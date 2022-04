NDBC BIDA BALITA (April 12, 2022)

HEADLINES

1 Magsimba at magbalik loob sa Diyos, hiling ni Kidapawan Bishop Bagaforo ngayong semana santa sa mga Katoliko

2 IPHO South Cotabato, muling humiling sa mga magulang na pabakunahan ang mga anak kontra COVID

3 Face to Face classes sa Maguindano public schools, di pa inirerekomenda ng provincial government

4 LIBO-LIBONG mamamayan, apektdo ng pagbaha sa Maguindanao at Lanao del Sur

5 ZERO COVID-19 case sa Koronadal City, Kidapawan City at Cotabato City

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

ABOT NA NGAYON sa 48,845 families o katumbas ng 244,225 individuals mula sa 145 barangays sa 13 municipalities ng Maguindanao ang apektado ng baha dahil sa patuloy na buhos ng ulan.

Ito ang lumabas sa initial assessment ng BARMM gov't na pinangungunahan ng MSSD katuwang ang MAFAR, BARMM READI, Tabang Program ng Office of the Chief Minister, at mga NGOs.

Samantala, sa Special Geographic Area o SGA, 42 sa 63 barangays ang biktima ng baha kung saan 27,286 pamilya ang apektado. 43 barangays naman sa Taraka, Lanao del Sur ang nakakaranas din ngayon ng malawakang baha.

-0-

Local…

SAMANTALA, inaasahang makakauwi na ngayon sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikas matapos na medyo humupa ang tubig baha sa kanilang mga lugar sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kahapon, namigay naman ang Sultan Kudarat municipal disaster risk reduction and management council ng ayuda tulad ng pagkain sa mahigit isang libong pamilya ng limang barangay ng Sultan Kudarat.

Lahat ng mga naapektuhan ng pagbaha ay Muslim na ngayon ay nagpu-puwasa.

Walang iniulat na namatay o nasaktan dahil sa agarang pagresponde ng mga tauhan ng MDRRMO at iba pang rescue units.

-0-

Local..

KAHAPON, namahagi ng relief goods ang BARMM READi, ang humanitarian arm ng Bagnsamoro Region, sa mga apektado ng pagbaha sa mga bayan ng Pagalungan at Datu Montawal.

Ang mga lugar na ito ay palaging binabaha kapag may malakas na ulan sa Maguindanao man o sa upstream tulad ng North Cotabato at Bukidnon.

Namigay ang BARMM READi ng bigas, pagkain, canned goods at non-food items.

Ilan sa mga apektadong pamilya ay nasa gilid ng national highway habang ang iba ay ayaw umalis ng kanilang mga tahanan kahit abot leeg ang tubig baha.

-0-

WALONG TAGA REGION 12 ang nadagdag sa talaan ng mga nagkaroon ng COVID-19 virus kahapon.

Ang walo ay mula sa South Cotabato, Sarangani at Gen. Santos City. May 36 na mga pasyente ang gumaling at nakalabas na ng isolation facility.

Zero case naman sa North Cotabato at Sultan Kudarat pati na sa Kidapawan, Tacurong at Koronadal.

SA BARMM, dalawa pang bagong kaso ang naitala sa Maguindanao. Sampu pa ang aktibo o mga nasa isolation facility habang walang naitalang namatay.

-0-

LOCAL…

Hindi pa inirerekomenda ng Maguindanao provincial government ang pagkakaroon ng 100 percent face to face classes sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan.

Ito ang sinabi ni Maguindanao provincial adminsitrato Atty. Cyrus Torenia sa panayam ng Radyo Bida.

Sa ngayon, nasa alert level 1 pa ang lalawigan at may mga guro pa na hindi bakunado, ayon kay Torenia.

Sakaling kumpleto na sa bakuna ang lahat ng mga guro, aniya, agad na gagawa ng aksyon ang provincial government para sa face to face classes.

VC PROVINCIAL

Ang pahayag ni Maguindanao provincial adminsitrato Atty. Cyrus Torenia

-0-

KATAO ANG huli sa anti-drug operations na ginawa ng PNP sa Lanao del Sur.

ANG TATLO AY naaresto ng PNP sa pangunguna ni Balindong municipal police station commander Capt. Joel Cabanes sa Barangay Dadayag, Balindong.

Sinabi ni Cabanes na matagal din nilang isinailalim sa surveillance operation ang mga suspect na may warrant mula sa korte ng Marawi City.

Kinilala niya ang mga naaresto na Abubakar Jamail na isang negosyante at ang mga magsasaka na sina Hakim Didato at Sadam Disimbang.

Abot sa 49 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng P34,000 ang nakumpiska sa kanila pati na ang isang homemade sniper rifle, mga bala, dalawang fragmentation grenades, grenade launcher, shabu paraphernalia at cash na P15,000.

