NDBC BIDA BALITA (April 17, 2023)

1 NORTH COTABATO PNP, nakaalerto kasunod ng bomb threats

2 KORONADAL PNP, binabantayan ang pinaniniwalaang organized crime group na sangkot sa pagnanakaw ng mga motor sa lungsod

3 NIA North Cotabato, naghahanda na rin ng mitigasyon sa posibleng epekto sa mga magsasaka kung tatagal pa ang dry season

4 LEGISLATIVE Tracking System, bagong sestima sa legislation, ipatutupad ng SP South Cotabato

5 POLICE officer sa Cotabato City, kabilang sa BAR passers

6 SOUTH COTABATO health office, nagbabala sa publiko laban sa sakit na may kinalaman sa tag init.

7 ISANG linggong walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, idineklara ng Cotabato City LGU

DINEKLARA NI Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang academic break sa lahat ng antas ng paaralan sa lungsod mula ngayon hanggang sa Huwebes, April 20.

Ibig sabihin walang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa loob ng isang linggo dahil ang Biernes ay idineklara ng Malakanyang na non working holiday bilang pagdiriwang ng Eud’l Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan.

Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Matabalao na ito ay ginawa sa pakikipagtulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education.

Ang klase ay magbabalik sa April 24, lunes.

Pinaiiral na ng Cotabato Police Provincial Office ang lahat ng target hardening measure sa lahat ng police station sa probinsya.

Ito'y makaraang matanggap ang ulat ng umano'y planong pamomomba sa lalawigan at ang kumakalat na report sa social media.

Sinabi ni Police Captain April Rose Soria, Public Information Officer ng CPPO, anumang posibleng banta sa seguridad ay nakahanda ang mga pulis katunayan naka-alerto na ang lahat ng police station base sa direktiba ng Provincial Director.

Naireport na anya sa cybercrime unit ang indibidwal na nagpost na umano'y may narinig na pag-uusap hinggil sa pamomomba na gagawin sa Mlang, Tulunan, Kidapawan City at iba pang lugar.

Pinayuhan din ni Captain Soria ang publiko na kung may impormasyon man hinggil sa anumang pagbabanta ay isumbong sa PNP at huwag sa facebook o sa anumang social media account upang maiwasan na magpanic ang publiko.

Pinayuhan ang mga magulang na imonitor ang mga anak sa paaralan o pagsabihan na iwasan ang mag cutting claases.

Ito kasi ang dahilan kung bakit nalunod ang siyam na mga mag-aaral, lima ang ligtas na, dalawa ang na-ospital at dalawa din ang nasawi matapos maligo sa dam sa bahagi na ng Matalam, Cotabato.

Lahat sila ay mag-aaral ng Kabacan at lumiban sa paaralan para lang maligo pero humantong ito sa pagkalunod.

Nakipag- ugnayan na ang LGU sa local school board upang maiwasan na mangyari pa ito. Kabilang na rin ang pakikig-usap sa ahensya kung papano ma secure ang dam at wala ng maligo.

Si Municipal Information Officer Hessel Marc Osoteo.

Una na ring sinabi ng NIA Cotabato, na hindi sila nagbigay ng pahintulot na pwedeng maligo sa naturang dam katunayan naglagay sila ng warning devices na bawal paligoan dahil mayroong parte na malalim at hindi ligtas.

"Walang dapat na ikabahala dahil nasa normal pa ang lebel ng tubig sa mga dam at irigation canal sa North Cotabato."

Yan ang ibinahagi ni NIA Division Manager Engineer Doroteo Canja matapos na ring maramdaman ng mga palay farmers ang mainit na panahon at nangangambang maapektuhan ang kanilang pananim dahil sa posibleng kakulangan ng tubig.

Anya, sa buong North Cotabato nasa 28, 0000 farmers ang nakadepende sa tubig ng NIA at kanyang sinabi na mayroong sapat na supply ng tubig base sa monitoring ng mga dam at irrigation canals.

Sa report ng Pag-asa na maaring tatagal pa ng hanggang sa susunod na taon ang tag tuyot may mga hakbang ng ipapatupad o alternative ang NIA sa tulong ng teknolohiya.

Kabilang na rin dito ang pagsisiguro na walang iligal na kumukuha sa mga canal at pagpapatupad ng clearing operation.

IBA-IBA ANG kwento ng mga mapalad na pumasa sa 2022 Bar Examinations.

Isa na rito ang marinong policer na taga Cotabato City.

Pintong taon niyang tinapos ang kursong Bachelor of Laws at nitong Biernes, kabilang siya sa mga nagsaya dahil pumasa sa BAR examination.

IPINAGMAMALAKI NGAYON ng mga taga Rosary Heights 10, Cotabato City ang 37-anyos na si Police Master Sgt. Faidzal Sendad, isa sa mga law graduate ng Notre Dame University College of Law na pumasa sa 2022 Bar Examinations.

Si Atty. Sendad ay kasalukuyang nakatalaga sa Maguindanao Maritime Police Station sa Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City.

