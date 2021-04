NDBC BIDA BALITA (April 14, 2021)

HEADLINES:

1. TATLO PATAY, pati bata damay, sa ambush sa Cotabato City.

2. MGA TIG-A ULO sa Koronadal Market, lumabag sa Covid health protocol, pinagmulta.

3. COVID-19 patient na taga Libungan, North Cotabato nasawi, total Covid cases sa region-12 halos 6,500 na.

4. DATING NNC-12 regional coordinator Arceli Latonio, pumanaw dahil sa sakit

5. PNP sa South Cotabato, naka-red alert matapos mapatay ang 2 Dawla Islamiya terror group members sa Polomolok.

5. HOLY DOOR, binuksan na kahapon sa Kidapawan cathedral

6. MILF AT BIFF, nagkasagupa sa Datu Hofer, Maguindanao; mga sibilyan nagsilikas na naman

7. CHINESE Coast Guard sa West Philippine Sea, itinaboy ng Indonesian Coast Guard.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

SUMAKABILANG BUHAY KAHAPON ng madaling araw si dating National Nutrition Council Regional Coordiantor Arceli Latonio dahil sa sakit.

May stage 4 cancer si Mam Arceli at nagretiro na ito sa trabaho noong nakaraang taon.

Nahirapan siyang huminga noong linggo kayat dinala ng kanyang pamilya sa ospital.

Na-cremate na ang kanyang mga labi at ngayon ay nakahimlay sa kanyang tahanan sa Kabacan, North Cotabato.

Partner ng Notre Dame Broadcasting si Mam Arceli sa pagsusulong ng tamang nutrition sa Region 12 sa nakalipas na maraming taon.

Nakikiramay ang NDBC sa pamilya ni Mam Arceli Latonio.

-0-

local..

Agad na binawian ng buhay ang tatlo katao, kabilang ang isang bata matapos pagbabarilin ng mga di nakilalang suspek alas dyes ng umaga kahapon sa Barangay ROSARY Heights 11,Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 2 commander Capt. Rustom Pastolero ang mga biktima na sina ALI ABDULRAHIM TAMAL, 49 taong gulang at NORMA DALIMBANG SAPI, 40 taong gulang, taga Shariff Aguak at Datu Odin Sinsuat.

Ang batang nasawi ay nagkakaedad ng 10 taogn gulang. Base sa inisyal na ulat ng PNP, bigla na lamang pinagbabaril ng mga di nakilalang salarin ang mga biktima na sakay ng Toyota Vios car na may license plate na NEG-7303. Agad na tumakas ang mga suspect.

Narecover sa crime scene ang mga empty shell ng cal. 45 pistol at 12-gauge shotgun. Tuloy pa ang imbestigasyon ng PNP.

-0-

PAGOD NA AT NAIS MAGBAGONG BUHAY, anim na mga kasapi ng Private Armed Group, sumuko sa mga police ng Bangsamoro Region.

Dala ang kanilang mga baril, ang anim na kasapi ng Private Armed Group ay sumuko kay PRO-BARMM regional director Brigadier General Eden T Ugale sa surrender rites na ginawa sa Camp SK Pendatun Parang, Maguindanao.

Sinabi ni Gen. Ugale na ang mga sumuko ay kabilang sa sa Matalam Private Armed Group at pinamumunuan ng isang nagngangalang Matalam.

Sinabi ni Gen. Ugale na ito ay bahagi ng programa sa ilalim ng security aspect of the normalization process of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nakasentro sa pagbuwag sa mga armedong grupo sa lalawigan at rehiyon.

Sakop din ng programa ang mga lugar sa paligid ng BARMM region na merong mga Private Armed Group. Iisnuko ng Matalam group ang isang cal. 50 barret rifle, M-16 rifle at mga bala. Mula Enero ngayong taon, abot na sa 21 private armed group members ang sumuko sa PRO-BARMM.

-0-

Local…

SA MAGKAKASUNOD NA PITONG araw, mas marami ang naitatalang bilang ng mga bagong kaso ng Covid-19 kaysa mga gumaling sa Soccsksargen region ayon sa Department of Health.

