NDBC BIDA BALITA (April 12, 2023)

1 PULIS nambugbog ng live-in partner sa Kidapawan, inaresto, dinisarmahan, video ng pangyayari nag-viral sa Facebook

2 PRO-12 director Gen. Macaraeg, nagbabala sa mga pulis na sangkot sa VAWC, tiyak matatanggal sa serbisyo, damay pati benepisyo

3 PULIS ng Carmen, North Cotabato, patay matapos na ma ambush sa Kabacan kagabi

4 SA BARMM, maraming local officials ang nasa high risk level sa threat assessment ng PNP, pero di lahat mabibigyan ng security

5 SA SOUTH COTABATO, monitoring kontra illegal miners, patuloy na ipinatutupad ng provincial environment office

6 PROVINCE-WIDE T’nalak Sale, gagawin sa T’nalak Festival at Founding Anniversary ng South Cotabato sa Hulyo

7 KORONADAL ABC president, inalmahan ang pagdadala sa isang barangay vehicle sa isang beach sa Glan, Sarangani

7 BAGONG OIC governor ng Maguindanao Norte, pormal nang umupo sa pwesto, opoisina sa Cotabato City muna.

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

PULIS na nakatalaga sa Magpet PNP, dinisarmahan at inaresto dahil live in partner binugbog at sinaktan. Pangyayari, na record sa cellphone video at kumalat na sa Facebook.

Pulis nagselos daw.

Sa malamig na rehas ang bagsak ng pulis na kasapi ng Magpet Municipal Police Station matapos na binugbog at kinasahan pa ng baril ang kanyang kasintahan Barangay Poblacion, Kidapawan City.

Si Police Corporal Louie Lumancas ay hiwalay sa asawa at kinakasama ng hindi pinangalanang biktima. Nangyari ito madaling araw kahapon sa labas ng boarding house ng kaibigan ng babae kung saan siya nakipag-inuman at sinundo lang ng pulis.

Kalat na ngayon ang video sa pambubbogbog ng suspect at inamin niya rin ang kanyang nagawa.

Makikita, kinasa pa ng suspect ang kanyang issued firearms at tinutok sa biktima.

Sinabi ni Magpet Chief of Police Major Rolando Dillera, maaring selos ang pinagmulan ng away ng magkasintahan na humantong sa insidente at nabatid ding lango sa nakakasaling na inumin ang suspect nang mangyari ito.

Sabi ng hepe, tiniyak niyang mahaharap sa administrative case o matatanggal sa trabaho bilang pulis dahil sa kanyang ginawa.

Kinondena ng hepe ang hindi magandang asta ng kanyang tauhan.

Samantala, personal na tinanggalan ng PNP badge ni Cotabato Police Provincial Director PCOL. Harold Ramos ang police sa custodial facility ng Kidapawan MPS kahapon.

Sinabi nitong isa itong paraan para ipakita sa akusado na isang malaking pagkakamali ang ginawa nito lalo na at nasa hanay ito ng mga taga protekta sa mamamayan.

Ang badge ng pulisya ay sumisimbolo ng legal authority o katapatan nito sa tao at batas ng bansa bilang kasapi ng law enforcement.

Local…

SA KAUGNAY NA BALITA………NAGBABALA SI PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg sa lahat ng mga police sa ilalim ng Soccsksargen region na tiyak mapaparusahan ang mga police na nambo-bugbog at nananakit ng kababaihan at kabataan.

Ginawa ni Macaraeg ang pahayag matapos ang pananakit ni Corporal Louie Jay G Lumancas ng Magpet PNP sa kanyang live in partner na kumalat sa social media.

Ayon kay Macaraeg, ang mga police ay tagapagtanggol at protector ng taumbayan at hindi nananakit, lalo na ng isang babae.

Sinabi niya na goodbye na sa serbisyo si Lumancas, at malamang purnada na din ang kanyang mga benepisyo bilang police officer.

Local…

PORMAL NANG umupo bilang OIC governor ng Maguindanao del Norte si BARMM senior Minister Abduraof Macacua.

Si Macacua, kilala bilang “Sammy Gambar,” ay itinalaga ni P. Marcos bilang OIC governor.

Subalit ito ay kinuwestiyon ng kampo ni Maguindanao del Sur Gov. Bai Mariam Mangudadatu na itinalaga din ng pangulo bilang OIC ng Maguindanao Sur.

