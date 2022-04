NDBC BIDA BALITA (April 19, 2022)

NDBC BIDA BALITA

1 DALAWA patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Kidapawan City kagabi

2 Mga barangay official na sangkot sa pangangampanya sa North Cotabato, binalaan ng DILG

3 South Cotabato congressional candidates Daisy Fuentes at Peter Miguel, dumalo sa DXOM Harapan 2022 candidates forum, free hospitalization issue pinag-usapan, pinagdebatehan

4 Police personnel, magiging Electoral Board members ng isang barangay sa Pikit, North Cotabato dahil mga guro, umayaw

5 South Cotabato provincial assessor, may paalala sa mga real property owners ngayong panahon na naman ng pagbabayad ng buwis

-0-

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Dalawang magkahiwalay na shooting incidents ang naganap sa Barangay Poblacion Kidapawan City kagabi kung saan dalawa rin ang nasawi.

Sa ulat ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt Col Peter Pinalgan Jr. unang nangyari ang pamamaril alas 10:30 kagabi sa Lapu-Lapu Extension na nakilalang si Jayson Salaysay na nakatira sa Nursey Phase 2 Kidapawan City.

Bandang alas 11:20 naman isa pang shooting incident ang naganap Purok 3A Barangay Lanao Kidapawan City pasado alas 11:20 kagabi.

Nakilala ang biktima na si Elbert Itchon na nakatirasa Banisilan, North Cotabato. Sa ngayon, wala pang natukoy na motibo ang mga pulis sa pagbaril at pagpatay sa dalawang biktima.

-0-

Ang sana’y magsusundo ng pasyente ay nadamay sa karambola ng apat na sasakyan sa National Highway ng Purok 5, Barangay Langkong, M'lang, North Cotabato alas 6:30 ng umaga kahapon.

Ayon kay Mlang PNP, isa sa mga namatay ang isang Musa Bago, na Municipal Councilor ng Datu Piang Maguindanao na dead on the spot, Alias Dong Bago sakay sa Toyota Hi Lux pick-up truck.

Habang sugatan din ang mga kasamahan nitong sina;

1. Ali Macaragtong Cusain

2. Alias Muhamad Bago

3. Alias Adjes Mantil

4. Alias Mao Bago at,

5. Alias Candana

Nasugatan din si Nataniel Niar Narciso, 41, residente ng Libungan driver ng Honda Brio sakay ang empleyado ng Department of Transportation and Communication na si Jeny Cardoza Ngalis.

Kabilang din sa naaksidente ang Empleyado ng DENR na si Eslaiding Ungay Pinto, 35 years old na taga Buluan, Maguindanao, driver naman ng Ford Ranger kasama ang isang Aljan Gumama Mangudadato ng Koronadal LGU.

Sakay naman sa isa pang Toyota Hi-lux ang Regional Director ng Civil Service Commission na si Resurrection Pueyo, 63 years old.

Sa imbestigasyon ng PNP, binabaybay ng itim na Toyota Hi-lux, Honda Brio at Ford Ranger ang parehong direksyon papuntang Bagontapay nang mabangga nang Hi-lux ang Honda Brio na siyang dahilan ng paggiwang-giwang sa kalsada at nabangga ang naunang Ford Ranger at ang kasalubong na isa pang Toyota Hi-lux.

Yupi at tumilapon sa iba't-ibang direksyon ang apat na sasakyang nasangkot sa aksidente.

Agad namang dinala sa bahay pagamutan ang mga biktima pero dead on the spot ang driver ng itim na hi-lux na councilor at ang isa pang kasamahan nito na umano'y may susunduin lang na pasyente sa Tulunan, Cotabato.

-0-

Local..

ZERO NEW INFECTION AT ZERO fatality ang Bangsamoro Region sa COVID-19.

May tatlong pasyente naman ang gumaling.

Samantala, sa Region 12, may 16 na bagong kaso ng COVID infections ang naitala habang may 27 ang gumaing at isa ang nasawi na taga Gen. Santos City.

Zero case ang North Cotabato, Kidapawan City, Tacurong City at Koronadal City.