Ibinahagi sa DXMS Radyo Bida ni Atty. Sendad na mahirap ang maging working law student dahil kailangan nitong pagsabayin ang trabaho bilang police officer, pag-aaral at pamilya.

Bagama’t may mga pagkakataong kinailangang huminto ni Atty Sendad sa law school dahil sa kanyang police duty, pero nagsumikap pa rin itong ituloy ang pangarap na maging abogado.

Inspirasyon ni Atty Sendad sa kanyang law school journey ay kanya mismong maybahay na isa ring abogada at ang tatlo nilang mga anak.

Nagpapasalamat naman si Atty Sendad sa mga naging katuwang nito bago naging abogado lalo na sa kanyang ina na isang retired public school teacher.

Para sa kanya, ‘supermom’ ang kanyang ina sa pagtaguyod sa kanilang pitong magkakapatid na lahat ngayon mga propesyunal na.

Dalawang nurse, dalawang medical doctors, dalawang teachers at isang abogado.

Dagdag pa ni Atty Sendad, mag-isa lang silang tinaguyod ng kanyang ina dahil ang kanilang namayapang ama ay isa noong MILF combatant.

MAY 27 MGA GRADUATES NG Notre Dame University, kabilang si Sgt. Sendad, ang pumasa sa 2022 BAR examinations.

Sa isang pahayag, pinapurihan ni NDU President Fr. Francis Zabala, OMI ang tagumpay na ito ng 27 NDU College of Law graduates.

Pinayuhan naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa ang mga BAR passers na maghintay ng announcement para sa clearance procedures, oath taking at roll signing na tentatively ay naitakda sa May 2.

PEACE ADVISER ni P. Marcos, bumisita sa Maguindanao, nakipagpulong sa mga opisyal ng MILF at MNLF.

DUMALO si Acting Presidential Adviser on Peace and Reconciliation and Unity o OPAPRU Secretary Isidro Purisima sa isang IFTAR program sa Camp Ebrahim Sema Elementary School, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Layunin din nito na pag usapan ang security issues sa rehiyon.

Mismong si MNLF central committee chairman at MOLE Minister Muslimin Sema ang sumalubong kay Purisima.

Sa naging mensahe ni Secretary Purisima, batid nito ang kahalagahan ng IFTAR para sa mga mananampalatayang Islam na nag aayuno.

Tiniyak nito ang suporta sa MNLF lalo na sa programang pangkapayaan.

Sinabi naman ni Sema na suportado nila ang lahat ng programa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at national government.

Bago pa man nagkaroon ng peace agreement sa pagitan ng MILF at national government ay una nang nagkaroon ng kasunduan ang MNLF at gobyerno.

Samantala, nag courtesy visit din si Purisima kay MILF Chair at BARMM Chief Minister Ahod 'Kagi Murad' Ebrahim.

Ang MILF at MNLF ay katuwang na ngayon ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad maging sa paglago ng ekonomiya.

MGA BAKWET DAHIL SA giyera sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, muling binigyan ng ayuda ng BARMM.

Namahagi kahapon ng karagdagang pagkain ang Rapid Emergency Action on Disaster Incidence ng BARMM sa tinatayang 1,3037 families o 5,342 katao na lumikas sa kanilang mga barangay dahil sa bakbakan ng pamilyang sangkot sa rido.

Ang mga bakwet na ito ay pansamantalang nanunuluyan sa Baya ELementary School, Gagadangen Elem. School, at Masdar Elem. School habang ang ilan ay nakituloy sa kanilang mga kamag-anak(house based).

Ito ang ikalawang pagkakataon na namigay ng suplay sa mga biktima ang Bangsamoro READi sa pangunguna ni MILG Minister at Bangsamoro READi Head Atty. Naguib Sinarimbo.

PINAG-IINGAT ng Phil. Drug Enforcement Agency o PDEA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Minanao ang publiko laban sa mga taong gumagamit ng kanilang ahensya at nakasuot pa ng uniporme na umiikot sa rehiyon.

Sila ay hindi tauhan ng PDEA at sila ay mga impostor o mga magpasamantala.

Nakasuot pa ng PDEA uniform ang mga ito at nagpakilalang mga PDEA agents sa layuning makapanloko ng kapuwa.

Dahil dito, hinikayat ni PDEA BARMM Regional Director Christian O. Frivaldo ang publiko na agad i-report sa kanilang tanggapan ang mga kahina-hinalang indbibidwal na gumagamit sa kanilang tanggapan at nakikipagtransaksyon sa kahit sinuman.

Handa aniya ang PDEA na kasuhan ang sinumang gumagamit ng kanilang ahensya at kapangyarihan.

Magsasagawa ang Department of Health 12 ng malawakang pamimigay ng bakuna kontra tigdas at polio sa mga nasa below 5 years old na mga bata mula Mayo dos hanggang 31 ngyong taon.