Ayon kay Macacua, di niya ito papansinin dahil alam naman daw ni P. Marcos ang lahat ng legal issue bago siya inilagay bilang OIC governor.

Punta kayo sa Supreme Court, sabi niya sa mga tutol sa kanyang appointment.

At yan nga ang plano ng kampo ni Gov. Mangudadatu, ayon sa kanyang spokesperson na si Atty. Cyrus Torrenia.

Sinabi ni Torrenia ang nakasaad sa batas na naghati sa Maguindanao bakit ginawang OIC si Mangudadatu gayong duly election siya noong nakalipas na May 2022 elections.

Local…

Sa unang araw niya sa trabaho, tiniyak ni OIC Gov. Abduraof Macacua na prioridad niya ang kapakanan ng mga kawani at ang paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan ng lalawigan.

SA isang news conference, sinabi ni Macacua na pag-aaralan ng provincial government kung dumaan sa tamang proseso ang paglilipat ng mga empleyado mula sa dating Maguindanao at makikipag-ugnayan sa Civil Service Commission para ayusin ang anumang gusot.

Plano rin ni Macacua na ilipat sa bayan ng Sultan Kudarat ang provincial seat ng Maguindanao del Norte.

Nangako siyang huhusayan ang pagserbisyo sa mga mamamayan at ipatupad ang pangako niya kay P. Masrcos na gawing No. 1 province ang Maguindanao Norte sa buong BARMM at sa buong bansa.

Hiningi rin ni Macacua ang suporta ng mga mayors at iba pang elected officials ng probinsya para sa maayos na pamahalaang panglalawigan.

Kampante rin siya sa peace and order situation ng probinsya dahil sa presensya ng sapat na security forces.

Sa unang araw ng kanyang pag-upo bilang OIC governor, sinimulan ni Macacua at ng kanyang transition team ang pagbuo ng mga opisyal na mamumuno sa ibat ibang departamento ng pamahalaan.

Sa mga tutol at kumuwestiyon sa kanyang appointment, sinabi ni Macacua na mas mabuti kung magtungo sila sa Supreme Court.

Local..

ABOT SA 17 MGA BAGONG Nissan land ambulance ang ipinamahagi ng Ministry of Health sa ibat ibang health stations at provincial hospitals sa BARMM.

Ang mga ambulansya na ito ay naglalayong mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar ng rehiyon.

Sinabi ni BARMM health minister Dr. Rizaldy Piang ang mga abulansya ay binili sa tulong ng Transitional Development Impact Fund (TDIF) na proyekto ng mga miembro ng Bangsamoro Transition Authority (BTA).

LOCAL..

BIGLANG DUMAMI ANG NAHAWAAN ng COVID-19 sa Region 12.

Kahapon, naitala ng DOH 12 ang 18 bagong kaso ng COVID-19 infections. Sa bilang na ito, walo ang mula North Cotabato, apat sa Sarangani, 2 sa GenSantos City, tatlo sa South Cotabato at isa sa Sultan Kudarat.

May 30 pasyente naman ang gumaling pero isang taga GenSan ang nasawi dahil sa complications.

SA BARMM, may 2 bagong kaso ang naitala na parehong taga Maguindanao at isang taga Lanao del Sur ang nasawi.

Ang aktibong kaso at nasa isolation facilities pa sa BARMM ay abot ng 75 katao.

Local…

18 mga mayors at governors sa BARMM, nasa high risk level ang threat assessment ayon sa PNP.

MULA ITO sa higit 2,600 elected government officials sa Bangsamoro Region na isinalalim sa threat assessment ng PNP kasunod ng mga pag-atake sa mga elected officials ng bansa.

Sinabi ito sa Radyo Bida Bangsamoro ni Police Regional Director Brig. Gen Allan Cruz Nobleza.

Ang threat assessment ay may tatlong kategorya, ito ay ang low, medium at high-risk level.

Sa ngayon ayon kay Nobleza, prayoridad muna ng PNP ang nasa high risk level category na mabigyan ng complete security package.

Samantala sa ngayon ay puspusan na rin ang paghahanda ng PNP BARMM para sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan elections.

Sampung mga priority municipalities naman mula sa Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Maguindanao at Cotabato City ang kabilang sa areas of immediate concern ng PNP.