-0-

HINIKAYAT ni BARMM health Minister Dr. Zul Qarneyn Abas ang iba’t-ibang mga ministry, stakeholder, at iba pang mga partner sa rehiyon na kinakailangan ng sama-samang pagtutulungan ng upang patuloy na labanan ang COVID-19.

Kabilang na dito ang pakikiisa sa gagawing special vaccination days sa BARMM sa darating na Mayo.

Una nang inanunsyo ng Ministry of Health (MOH) BARMM na abot sa 215,776 indibidwal mula sa iba’t-ibang mga lugar sa rehiyon ang target na mabakunahan sa isasagawang special COVID-19 vaccination days ng ministry.

Layunin ng aktibidad na maabot ang 70 percent herd immunity bago o sa Hunyo ngayong taon. Layon din nito na pigilan ang pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Kabilang sa mga lugar na makikiisa sa aktibidad ay ang mga probinsya ng Maguindanao, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi at mga lungsod ng Marawi at Lamitan.

-0-

Lcoal…

BUKOD SA ANGGULONG PERSONAL GRUDGE, tinitingnan din ng mga police investigator ang pagiging vlogger ni Jhanna Villegas na binaril at napatay sa Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao noong Biernes.

Sinabi kahapon ni Maguindanao police spokesperson Capt. Fayeed Cana na maraming anggulo at posibleng motibo na tinitingnan at kinukunsidera ang PNP.

Ang pahayag ni Maguindanao police spokesperson Capt. Fayeed Cana.

Si Villegas, mas kilala bilang social media influencer, ay binaril alas 4:30 ng umaga sa kanyang bahay sa Datu Anggal Midtimbang town.

Bilang vlogger, siya ay tumatalakay sa mga political at social issues ng Maguindanao.

-0-

-0-

Local…

ISANG NAGPAKILALANG miembro ng MILF at dalawang iba pa ang naaresto ng PNP sa Barangay Upper Bicuatan, Taguig City at nakuha sa kanila ang ilang sachet ng shabu.

Kinilala ng PNP ang mga suspek na sina Ombra Dunding 38-anyos, Sashed Upam, 52-anyos, diumanoy miyembro ng MILF at Christian Anito, 21-anyos na isang estudyante.

Nakuha din sa kanila ang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 270,000 at ang boodle money na ginamit sa drug buy bust operation, MILF identification cards, cal. 38 revolver, cal. 45 pistol at mga bala.

-0-

TIMRA

SA IPI, ZAMBOANGA SIBUGAY, naaresto ng pinagsanib na pwersa ng PNP at Bureau of Customs ang dalawang lalaki at nakunan ng P5.2 million na halaga ng smuggled cigarettes.

Kinilala ni Area Police Commanhd Western Mindanao operations chief Col. Richard Verceles ang mga nadakip na sina Hamid Pallong and Radzmir Ainami. Dadalhin sana nila sa Cotabato City at North Cotabato ang mga smuggled cigarettes.

-0-

SA STO TOMAS, DAVAO DEL NORTE, dahil sa hindi magandang kalagayan ng panahon at ng pagbaha, sinuspende ng LGU ang trabaho sa munisipyo at sa mga ahensya ng pamahalaan kahapon.

Kung bubuti ang panahon ngayon, balik trabaho ang town employees ayon kay Mayor Ernesto Evangelista

-0-

SA TANGUB CITY, Misamis Occidental, ang mga dating drug dependents ay nagsisilbi na ngayon bilang staff Tangub City Anti-Drug Abuse Office.

Sina Choi at Liit ay bingiyan ng city government na pagkakataong magbagong buhay at magsilbi bilang kawani ng anti-drug council office.

-0-

SA DAVAO REGION, SINIMULAN na ng Department of Environment and Natural Resources-Davao Region ang pagtanggal sa mg acampoan posters ng mga kandidato na ikinabit o ipinako ng kanilang mga supporter sa mga punong kahoy.

Sinabi ni DENR 11 Regional Director Bagani Fidel Evasco na bawal magpako ng anuman sa mga punong kahoy, lalo na kung ito ay mga centuries old trees.