Agad na pinapurihan ni BARMM police regional director Brig. Gen. Arthur Cabalona ang mga tauhan ng Balindong PNP sa matagumpay na law enforcement operation.

Hinamon niya ang iba pang police stations na palakasin ang kanilang law enforcement activities upang makatulong na matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan.

0-0-

Local…

NAARESTO NG PINAGSANIB na pwersa ng PNP sa Wao Lanao del Sur at Quezon, Bukidnon ang isang wanted person na tumakas mula sa custodial facility ng DSWD.

Si Remark na noon ay 18 taong gulang pa at ang kanyang tatay na si Alias Dodong ay inaresto ng Wao PNP dahil sa kasong murder at frustrated murder.

Pero, dahil minor pa noong December 2020, si Remark ay ipinasa sa DSWD. Subalit bago pa man sumapit ang kanyang tamang edad na hindi na siya minor sa mata ng batas, ito ay tumakas mula DSWD at nagtago sa bayan ng Quezon.

Sa ngayon, magkasama na sa bilangguan si Remark at ang kanyang tatay na parehong nahaharap sa kasong pagpatay.

-0-

Local…

SINIMULAN NA KAHAPON NG BARMM at PNP ang dalawang araw na orientation para sa mga dating miyembro ng MILF at MNLF.

Sa Cotabato City ginagawa ang torientation na magtatapos ngayong araw.

Ito ay bilang bahagi ng information dissemination hinggil sa eligibility equirements ng PNP sa pagsasagawa ng National Police Commission o NAPOLCOM Special Qualifying Eligibility Examination o NSQEE sa May 29.

Kabilang naman sa mga dumalo ang 73 base commanders ng dalawang moro fronts mula sa mga lalawigan ng Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at North Cotabato.

-0-

City Veterinary Office nagdagdag ng animal quarantine checkpoints sa Koronadal dahil sa banta ng ASF at bird flu

Naglagay ng apat na quarantine checkpoints ang city veterinary office sa apat na mga entry at exit points ng Koronadal.

Matatagpuan ang mga ito sa mga barangay ng Morales, Paraiso at San Jose. Ayon kay City Veterinarian Dr. Charliemagne Calo, ang quarantine checkpoint sa Barangay Concepcion ay kanilang inilipat sa Barangay Saravia.

Layon nito mas matutukan ang mga sasakyan mula Davao Region na dumadaan sa Koronadal-General Santos City Highway.

Ayon Calo maliban kasi sa African Swine Fever o ASF banta din ngayon sa Koronadal ang Avian Influenza o bird flu.

-0-

IPHO South Cotabato muling nananawagan sa mga magulang na pabakunahan kontra COVID-19 ang kanilang mga anak

Nabakunahan na kontra COVID-19 ang 211,604 na nasa 5 hanggang 17 years old na mga kabataan sa South Cotabato. Ito ay ayon kay Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo.

Ayon kay Ebeo kumpara sa mga mas nakatatanda, mas marami pang mga kabataan ngayon ang nais mapabakuna.

Paliwanag ni Ebeo nais kasi ng mga ito na makabalik sa face-to-face classes. Kaya pnawagan ni Ebeo sa mga magulang huwag nang mag-atubiling pabakunahan ang kanilang mga anak. Binigyan diin ni Ebeo na karapatan ng mga bata na magkaroon ng access sa edukasyon at social interaction.

Pero ayon kay Ebeo para makapamuhay ng normal ngayong may pandemya kailangan ng mga kabataan na mabakunahan kontra COVID-19.

-0-

Pagbabantay sa rehiyon kasabay ng pagdating ng summer season pinalalakas ng PRO 12 Paigtingin pa ang monitoring sa buong SOCCKSARGEN.

Ito ang iniutos ni Police Regional Office 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagum sa mga pulis sa rehiyon.

Ayon kay Tagum inaasahan kasi ang pagdagsa ng mas maraming mga turistasa rehiyon ngayong summer season.

Binigyan diin din nito na dapat ding palakasin ng PNP ang kanilang intelligence monitoring. Ayon kay Tagum hindi dapat maging kampante ang pulisya. Ito ay kahit pa nanatili pa ring matiwasayan ang buong rehiyon.

Nanawagan din ito sa publiko na maging alerto agad na isumbong sa mga kinauukulan ang mga kahina-hinalang personalidad sa kanilang lugar.

-0-

PESO manager ng Koronadal may payo sa mga internet café operators at owners na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic Magpa-accredit sa Sanggniang Panlungsod.

Ito ang payo ni Koronadal Public Employment Service Office o PESO Manager Bernard Taperla sa mga Internet Café owners at operators sa lungsod. Ayon kay Taperla mahalaga na magkaroon ng tinig at kinatawan ang mga ito sa Civil Society Organization.

