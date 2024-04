NDBC BIDA BALITA (April 2, 2024)

HEADLINES

1 KAANAK ng mga nasawi sa Antipas highway accident, nagsampa na ng kaso laban sa truck driver

2 MAGUINDANAO del Sur, posibleng tamaan ng mild El Nino at dry spell, mga LGUs, pinapahanda upang mapagaan ang epekto nito.

3 SUSPECT na sumira sa libingan ng bata sa Koronadal cemetery, mananagot sa batas, ayon sa PNP

4 VACCINATION kontra measles, umarangkada na sa BARMM, pagbakuna ginagawa ng mahigit 2,500 bakunadors

5 BANANA company na SUMIFRU, nangakong magbabayad ng buwis sa provincial government, ayon kay South Cotabato Gov. Tamayo

6 PRESYO ng LPG, bumaba ng 11 piso kada 11 kilogram cylinder; dagdag bawas sa presyo ng diesel at gasolina, ipinatupad na kanina

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

PAMILYA ng labingpitong nasawing pasahero ng van sa Antipas, North Cotabato, nagsampa na ng kaso laban sa truck driver.

Reckless imprudence resulting to multiple homicide and physical injury ang isinampa ng mga kaanak laban kay Edwin Nasiad, driver ng truck na nakabanggaan ng passenger van sa Antipas Tragedy sa Antipas, North Cotabato.

Yan ang sinabi ni Antipas PNP Chief Police Captain Godofredo Tupas sa DXND Radyo Bida.

Samantala, batay sa record ng Provincial Social Welfare and Development Office, labingwalo ang kabuuang bilang ng nasawi sa disgrasya.

Sa body count ng PNP Antipas, labingpito lang.

Hindi batid ng Antipas police lumitaw ang pangalan ni Michael Dela Peña at kabilang ang kanyang pamilya sa mabibigyan ng ayuda ng PSWD.

Ang kumpaya ng truck ay nagpahayag din na magbibigay ng tulong financial sa pamilya ng mga nasawi.

-0-

TINIYAK NG BANGSAMORO GOVERNMENT at Cotabato City LGU na sumusunod sa tamang presyuhan ang mga negosyante sa lungsod ngayong patapos na ang fasting month.

Upang matiyak na walang magsasamantala, isinagawa ng Ministry of Trade, Ministry of Agriculture at Cotabato City LGU ang joint price and supply monitoring sa lungsod.

Sa loob ng sampu o labing isang araw ay Eud’l Fitr na o ang pagtatapos ng fasting month.

Aksyon ito ng city government matapos mag viral sa social media na ang halaga ng isang kilo ng dalag o haluwan ay nagkakahalaga ng P1,000.

Nabatid na may price increase sa ilang prime commodities subalit ito ay tama lang at hindi sobra.

-0-

NAMIGAY NG AYUDA ang local government of Kabacan sa halos 100 na pamilya na ang mga bahay ay nasira dahil sa malakas na ulan at hangin noong nakaraang linggo.

Ipinag-utos ni Kabacan Mayor Evangeline Pascua-Guzman sa local disaster risk reduction and management council at sa municipal social welfare office ang pamimigay ng ayuda sa apektadong pamilya.

Karamihan sa mga nasirang mga bahay ay yari sa light materials at ang partially damaged ay mga semi-concrete residential homes.

Niniwala ang mga apektadong pamilya na ipo-ipo ang tumama sa kanilang mga bahay kayat agad nasira dahil kung hangin lang ay di naman daw basta basta mawasak ang mga ito.

Bukod diyan, umulan din ng yelo sa isang sitio sa Barangay Kayaga.

Alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan kahit napakainit ng panahon, hindi lang sa Kabacan kundi hanggang sa Pagalungan at Datu Montawal sa Maguindanao del Sur, sa Midsayap hanggang Pigcawayan at hanggang Cotabato City.

-0-

Handa umano ang sumifru na bayaran ang arrear nito sa real property tax o RPT nito sa provincial government ng South Cotabato.

Sa katunayan ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr., nakapagbayad na ng inisyal na P2.1 million pesos sa higit P50 million na bayarin sa buwis sa mga ari-arian nito ang SUMIFRU.

Bukod dito ayon kay Tamayo, nangako rin ang kompanya na bayaran ang higit sa P200 million na arrears sa RPT ng mga lupain na kanilang nirerentahan sa bayan ng Tboli sa loob ng dalawang buwan.

Ito ayon kay Tamayo ay napagkasunduan sa pagpupulong ng mga land owners at kinatawan ng SUMIFRU na kanya ring dinaluhan.

Umaasa naman si Tamayo na mareresolba ang nasabing problema sa loob ng isang taon para na rin sa mas maayos na operasyon ng SUMIFRU.

Ayon pa kay Tamayo pinayuhan din nito ang Tboli LGU na ayusin ang kanilang problema sa SUMFIRU.

Ipinunto pa ni Tamayo na mahalaga ang pagbayad ng buwis na nagsisilbing blood line ng bawat local government unit.

Matatandaan na pinutol ng galit na mga landowners ang mga pananim na saging sa higit 10 ektaryang lupainsa Tboli.

Ito ay matapos malaman ang malaking arrear sa kanilang RPT.

-0-

Alamin ang online activities ng mga anak kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya.

Ito ang panawagan sa mga magulang ni Department of Information and Communications Technology o DICT 12 Regional Director Ibrahim Guiapar.