SUMAINYO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

-0-

Tulad ng nakaraang mga episode sa harapan 2022 ng NDBC Koronadal inabangan din ng publiko kahapon ang pagharap nina dating South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes at Koronadal incumbent Vice Mayor Peter Miguel.

Sina Fuentes at Miguel ay parehong kumakandidato ngayon sa pagka kongresista sa ikalawang distrito ng South Cotabato.

Naging mainit ang palitan ng kuro-kuro ng dalawang mga congressional aspirant pero kung meron mang pinagkasunduan ang mga ito, ito ay ang pag ban sa open pit mining sa lalawigan.

Sa usapin ng libreng hospitalization magkaiba naman ang naging pahayag nina Fuentes at Miguel.

Ibinida din ng mga ito kung ano ang kanilang maaring gawin para matulungan ang mga magsasaka lalo na sa epekto ng Rice Tarrification Law.

Nagbigay din ang dahilan sina Fuentes at Miguel kung bakit karapat dapat silang maihalal sa pwesto

Ang mga congressional aspirant sa ikalawang distrito ng South Cotabato na sina Daisy Avance Fuentes at Peter Miguel

Ang harapan 2022 ay inisyatiba ng ndbc koronadal upang mabigyan ng patas na pagkakataon ang mga kandidato na mailahad ang kanilang mga programa, ideya at adhikain sakaling maluklok sa puwesto.

Hindi naman nakarating sa harapan ang nag house to house campaign na si Tantangan Mayor Benjamin Figuroa.

-0-

Nakikipagtulungan ngayon ang pulisiya sa Philippine Port Authority, Philippine Coastguard at Comelec sa region 12.

Layon nito na mabantayan ang pag-transport ng election parapahernalia na gagamitin sa May 9 election lalo na sa mga liblib na lugar sa rehiyon.

Ipinahayag ito ni PRO 12 Regional Director Brig. General Alexander Tagum kasunod ng pagdating ng unang batch ng mga election materials sa General Santos City.

Ayon kay Tagum nakalatag na ang safety at security precautions ng PNP.

Tiniyak ni Tagum na handa ang pulisiya na bantayan biente kwatro oras ang delivery ng mga COMELEC paraphernalia at equipment.

Ito ayon kay Tagum ay bilang kontribusyon na rin ng PNP para matiyak ang pagkakaroon ng Secure, Accurate, and Fair Election o SAFE sa Mayo.

-0-

Mag-file ng sworn statement sa updated value ng ng mga ari-arian sa provincial o municipal assessor’s office.

Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato Provincial Assessor Felix Sadiangbay.

Binigyan diin ni Sadiang-abay na obligasyon ng mga property owner na i-declare ang current value ng kanilang mga ari-arian kada tatlong taon.

Ito ayon pa kay Sadiangabay ay bilang pagtalima na rin sa local government code.

Ayon kay Sadiangabay maari lamang mag file ng sworn statement sa value ng kanilang mga ari-arian ang mga property owners hanggang sa June 30.

Sinabi nito na ang mga bigong makapag-file nito ay maaring pagmultahin ng provincial assessors office.

Sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 sa General Santos City ang mahigit walong milyong pisong halaga ng dangerous drugs at expired na mga gamut matapos inutos ng korte.

Ayon kay PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan ang mga ito kasi ay nakumpiska sa anti-drug operations at isinuko sa mga otoridad.

Kabilang sa sinunog ng mga ito ang may anim na libong piso na halaga ng shabu, may isang milyong pisong dried marijuana leaves at 240 thousand pesos na expired na mga gamot.

Ang pagsira sa mga ito ay bilang pagsunod din sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Ayon kay Duquitan ang aktibidad ay sinaksihan din ng mga opisyal at kinatawan ng PNP, Department of Justice, Regional Trial Court, Public Attorney’s Office at non-government organizations.

-0-

Katuwang na ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 ang military hindi lamang sa pagprotekta sa kalikasan kungdi pati na rin sa restoration ng forest cover sa rehiyon.

Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan ng mga opisyal ng DENR 12 at Regional Community Group ng Philippine Army sa rehiyon sa pagpapatupad ng “Adopt-A-Mountain” Program.