Kagabi, iniulat ng DOH-12 ang karagdagang 32 panibagong kaso.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa labing lima, sumunod ang North Cotabato na may pitong bagong kaso, South Cotabato anim, General Santos City tatlo at Sultan Kudarat isa.

Dahil diyan, sumampa na sa 6,499 ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Nasa ligtas ng kalagayan at nakauwi narin ang labing tatlo pang mga pasyete kung kayat sumampa na sa 5,934 ang total recovered patients.

Nasawi naman ang isang 78 years old na taga libungan kung kayat pumalo na sa 236 ang total deaths cases.

Habang nasa 327 naman ang aktibong kaso.

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang 31 na panibagong kaso ng Coronavirus disease ang Ministry of Health.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City na umabot sa dalawampu't anim, Cotabato City labing dalawa, Maguindanao apat, habang may tig-dalawang bagong kaso sa Tawi-tawi at Sulu.

Dahil diyan sumampa na sa 4,424 ang total Coronavirus infections sa BARMM.

Gumaling naman ang apat pang mga pasyente kung kayat sumampa na sa 4,089 ang total recovered patients.

Nasa 167 naman ang aktibong kaso.

-0-

local....

MATAPOS MAPATAY sa Marawi City ang isang sub-leader ng teroristang Dawla Islamiya, isa pang kasapi nito ang sumuko sa Army.

Kinilala ni 51st Infantry Battalion commander ang sumukong terorista na si Abu Hamza, 21 taong gulang at umamin na tauhan siya ni Faharuding Hadji Satar alias Zacharia, ang bagong lider ng ISIS-linked Dawla Islamiya sa Lanao del Sur.

Isinuo niya ang isang Baby Armalite rifle at mga bala.

-0-

Local…

NAGSILIKAS ANG MGA SIBILYAN mula sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao matapos magkasagupa ang Moro Islamic Liberation Frotn at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kahapon.

Sinabi ni Maguindanao police director Colonel Donalad Madamba na tumagal ng halos dalawang oras ang labanan sa Barnagay Tuayan, Datu Hofer, Maguindanao alas 10 ng umaga.

Sa initial report ng PNP, may mga nasugatan at nasaktan sa magkabilang panig.

-0-

local...

Inanunsiyo ng National Nutrition Council o NNC 12 sa pamamagitan ng kanilang facebook page na pansamantalang sarado ang kanilang tanggapan para sa isasagawang disinfection activity.

Ito’y makaraang makasalamuha o may close contact ang ilan sa mga mangagawa nito ang isang confirmed COVID-19 positive. Simula kahapon hanggang sa April 20, 2021 ay mananatiling sarado ang tanggapan para sa gagawing health precautionary measures batay na rin sa panuntunan ng Department of Health 12.

Pinapayuhan ang lahat ng mga kliyente na kung may mahalagang katanungan ay maaring makipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng kanilang official email account na naitionalnutritionaconcilxii@yahoo.com at NNC 12 facebook page.

-0-

local...

Bago pa man matapos ang walong linggo ng nakatakdang inoculation ng second dose ng Astrazeneca vaccine sa Kidapawan City ay ipinangako ng Department of Health o DOH na makakapagpapalabas ito ng advisory kung ipagpapatuloy ba ang 2nd dose ng pagbabakuna gamit ang naturang brand ng vaccine.

Ayon kay City Epidemiology Surveillance Unit o CESU operation Head, doctor Nery Paalan, ang temporaryong suspension sa inoculation ng naturang bakuna ay isang precautionary measure dahil sa nakitang adverse effect sa mga naturukan nito, kung saan nakapag-develop ang iilan ng rare case blood clot.

Nilinaw ni Paalan na wala naman anyang nakitaan ng katulad na adverse effect sa mga nabakunahan na ng naturang brand sa lungsod. Kung sakaling hindi man itutuloy ang pagtuturok ng naturang brand ng Anti-COVID vaccine ay maaari naman anyang magpaturok ng ibang brand ang mga naturukan ng 1st dose ng Astrazeneca vaccine, subalit magsisimula na naman itong muli sa 1st dose ng bagong brand.