Local…

Monumento ni Brig. Gen Salipada K. Pendatun, pinasinayaan kasabay ng pagbisita ni PNP Chief Azurin sa PRO-BAR, Parang, Maguindanao del Norte.

Bukod sa activation ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur Provincial Police OfficeS, isa rin sa naging highlight sa pagbisita ni PNP Chief General Azurin sa PRO-BAR Headquarters sa Parang Maguindanao del Norte ay ang pagpapasinaya sa monumento ni BGen Salipada K. Pendatun.

Mismong si PNP Chief Azurin at PRO-BAR Regional Director BGEN Allan Nobleza ang nanguna sa blessings and inauguration ng nasabing monumento.

Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan din ni Bai Farida Pendatun Matalam, isa sa mga apo ng yumaong si Pendatun.

Si Pendatun ay ipinanganak sa Pikit, Cotabato, noong 1912 at nasawi noong 1985.

Siya ay abugado at nag-iisang Muslim na pinamunuan ang isang pinagsamang hukbo ng gerilya na Christian-American. Siya rin ang kauna unahang Muslim na naging Brigadier General at nahalal na senador na humawak ng tatlong Senate Committee Chairmanship.

Ang paggunita sa kabayanihan ni Pendatun ay kasunod ng Araw ng Kagitingan na may temang "Kagitingan ng mga Beterano, Pundasyon ng Nagkakaisang Pilipino."

Local…

Publiko, nabahala sa umano’y kumakatok sa bahay tuwing gabi at may ibat-ibang boses pa sa Makilala, North Cotabatos; pulis may aksyon na

Naalarma ang mga residente particular sa limang barangay ng Makilala sa North Cotabato matapos na umano’y may kumakatok sa pintoan ng bahay lalo na tuwing gabi.

Sabi pa sa ilang facebook post, particular na naranasan ito ng mga residente ng Barangay Batasan, Malungon, Poblacion kung saan may ibat-ibang boses ang kumakatok na hindi pa kilalang indibidwal.

Sinabi ni Barangay Poblacion Kapitan Eric Quibod, matapos na matanggap ang report agad na nagpapatupad ng pagbabantay ang barangay officials at BPAT sa lugar tuwing gabi upang matukoy na ito.

Nakita rin anya nila ang epekto dahil maagang nagsasara ng bahay ang mga residente dahil sa takot.

Samantala sinabi ni Police Lt. Col Britz Sales ang Chief of Police ng Makilala PNP, hindi pa nila makumpirma kung ano ang katotohanan sa likod ng pangangatok pero kanyang tiniyak na mabibigyan ito ng aksyon ng mga pulis katuwang ang opisyal sa bawat barangay.

Local…

Laborer na may kasong qualified theft, patay sa pamamaril sa Matalam, North Cotabato

Patungo na sana sa hearing ang 38 years old na laborer nang pagbabarilin di pa nakikilalang suspect sa Barangay Poblacion, Matalam, North Cotabato ala 1:00 ng hapon kahapon.

Sinabi ni Deputy Chief of Police Major Jorlito Patrona ng Matalam PNP, nakilala ang biktima na si Junior Angos Mallatoc ng Bagumbayan Malalag, Davao Del Sur.

Batay sa statement ng kapatid ng biktima sa mga pulis, si Mallatoc ay may on-going trial sa Kabacan dahil sa kasong qualified theft sa dati nitong tinatrabahuan sa Kabacan.

Isa anya ito ngayon sa iniimbestigahan ng mga pulis na posibleng dahilan ng pamamaril at pagpatay sa biktima.

Samantala, kanyang inihayag na mayroon sanang CCTV sa kalapit na establisyimento nang mangyari ang pamamaril pero nacapture dahil natuon na nagbrown out.

Pero base sa eyewitness, nakamotorsiklo ang mga suspect at ang backrider na nakafacemask ang bumaril.

Local…

Binata, patay makaraang bumangga sa sinusundang truck sa Kabacan, North Cotabato

Reckless Imprudence resulting to homicide ang kakaharapin ng driver ng truck matapos na masangkot sa aksidente sa Katidtuan, Kabacan, Cotabato.

Nakilala ang nasawi na si John Joseph De Vera Chui, 18-anyos na residente ng nasabing lugar alas 10: 00 ng gabi.