Ayon kay DOH 12 Immunization Program Manager Dr. Edvir Jane Montaner (Montanyer), layon nito na mapigilan ang outbreak ng nasabing mga karamdaman.

Ipinahayag ni Montaner na target ng DOH 12 na makapagbigay ng measles-rubella vaccine sa higit 413,000 na mga bata sa rehiyon.

Habang umaasa din sila ayon kay Montaner na makapagbigay ng bivalent oral polio vaccine sa higit 484,000 na mga eligible na mga bata.

Ipinunto ni Montaner na tanging makapipigil lamang sa tigdas at polio ang pagpapabakuna.

Ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ay nakapagtala ng 20 suspected cases ng measles-rubella mula Enero hanggang ngayong Abril.

Ito ay ayon naman sa medical technologist na si Aristotle Teofilo.

Sisimulan na ng Sangguniang Panlalawian ng South Cotabato ang dry run para sa kanilang Legislative Tracking System.

Ito ay ayon kay Vice Governor at SP Presiding Officer Arthur Pinggoy Jr.

Ayon kay Pinggoy layon ng nasabing tracking system na mapabilis pa ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan.

Paliwanag ni Pinggoy sa pamamagitan ng tracking system magiging madali na ang pagkuha ng update hinggil sa mga resolusyon at referrals mula sa mga bayan.

Kalakip din dito ayon kay PInggoy ang report ng bawat komitiba ng konseho.

Ito ayon pa kay Pinggoy ay bilang paghahanda na rin ng SP sa pagpapatupad ng paperless transaction.

Mag-ingat sa mga sakit na maaring dumami ngayong tag-init.

Ito ang paalala sa publiko ni Integrated Provincial Health Office o IPHO South Cotabato Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo-Catedral.

Ayon kay Catedral kabilang sa mga sakit na dapat bantayan tuwing summer ang heat stroke, dehydration, posibleng pagdami ng dengue cases, sun burn at chicken pox.

Payo pa ni Catedral sa mga mamamayan lalo na ang mga trabahante na expose sa tindi ng sikat ng araw, uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated at maintenance na mga gamot.

Ipinunto pa nito na hindi rin dapat balewalain ng publiko ang 4 o’clock habit at kalinisan sa kapaligran para mapigilan ang pagdami ng dengue.

Payo naman ni Catedral sa mga magulang huwag nang papasukin ang mga anak na may hand foot and mouth disease at chicken pox para hindi na makahawa pa sa iba.

Inaalam ngayon ng pulisiya kung myembro ng organisadong grupo ang mga magnanakaw ng motor sa Koronadal.

Sinabi ito ni Koronadal Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine matapos maaresto ang isa katao na nangtangkang magnakaw ng isang motor sa lungsod noong nakaraang lingo.

Ayon kay Somine, inamin kasi ng arestadong suspek na may iba pa itong mga kasama na ang pakay ay magnakaw ng mga motor sa Koronadal.

Dagdag pa ng nasabing police official nang suspek ay patuloy pang isinasailalim sa interogasyon ng Koronadal PNP.

Tiniyak din ni Somine na ginagawa ng PNP ang lahat para mapigilan ang mga insidente ng nakawan ng motor sa lungsod.

Ayon kay Somine tatlong motorcycle theft incidents na ang naitala ng PNP sa Koronadal mula noong Enero.

Naaresto na rin ng PNP ang suspek sa pagnanakaw ng isang motor sa lungsod noong Enero.

Inaalam ng mga kinatawan ng World Bank ang status ng Cassava Granules Production and Marketing Project ng Philippine Rural Development Program o PRDP ng DA sa Polomolok, South Cotabato na kanilang pinondohan.

Kaugnay nito ipinaliwanag sa World Bank Consultants ng main promponent na Polo Samahang Nayon Multipurpose Cooperative ang kanilang mga best practices at kung paano nalabanan ang mga pagsubok sa pagpapatupad ng nasabing proyekto.

Kinilala naman ni Agnes Deshormes ng World Bank ang malaking papel ng local government unit at tagumpay ng grupo ng mga magsasaka sa clustering ng mga cassava farmer.

Ang World Bank Team at consultants ng National Project Coordination Office ng PRDP Project Support Office Mindanao at Regional Project Coordinating Office XII ay patuloy na nakikipagdayalogo sa mga farmer cooperative.

Layon nito na mapabuti pa ang pagpapatupad ng mga proyekto ng PRDP.

NAKATAKDANG BUKSAN ng BARMM Maritime Industry Authority at Ministry of Transportation and Communication ang Roll On/Roll Off o biyaheng RORO mula Maguindanao Norte at Cotabato City patungong Basilan and vice versa.

Ang RORO vessels ay ang MV Island Paradise na pag-aari ng Saiddi Agri-Farm and Trading, Inc. (SAFTI).

Umaasa si MOTC BARMM Minsiter Paisalin Tago na ang bagong ruta ng biyaheng dagat ay inaasahang magkatulong sa pagpapalakas ng economic activities ng Maguindanao at Basilan.