Sa kasalukuyan naman ay sinasapinal na ng tanggapan ang masterlisting A3 priority list na susunod na mababakunahan, ito ang mga 18-59 years old na may controlled comorbidities katulad ng hypertension, diabetes, cardiovascular disease, cerebrovascular disease(stroke), chronic kidney disease(on dialysis), chronic liver disease, cancer, neurologic disease, immunodeficiency(aids), at obesity.

-0-

Naging matagumpay ang isinagawang operasyon ng mga doctor upang matanggal na ang kutsilyong nakabaon sa katawan ng isang binata na taga Kidapawan City matapos ang higit isang taon.

Nabatid na sinasaksak sa likod ng di pa kilalang suspect sa Kent Ryan Tumao ng Barangay Amazion noong January 2020 at nang mag pa x-ray ito, dito pa nila nalaman na hindi pa pala natanggal ang kutsilyong ginamit sa pananaksak.

Ayon sa impormasyon, umabot sa isang oras ang operasyon at natanggal ang kutsilyong may habang limang pulgada sa Amas Provincial Hospital, Kidapawan City.

Sa ngayon, nagpapagaling pa ospital sa Tumao. Sa panayam ng Radyo BIDA ngayong umaga kay Provincial Hospital Chief Dr Joel Sungcad, ang operasyon ay pinagtulungan ng mga doctor upang matagumpay ang pagkuha nito.

Nagpapasalamat naman ito sa lahat ng mga nag-alay ng panalangin para sa kanyang matagumpay na operasyon.

-0-

local...

Maliban sa CCTV footage na kuha malapit sa pinangyarihan ng robbery hold-up nitong Linggo sa Brgy. Lika, Mlang, North Cotabato, may ilang mga ebidensiya pa ngayon na hawak ang Mlang PNP na nai-ugnay sa pagkakakilanlan ng dalawang mga suspek na sangkot sa krimen.

Ayon kay Mlang PNP Chief Lt. Col. Realan Mamon, iniimbestigahan din ng PNP kung sangkot ang dalawa sa iba pang mga krimen sa bayan pero iginiit nito magkaiba ang suspek sa naunang insidente noong nakaraang linggo, bagay na patuloy ring inaalam ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspek.

Dagdag pa ng hepe na posibleng isa ang kahirapan sa naging dahilan ng mga ito na gawin ang naturang krimen.

-0-

local...

Matagumpay na nailunsad kahapon ang pagbubukas ng Holy door sa Our Lady of Mediatrix Cathedral na pinangunahan ni Diocese of Kidapawan Bishop Colin Bagaforo DD.

Kabilang sa mga naging highlight sa naturang aktibidad ang reenactment ng mga kabataan sa kauna-unahang binyag na isinagawa sa Cebu, pagsasayaw ng batobalani sa gugma habang hawak ang mga rebulto ng Sto. Nino at ang pag blessing ng Holy Door.

Ayon kay Bisbop Bagaforo magsisilbi anyang plenary indulgence o simbolo ng conversion/pagtalikod mula sa kadiliman papunta sa liwanag ang naturang Holy Door.

Sentro naman sa mensahe ni Bishop Bagaforo sa nais ipanawagan ng dagok na nararansan ng mundo sa pandemya kung saan tila pinapabatid nito sa mga debotong katoliko na walang sinumang kakayaning mabuhay sa sarili lamang bagkus kakailanganin ng tao ang Panginoon bilang kasagutan at daan sa katotohanan at kasagipan.

Samantala, magiging bukas sa publiko ang Holy door mula April ng taong kasulukuyan hanggang April ng 2022 kung saan makakatanggap ng certification ang sinumang makakapasok sa naturang pinto bilang pagkilala sa partisipasyon sa makasaysayang 500 years of Christianity sa bansa.

-0-

Health protocol violators sa merkado publiko pinagmulta ng lokal na pamahalaan ng Koronadal City No face mask at face shield no entry.

Ito ang paalala sa publiko ni Koronadal City Market Supervisor Junard Manansala. Sa katunayan ayon kay Manansala abot na sa mahigit 20 katao ang nahuli nila simula nang higpitan muli ang pagpapatupad ng COVID-19 health protocol sa lungsod noong Lunes.