Habang ang driver naman ng truck ay nakilalang si Rodolfo Ramos Gunida, 49 years old ng Cotabato City.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP traffic Division na habang binabaybay ng truck at motorsiklo ang kahabaan ng National Highway nang pagsapit sa lugar ay bumangga ang sumusunod na motorsiklo na minamaneho ng nasawing binata.

Napag-alamang mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo at hindi niya napansin ang naunang truck.

Agad namang naisugod sa Ospital ang lalaki pero naideklarang patay ng attending physician.

Kulong naman ang truck driver.

Local…

Tinambangan ng di pa kilalang suspect ang PNP member sa National Highway ng Barangay Katidtuan, Kabacan North Cotabato alas 8:00 kagabi.

Pero ngayong umaga lang kinumpirma ni CPPO Provincial Director Police Col Harold Ramos na nasawi sa ospital si Police Staff Sergeant Abejay Dandan, 35 anyos ng Carmen, North Cotabato.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP, sakay ng kanyang Toyota Innova ang biktima patungo sana sa Kidapawan City nang pagbabarilin ng maraming beses.

May nakarating din na impormasyon sa police official na ito na ang pangalawang beses na na-ambush ang nasabing biktima at nakaligtas lang noon.

Si CPPO Provincial Director Police Col Harold Ramos.

Samantala, kasamang sakay ng biktima ang kanyang anak at kasama sa bahay.

HEADLINE: OFW mula Midsayap na nasunog at napatay sa Saudi Arabia; ililibing na ngayong araw matapos maiuwi ang bangkay nito nakaraang Linggo

MIDSAYAP, Cotabato - Ililibing na ngayong araw pero hindi pa rin kumbinsido at nakukumpirma ng mga kaanak ng 27 anyos na OFW mula Midsayap, Cotabato na si Rodelyn Villanueva na nasunog sa Saudi Arabia kung kaanak ba nila ang kanilang ilalagak ngayong araw.

Simula ng dumating kasi ang katawan nito nakaraang Linggo; mahigit dalawang Buwan simula nang ito'y masunog at masawi, pahirapan ang pamilya sa pagkilala sa mga labi nito dahil sa lala ng pagkasunog.

Ayon sa kanyang bayaw na si Jasmin Villanueva, habang binuburol ang mga labi nito sa bahay niya sa Aleosan, Cotabato ay nagdadalawang isip na ipa autopsy ang katawan nito.

May ilang kamag-anak na gusto itong idaan sa proseso upang makumpirma at makilala sa pamamagitan ng DNA test.

Pero mismong nanay na nitong si Noralyn ang nag desisyong hindi na galawin ang bangkay at ilibing na ito.

Una ng inihayag ni Noralyn sa panayam ng Radyo BIDA na wala silang hinahangad na hustisya kung sakaling may foul play man sa insidente dahil ang mahalaga aniya na makauwi lang mga labi ni Rodelyn sa bayan nila.

Local..

Monitoring sa mga illegal miners pinalakas ng environment office ng South Cotabato

Aktibo pa ring nanghuhuli ng mga illegal miners ang environmental crime task force ng Provincial Environment and Management Office o PEMO ng South Cotabato.

Tiniyak ito ni PEMO Head Seigfred Flaviano.

Sa katunayan ayon kay Flaviano walo katao na ang kanilang pinagmulta dahil sa iba’t ibang environmental violations.

Kadalasan ang mga ito ayon kay Flaviano ay naghukay sa mga protected areas, at lumagpas sa mga buffer zones na pinapayagan ng batas.

Ipinunto ni Flaviano na isa sa mga violator ay pinagmulta ng hearing committee ng environmental crime task force ng higit sa P300,000.

Ayon kay Flaviano, maliban sa PEMO mariing ding nagmomonitor ng illegal mining at quarrying activities ang mga local government units sa South Cotabato.

Dagdag pa ni Flaviano dahil sa mapanganib limang mga tunnel din na nasa landslide prone areas sa bayan ng Tboli ang ipinasara ng PEMO.

Matatandan na nakakumpiska ng iligal na mine products, tools at iba pang mga gamit ang mga otoridad sa sinalakay nilang illegal mining area sa mga Barangay ng Tablu at Danlag, sa Tampakan noong Abril a tres at kwatro.

