saravia sa lokal na pamahalaan.

Layon nito na maiwasan ang mga vehicular crash sa nasabing bahagi ng Gensan-Koronadal highway. Ito ay ayon kay Saravia Barangay Council Committee on Transportation , Energy Conservation and Communication Chair Jose Raymond Marin.

Paliwanag ni Marin abot na kasi sa labinisang mga motorista ang binawian ng buhay matapos masangkot sa vehicular crash sa lugar sa unang quarter pa lamang ng 2021.

Madalas na sanhi naman ng mga ito ang over speeding. Sa pamamagitan ng isa pang resolusyon humiling din ng pondo para sa uniporme ng kanilang mga responder ang konseho ng Saravia kay South Cotabato Second District Representative Ferdinand Hernandez.

Naniniwala naman si Marin na ang kanilang mga inisyatibong ito makatutulong ang mga ito para sa mas ligtas na pagbyahe ng mga mamamayan na dumadaan sa Koronadal-Gensan Highway.

-0-

Publiko pinagiingat ng provincial health office ng South Cotabato sa mga pekeng bakuna kontra rabies Magingat sa mga pekeng anti-rabies vaccine.

Ito ang paalala sa publiko ni South Cotabato Integrated Provincial Health Office o IPHO Infectious Diseases Program Coordinator John Codilla.

Payo pa ni Codilla sa mga mamamayan kapag nakagat ng aso o anumang rabid animal dumeretso na sa mga Animal Bite Center o ABC na may permiso para magbakuna mula sa DOH. Ayon kay Codilla kumakalat kasi ngayon sa merkado ang counterfeit o peke na Speeda anti-rabies vaccine.

Ito rin ang mahigpit na ipinaalala ni Codilla sa mga private health facilities na may access sa mga botika. Babala ni Codilla sa publiko hindi lahat ng mga pasilidad ay pinapayagan ng DOH na mamigay ng bakuna kontra rabies.

Paliwanag ni Codilla ang isang pasilidad na namimigay ng anti-rabies vaccine ay nabigyan ng license to operate ng DOH.

Sinabi ni Codilla na sa may mga kakayang magbayad, accredited provider ng anti-rabies vaccine ang Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center sa Koronadal City.

-0-

Agricultural Interventions ng DA 12 napakinabangan ng mga magsasaka sa Palimbang, Sultan Kudarat

Nakapagbigay ng mahigit 4.8 million pesos na halaga ng agricultural interventions ang Department of Agriculture sa labinpitong kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat.

Ito ay bilang pagpapatupad sa Special Area for Agricultural Development o SAAD Program ng nasabing ahensya.

Ang mga benepisaryong magsasaka ay nakatanggap ng upland rice at corn seeds, fertilizer, knapsack sprayer, vegetable seeds, garden tools, alagaing pato, kambing, manok, incubator at hatcher. Ayon kay SAAD Focal Person Maimona Amil, patuloy ang pamimigay nila ng mga proyekto lalo na sa mga malalayong komunidad. Layon nito na mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda.

Sinabi ni Amil na ang mga benepsiyaryong mga magsasaka ay sasailalim din sa serye ng livelihood trainings para mapataas ang kanilang produksyon at mapaunlad ang tulong na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan.

Ang tulong na natanggap nila ay ipinagpasalamat naman sa DA ni Kabuling Farmers Association President Abdulbayan Utto. Nangako din si Utto na aalagaan nila ang mga proyektong ibinigay sa kanila ng ahensya.

-0-

-0-

Nakatakdang isailalim sa operasyon upang matanggal na ang kutsilyong nakabaon sa loob ng isang taon sa katawan mismo ng isang binatilyo na taga Amazion, Kidapawan City.

Sa eksulisbong panayam ng Radyo BIDA kay Kent Ryan Tumao, ipinaliwanag naman anya sa kanya ng doctor na maayos ang kanyang kondisyon at handa na sa gagawing operasyon na isasagawa sa Amas Provincial Hospital.

Aminado naman itong kinakabahan pero hiling nito na maging matagumpay ang operasyon at makuha na sa lalong madaling panahon ang kutsilyong nakabaon sa loob ng mahabang panahon.

Sa kabila ng kanyang sitwasyon ngayon, malaki ang kanyang pasasasalamat sa panginoon dahil hindi siya pinabayaan at naniniwala may layunin ang lahat lalo na ang pagtulong sa kanyang magulang. Pinasalamatan din nito ang lahat ng mga nagpaabot ng tulong sa kanya.

-0-

Nagresulta sa pagkakumpiska ng pitong mga armas ang isinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Joint Task Force Central at ng Philippine National Police sa Sitio Pedtubo, Barangay Langayen, Pikit North Cotabato.

Ayon kay Lt Col Rommel Mundala ang Commanding Officer of 90th Infantry ng “Bigkis-Lahi” Battalion ang target ng operasyon ay si Taoki Payapat alyas Alvin na pinaniniwalaang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter kung saan narekober ang isang M16 Rifle, one isang M14 Rifle, one (1) M1 Garand Rifle, two (2) shotguns, one (1) Cal .45 Pistol, one (1) Cal .38 Revolver, and assorted ammunition.

Ito ay resulta na rin ng patuloy na close and constant coordination ng lahat ng security forces sa nasabing lugar. Tiniyak din ng militar na magpapatuloy ang kanilang isinasagawang operasyon upang wakasan na ang usaping terorismo sa buong central Mindanao.

-0-

Umabot pa sa 1, 203 ang kabuuang confirmed positive cases ng COVID 19 sa North Cotabato.

Itoy makaraang umabot pa sa labinglima ang bagong kaso ng sakit nitong weekend lamang. Nitong sabado, apat ang galing sa Carmen at isa naman sa Kabacan.

Kahapon naman pinakamarami ang naitala sa Pigcawayan na mayroong anim, apat sa Libungan at isa naman ang galing sa Kabacan. Sa buong Soccsksargen Region, nasa 5 percent na lamang ang kabuuang active cases mula sa kabuuang bilang nasa 92 percent naman ang naitalang recoveries.

-0-

Abot sa 25-thousand pesos ang natangay ng dalawang mga suspek na responsable sa nangyaring robbery hold-up sa isang gasoline station sa Brgy Lika, Mlang, North Cotabato pasado alas tres ng hapon kahapon.

Sa ngayon ay hawak na ng Mlang PNP ang CCTV footage mula sa nasabing gasoline station at may profile na rin sila sa mga suspek na sakay ng kanilang motorsiklo bago tumakas.

Kaugnay nito ay patuloy rin ang isinasagawang pursuit operation ng PNP laban sa mga suspek sa panibangong insidente ng robbery hold-up sa bayan.

Matatandaang nitong April 6, isa ring tindahan sa Purok 1, Barangay Dalipe sa Mlang, Cotabato ang tinutukan ng baril ng isang hold-upper ang isang kahera kung saan natangay sa nasabing tindahan ang tatlong libong pisong cash money at cellphone na nagkakahalaga ng abot sa 12 thousand pesos.

Ayon sa ulat, nagpanggap na customer ang nasabing suspek nang pumasok ito ng tindahan at nang magkatyempo ay dito na nito tinututukan ng baril ang tinderang nagbabantay.

Nang makuha ang cash at cellphone mula sa tinder ay agad tumakas ang suspek sakay ng pulang XRM motorcycle na walang plaka patungong direksyon ng Matalam, Cotabato. Dagdag pa sa ulat ng PNP, ang suspek sa nangyaring hold-up nitong April 6, Martes at kahapon ay magkaiba.