Sinabi ni Manansala na ang mga lumabag sa health protocol lalo na ang walang na face mask at face shield kahit na nasa loob ng kanilang mga stall ay agad na binigyan ng citation ticket. Pinagmulta ang mga ito ayon kay Manansala ng tig limang daang piso.

Dinagdag din ni Manansala ang mga papasok ng palengke ay obligado din na magpakita ng stay safe o SCCTS ID. Kung wala ang mga ito kailangan na mag-log book sa gate ng merkado publiko. Ayon kay Manansala muling hinigpitan ang health protocol sa merkado publiko kasunod ng pagtaas na naman ng COVID-19 cases sa Koronadal.

-0-

local...

Red alert status pinairal sa lalawigan ng South Cotabato PNP kasunod ng pagkakapatay nila sa dalawang mga terorista sa South Cotabato Pinaigting pa ng South Cotabato PNP ang kanilang mga checkpoint sa mga border ng lalawigan.

Layon nito na matiyak na maiwasan ang retaliatory attack ng mga lawless group. Sinabi ito ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason. Sa katunayan ayon kay Siason naka-full alert status ngayon ang hanay ng pulisya sa lalawigan.

Ayon kay Siason ito ay bilang paghahanda sa binabalak umanong paghihiganti ng mga kasama ng magkapatid na sina Jorham at Mohaimeen Utap.

Ang wanted na si Jorham ang umanoy financier din ng teroristang grupo na Dawlah Islamiya.

Ipinahayag ni Siason na sangkot din umano ito sa gun smuggling activities sa karatig lalawigan ng South Cotabato.

Ang magkapatid na Utap na sangkot din sa illegal drug activities ay nasawi matapos umanong manlaban sa mga otoridad na aaresto sa kanila sa Sitio Bio, Barangay Lapu, Polomolok, South Cotabato noong nakaraang linggo.

Sinabi ni Siason nangrecruit din ang magkapatid noon kaya may natitira pa silang mga tauhan na mariing minomonitor ngayon ng PNP kasama din ang militar.

-0-

local..

Inindoroso na ng Regional Inter-Agency Task Force o RIATF at Regional Task Force O RTF sa National IATF ang hiling ng mga lokal na pamahalaan sa region 12 na pag-suspend ng inbound commercial flights sa General Santos City International Airport.

Kasunod ito ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa National Capital Region o NCR at karatig lugar. Ito ay ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa.

Sinabi ni Leysa na hiniling din ng mga LGU sa rehiyon ang pagpapatuloy ng flight suspension dalawang linggo pagkatapos bawiin ang quarantine restriction sa NCR. Lumalapag sa General Santos City Airport ang mga commercial flight mula sa Maynila, Clark, Cebu at Iloilo City.

Matatandaan na dahil sa COVID-19 ilang buwan ding sinuspinde ang inbound flights sa Gensan Airport noong nakaraang taon. Bagama’t binawi na ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR plus noong Linggo, mananatali naman and nasabing lugar sa modified ECQ sa loob ng isang linggo.

Pagpasok ng UK variant ng COVID-19 sa kanilang lugar na una sa region 12, kinumpirma ni Gensan Mayor Ronnel Rivera

Naitala sa General Santos City ang unang kaso sa region 12 ng B 1.1.7 coronavirus variant na unang nadiskubre sa United Kingdom.

Kinumpirma ito sa isang advisory ni Gensan Mayor Ronnel Rivera. Ayon kay Rivera ang pasyente ay isang 58 years old na lalaki na unang natukoy na kabilang sa mga close contact ng COVID-19 sa hindi nito tinukoy na opisina.

Sinabi ni Rivera na nakapag-travel sa Gensan ang nasabing pasyente dahil siya ay authorized person outside residence o APOR. Ayon kay Rivera ang pasyente ay kapareho ng profile ni GSC 156 na kabilang sa mga nag COVID-19 positive sa Gensan noong March 28.