Local..

Bumuo ng tour packages para sa mga local at foreign tourist.

Hiniling ito ng provincial government sa mga tourism officers and operators at mga negosyante sa South Cotabato.

Ito ay bilang paghahanda na rin sa T’nalak Festival at Founding Anniversary ng lalawigan sa Hulyo.

Ayon kay Festival Director Rudy Jimenea, tampok kasi sa selebrasyon ngayong taon ang Province-wide T’nalak Sale.

Dagdag pa ni Jiminea may mga grupo na ring humihiling ng packages sa mga airline companies.

Sinabi ito na Jimenea sa paglunsad ng 100 Days to T’nalak Festival 2023 kahapon.

Dagdag pa nito aasahan din ng publiko ang mas magarbong Street Dancing Competition at Bahay Kubo Competition na kabilang sa mga dinarayo ng mga mamamayan sa isang linggong pagdiriwang.

Local…

Recyclable waste nais palitan ng Tboli LGU ng mga grocery goods at iba pang pangunahing pangangailangan

target ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Tboli, South Cotabato maipatupad ang isinusulong nilang Basura Barter ngayong 2023.

Ito ang ipinahayag ni MENRO Project Management Officer Ceazar Ian Bognoson sa Ist quarter Eco-Solid Waste Management Board Meeting ng LGU.

Paliwanag ni Bognoson, sa ilalim ng Basura Barter, ang mga plastic bottles, plastic, lata, metals, candy wrappers at iba pang recyclable na basura ay papalitan ng MENRO ng mga goods tulad ng kape, asukal, sabon at shampoo.

Ang dami ng mga matatanggapo na goods ay basi din sa bigat o dami ng mga ipapa-barter na basura.

Bago ipatupad ang nasabing programa, magsasagawa muna ng malakawang information education campaign o IEC hinggil dito sa mga barangay ng Tboli ang MENRO.

Dagdag pa ni Bognoson ang solid waste management o SWM program nito ngayong taon ay pinaglaanan ng lokal na pamahalaan ng Tboli ng higit sa P2.4 million.

Local..

ABC President ng Koronadal, inalmahan ang pagdadala sa isang barangay vehicle sa isang beach sa Glan, Sarangani

Ibinigay ng lokal na pamahalaan ang mga barangay vehicles parqa makatulong sa mga nangangailangang mamamayan.

Ipinunto ito ni Koronadal Association of Barangay Chairman o ABC president Gregorio Presga.

Ito ang sinabi ni Presga matapos makuhanan ng litrato ng isang netizen sa isang beach sa Glan, Sarangani province ang isang Barangay vehicle mula Koronadal.

Sinabi ni Presga sa Radyo Bida na aalamin nito kung saang barangay inisyu ang nasabing sasakyan.

Ito ay upang pagpapaliwanagin ang mga concerned na indibidwal na nagdala nito sa isang beach sa Glan noong Easter Sunday.

Ayon kay Presga maari lamang kasing gamitin ang mga barangay vehicles sa panahon ng emerhensya at mga programa na makatutulong sa mga barangay.

Local…

DA may apat na pangunahing mga istratehiya para mapalakas ang rice production sa bansa

Nagsagawa ng Cluster-wide Meeting and Consultation on Rice Industry sa limang mga rehiyon sa Mindanao ang Department of Agriculture-National Rice Program.

Nanguna sa DA delegation para sa nasabing aktibidad na isinagawa sa Koronadal si Undersecretary for Rice Industry Development Dr. Leocadio Sebastian.

Naging host naman nito ang DA 12 na pinamumunuan ni OIC Regional Executive Director Sailila Abdula.

Ipinaliwanag naman ni Sebastian sa mga participant ang MASAGANA rice program ng DA na ayon sa kanya ay magpapalakas pa sa rice industry.

Para mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka ng palay may ipinunto namang apat na mga pangunahing istratehiya si Sebastian.

Ang mga ito ay ang Climate Change Adoptation, Clustering ng mga magsasaka, Value Chain approach at Digital Transformation.

Maliban sa mga kinatawan ng DA regional offices nakilahok din sa pagpupulong ang mga kinatawan ng mga attached agency ng DA na may kinalaman sa Rice Production kasama ang mga provincial local government units.