Ipinahayag ito ni Taperla bilang tugon sa idinadaing ng mga internet café owners at operators na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sa kabila kasi ng muling pagbukas ng mga internet cafe sa lungsod matumal pa rin ang kanilang mga kliyente.

Sa katunayan ayon kay Taperla may mga internet café na bagama’t nakarehistro sa Business Permit and Licensing Office o BPLO nakasara pa rin. Magsasagawa muli ng random inspection ang internet operators regulatory board o IORB sa mga internet café sa Koranadal.

Layon nito na malaman ang kanilang operasyon ngayong pandemya.

-0-

Maantala ang pagsasaayos ng mga daan na sinira ng walang batid na ulan sa South Cotabato nitong mga nakalipas na lingo.

Paliwanag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office OIC Rolly Aquino ito ay dahil sa election ban.

Ayon kay Aquino bago maipaayos ang mga sirang daan at iba pang mga infrustruktura kailangan muna ng barangay, munisipyo o lalawigan na humingi ng permit sa Comelec.

Ito ang ipinahayag ni Aquino matapos kumpirmahin na nakatanggap sila ng initial reports hinggil sa epekto ng tuloy tuloy na buhos ng ulan sa lalawigan.

Gayunpaman ayon kay Aquino bago pa man ang election ban naayos na ang dike sa bahagi ng Allah River na nasa boundary ng Surallah at Tboli.

Sa ngayon ayon kay Aquino mariing minmonitor ng PDRRMO ang mga bayan ng Surallah, Tboli, Norala, at Sto. Niño na maaring bahain sakali mang umapaw ang nasabing ilog.

-0-

Ang semana santa ay paggnunita ng kamatayan ng Panginoon, kung saan iniligtas niya ang sambayanan mula sa kasalanan.

Ito ang tunay na kahulugan ng semana santa para kay Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, DD sa pagsisimula na rin ng panahon ng kuwaresma.

Anya, ang ginawa ng panginoon ay ‘great sacrifice for our salvation” dahil sa kanyang pagmamahal sa tao.

Ito ang panahon ng pagpapatawad at paghingi rin ng patawad o pagbalik loob sa Diyos at ang taimtim na pagdarasal.

Maganda ring ipakita ang sakripisyo at pagsisihan ang mga kasalanan bilang hudyat ng pagtanggap ng hangarin ng pagbabago upang magiging tunay na tagapagsunod ng simbahan at panginoon.

-0-

Ilang klase at trabaho sa North Cotabato, sinuspende ng LGU kahapon dahil sa mga pag-ulan

NORTH COTABATO – Dulot ng magdamag na ulan, sinuspende ng bawat Local Chief Executive ang pasok kahapon sa ibat-ibang lugar ng probinsya.

Unang nagdeklara ang bayan ng President Roxas at Makilala, North Cotabato sa pamamagitan ng kanilang alkalde.

Batay sa impormasyon, may mga unang araw sana ng pasok mula sa modular mode of learning kahapon pero nawala ang excitement ng kids matapos ang deklarasyon.

Pero ang sabi ng LGU, dapat unahin ang seguridad ng bawat mag-aaral.

Ito’y matapos nakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang probinsya mula umaga hanggang hapon at aasahang magtatagal pa hanggang sa semana santa.

-0-

Aminado si Kidapawan City PNP Chief Police Lt Peter Pinalgan Jr. na dumarami na ang mga naitalang vehicular crash sa lungsod sa pagpasok ng buwan.

Ito ay base sa kanilang record na hawak kung saan sangkot dito ang mga malalaking sasakyan, mga motorsiklo at iba pa.

Pwede rin na maging dahilan ang pagbaba ng Alert level system o pagdami ng mga tao na lumalabas dahil sa bagong kautusan kung saan allowed sa ilalim ng bagong level system at maraming aktibidad.

Isa sa mga tinukoy na dahilan ng aksidente sa daan ay ang pagmamaneho ng nakainom o lasing at iba pang paglabag sa batas trapiko.

-0-

Mula sa target local population na 128,244 ng Kidapawan City, nasa 115,662 na ang fully vaccinated base na rin sa City Health Office Vaccination Accomplishment Per Barangay Data Report.

Ibig sabihin, 90.19percent na ang nabigyan ng bakuna laban sa nakakamatay na sakit sa pagsisimula ng bakunahan.

Sakop nito ang mga nabakunahan ng dalawang dose ng Sinovac, Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V at ng single dose na Janssen anti Covid19 vaccines resulta ng aktibong pagpapatupad ng vaccination roll out ng COVID-19 vaccine sa mga eligible population.

Hinihikayat naman ang mga hindi pa nagpapabakuna na samantalahin na ang isinasawang walk-in vaccination ng City Government para mabigyang proteksyon laban sa komplikasyong dulot ng COVID-19.