Ito ay bilang suporta na rin ng military sa pagpapanatili at proteksyon sa mga lugar na sakop ng National Greening Program o NGP.

Ayon kay DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer, para maprotektahan ang mga likas yaman kailangan nila ang suporta ng iba pang ahensya ng pamahalaan at komunidad.

Sinabi naman ni Col. Florencio Politud Jr. ng Philippine Army na ang pag-protekta sa mga likas yaman ay isa sa mga mandato ng AFP.

Nakasaad sa kasunduan na magtutulungan ang DENR at military sa maintenance at protection ng mahigit walong daang ektaryang NGP plantations sa apat na mga lalawigan sa Region 12.

-0-

Matapos ang halos dalawang linggong lubog sa tubig baha ang malaking bahagi ng Pagalungan, Maguindanao dahil sa pag-apaw ng Mindanao River unti-unti ng nakakabalik sa kani-kanilang tahanan ang nasa 12,000 na pamilya.

Ayon kay Pagalungan MDRRM Head Benjamin Alip, tinatayang aabot sa halos 60,000 indibidwal mula sa 12 barangay ang apektado ng pagbaha dahil sa sunod-sunod na pagulan.

Sa ngayon ay balik trabaho na rin ang ilan sa mga empleyado ng Munisipyo na hindi rin nakaligtas baha na inabot sa baywang tao ang taas ng tubig baha noong kasagsagan ng pagulan.

Tatlo pa sa mga barangay ng bayan ang nananatili g lubog pa rin sa baha na kinabibilangan ng Barangay Kalbugan Bulyag at Dalgan.

Kinumpirma din ni Alip na nakapagbigay na ng inisyal na tulong ang LGU sa mga apektadong barangay maging ang BARMM ay nagbigay na rin ng ayuda tulad ng bigas.

Patuloy naman ang assessment at pagkalap ng datus ng ministry of agriculture ng bayan sa lawak at danyos ng nasirang mga pananim sa lugar kung saan kadalasan Tobacco, Tubo, mais, palay at gulay ang tanim.

Madalas na binabaha ang bayan bilang isa ito sa mga catch basin ng mga ilog sa North Cotabato, Bukidnon at Agusan kaya naman ay patuloy ang kanilang paghahanda ngayong sa forecast ng PAG-ASA, lumalabas na magpapatuloy ang pagulan sa susunod na mga buwan.

-0-

BAWAL sa mga barangay officials ang makilahaok sa partisan politics ngayong panahon ng eleksyon. At may katumabas na kaparusahan sa mga lalabag.

Ito ang babala ni North Cotabato Provincial Director Ali Abdullah sa panayam ng Radyo BIDA kaugnay sa nalalapit na halalan 2022.

Bagaman walang naitalang mga opisyal ng barangay na nasasangkot sa pangangampanya pro o against sa mga kandidato, patuloy lamang ang monitoring ng DILG hanggang sa matapos ang campaign period.

Sinabi ni Abdullah ang magsasagawa at magsasampa ng kaso ay ang COMELEC.

Nilinaw din nitong maaring sa kanilang ta ggapan mismo magpadala ng reklamo.

Kung kaya't narito ang kanyang stern warning sa public servants na may balak makilahok sa political activities.

-0-

Kinumpirma ng Interagency Task Force on COVID-19 na kabilang ang North Cotabato sa inaprubahan na ang bagong alert level classification number 2 epektibo a-16 ng Abril hanggang sa katapusan ng buwan.

Ibig sabihin nito, kailangan pa ring sundin ang lahat ng protocols o guidelines sa ilalim ng alert level 2 system.

Para sa government agencies, dapat 80 percent work force, with work from home at iba pang flexible work arrangements.

Business, work and activities at least 50 percent capacity para sa indoor habang 70 percent naman sa outdoor.

Kabilang na rin dito ang in-person religious gathering.

Samantala, mananatili naman sa alert level 1 ang buong Kidapawan City at President Roxas, North Cotabato kung saan maari ng mag operate ng 100 percent ang Negosyo, sa mga simbahan at iba pa.