Sinabi ni Rivera na nakumpirma sa resulta na ipinalabas ng DOH na ang nasabing pasyente ay nahawa ng UK COVID-19 variant. Ang variant na ito ayon kay Rivera ay mas nakakahawa at mas mapanganib kaya mas pinaigting din ng Gensan LGU ang kanilang ginagawa para mapigilan ang pagkalat nito.

Ayon kay Rivera ang pasyente at kanyang pamilya na naka-isolate na ngayon ay mariing minomonitor ng mga health workers. Natapos na rin ng Gensan City Health Office ang kanilang contact tracing sa mga naka-close contact ng pasyente hanggang sa third level.

Payo naman ni Rivera sa mga mamamayan at bisita sa Gensan tumalima sa health protocols lalo na ang pagsusuot ng facemask, face shield at physical distancing. Mas makabubuti din ayon kay Rivera na magkita sa mga open spaces na may constant airflow pero dapat hindi tatagal sa 30 minutes ang pakikipag usap sa ibang mga mamamayan.

Abot na sa mahigit 2,200 ang naitalang COVID-19 cases sa Gensan, 89 sa mga ito ay binawian ng buhay at mahigit 2,000 naman ang gumaling.

-0-

local...

Ipinagdiwang ng Department of Agriculture o DA 12 ang Filipino Food Month ngayong Abril sa pamamagitan ng cooking contest na ginanap mismo sa kanilang tanggapan sa Koronadal City.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, tema naman ng nasabing aktibidad ang “Tara Na at Magsalo-Salo! Iba’t ibang Luto, Pinoy ang Puso.” Ang Cooking Contest ay nilahukan ng iba’t ibang mga Rural Improvement Club o RIC sa rehiyon.

Kabilang sa mga ito ang RIC Tantangan at Centrala, Surallah RIC sa South Cotabato na ibinida ang kanilang mga recipe ng tradisyunal na mga kakanin. Pero nangibabaw sa mga ito ang four in one bilao dish ng tikoy, palitaw, biko at espasol ng first place winner na Buenaflor Muslim Christian Farmers Association ng Barangay Malanduague sa Kabacan, North Cotabato.

Tampok din sa pagsisimula ng Filipino Food Month Celebration ng DA 12 ang pabubukas ng kanilang Kadiwa ni Ani at Kita sa Koronadal City.

-0-

TINGOG MINDANAO RADIO ALLIANCE

SA SURIGAO CITY, NAGLUNSAD ng manhunt operation ang Army at PNP laban sa mga rebeldeng NPA nanunog ng construction equipment na nakakahalaga ng P5 milyong piso.

Hindi pinansin ng road construction company ang extortion demand ng mga rebelde kayat sinunog ang backhoe, a concrete mixer truck, at generator at Barangay Mapawa, Surigao City.

-0-

SA ZAMBOANGA CITY, DALAWA KATAO, kabilang ang isang sundalo, ang sugatan matapos ang roadside bombing na naganap sa Basilan.

Sinabi ng Army na ito ay kagagawan ng Abu Sayyaf para ipakita na malakas pa ang kanilang hanay at may kakayahan pang umatake.

Naganap ang pagsabog ng IED sa Sitio Bohe Bekew, Barangay Baguindan, Tipo-Tipo, Basilan.

-0-

SA CAGAYAN DE ORO CITY, nagpaalala ang City Health Office sa lahat ng mga nabakunahan na kontra Covid-19 na ito ay hindi nangangahulugang din a sila tatamaan pa ng virus.

Sinabi ni City Epidemiologist Dr. Joselito Retuya na hindi dapat mag kumpyansiya dahil kahit may bakuna na, tatablan pa din ng virus kung hindi susunod sa health protocols tulad ng paggamit palagi ng face mask, physical distancing at iba pa

-0-

SA SARANGANI, DAVAO OCCIDENTAL, huli ang dalawng lalaki habang dala ang isang patay at isang buhay na pawikan o green turtle.

Ang dalawang lalaki ay sangkot sa pagbebenta ng turtle meat. Nakuha din sa kanila ang limang improvised spear guns o pana.

Ibinalik na sa dagat ang buhay na pawikan habang dinala sa DENR office ang patay na sea turtle.