Ipinunto pa ni Guiapar na balewala ang mga programa ng pamahalaan para sa pagkakaroon ng ligtas na cyeberspace lalo na sa mga bata kung walang suporta ng mga magulang.

Kaya ipinanawagan din ni Guiapar sa mga magulang ang responsible digital parenting.

Layon nito ayon kay Guiapar na magkaroon ng ligtas sa mga kabataan na online environment.

Sinabi rin nito na katuwang din ng DICT ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU 12 ng PNP, sa pagtuturo sa mga magulang kung papaano disiplinahin para maging responsableng social media users ang kanilang mga anak.

Ayon pa kay Guiapar dapat maituro sa mga kabataan ang mga limitasyon sa social media posting.

-0-

Magtatagal ang suspension ng face-to-face afternoon classes sa lahat ng antas sa Tantangan, South Cotabato hanggang sa Abril 15,2024.

Ayon kay Tantangan, Mayor Timee Torres-Gonzales, bunsod ito ng matinding init na dala ng El Niño Phenomenon.

Dagdag pa ng alkalde, napagkasunduan ng LGU at DepEd na magpatupad muna ng blended at alternatibong learning modalities.

Ito ay habang nananatiling suspended ang face-to-face classes tuwing hapon.

Ayon sa alkalde tiniyak din ng DepEd na hindi maantala ang takdang aralin ng mga magaaral.

Sa bayan ng Banga sinuspinde rin ni Mayor Evangeline Palencia ang klase tuwing hapon hanggang sa Abril 30.

-0-

Obligado ang DepEd na tumalima sa utos ng mga LGU officials dahil nasa ilalim pa rin ang mga ito ng kanilang hurisdikayon.

Gayunpaman ayon kay DepEd South Cotabato Schools Division Superintendent Leonardo Balala, mahalaga rin sa mga school officials na hingin ang gabay ng kanilang higher authorities para malaman kung gaano ka-valid ang order ng mga LGUs.

Sinabi ito ni Balala matapos isuspinde ng mga LGU ng Tantangan at Banga ang afternoon face-to-face classes dahil sa matinding init.

Ipinunto ni Balala na may iba pang maaring gawin ang DepEd.

Kabilang aniya sa mga ito ang mas maagang pagsisimula ng klase na maari ring isangguni sa Parents Teachers Association o PTA.

Ayon kay Balala hindi maaring kontrahin ng DepEd ang LGU at panahon pero may iba pang option ang DepEd para mai-iwas sa matinding init ang kanilang mga estudyante.

-0-

Mananagot ang sinumang mapatunayang nagbukas sa nitso ng isang sanggol sa Barangay New Pangasinan sa Koronadal noong Byernes Santo.

Tiniyak ito ni Koronadal Chief of Police Lt. Col. Hoover Antonio.

Ayon pa kay Antonio nakikipag ugnayan ngayon ang PNP sa mga barangay official ng New Pangsinan para matukoy ang suspek.

Sinabi ni Antonio na isa sa mga anggulo na sinisilip ngayon ng PNP sa insidente ang paniniwala ng suspek na maariing gawing anting-anting ang tuhod ng sumakabilang buhay na sanggol.

Ayon pa kay Antonio ang sanggol na nasawi sanhi ng pneumonia ay inilibing noong Marso 20.

Marahil ayon pa kay Antonio hindi na ito nabalikan pa ng suspek alas dose ng tanghali noong Byernes matapos mabisto ang pagbukas nito sa kanyang nitso.

-0-

Lahat ng 24 na mga bayan sa Maguindanao del Sur ang posibleng makakaranas ng dry spell o walang ulan kaya ngayon palang ay puspusan na ang paghahanda ng provincial government sa magiging epekto nito lalo na sa agrikultura.

Sinabi ni provincial disaster response officer Ameer Jehad Ambolotdo sa DXMS Radyo Bida na apat na buwan nang nakakaranas ng matinding init lalawigan na posible aniyang tatagal hanggang sa katapusan ng buwan.

May mga pag-ulan sa ilang mga bayan noong nakaraang linggo pero hindi ito sapat para sa pananim na palay at mais.

Sa ngayon ay wala pang mga LGU ang nagdeklara ng state of calamity pero nauna nang humingi ng assistance ang probinsya sa MSSD.

Ito ay kung sakaling lumalala pa ang dry spell at kailangan ng relief assistance sa mga apektadong mamamayan.

Isa rin sa hinahanapan ng solusyon ay ang kakulangan ng supply ng tubig dahil sa walang ulan.

-0-

Kaligtasan ng mga mamamayan sa limang barangay ng Datu Odin Sinsuat, prioridad ng PNP.

Ito ang pahayag ni Datu Odin Sinsuat municipal police station chief Lt. Colonel Sahibon Mamantal sa panayam ng Radyo Bida.

Ayon kay Mamantal, pabalik balik ang tension dahil sa bangayan ng mga naglalabang grupo sa limang magkakahiwalay na mga barangay sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Ito ay kinabibilangan ng Dados, Kakar, Ambolodto, Bonged at Sibuto.

Sinabi ni Mamantal na naka full alert status ang PNP kasama ang Army at LGU upang matiyak ang seguridad ng mga sibilyan at mapigilang magkasagupa ang naglalabang grupo na pinaniniwalaang sangkot sa rido at away pulitika.

Una nang nanawagan sina Barangay Ambolodto Chairwoman Shamim Limbona at Sibuto Chairman Recto Ambolodto na bigyang pansin ang kanilang mga nasasakupan dahil plano itong atakehin ng armadong grupo.

Naniniwala ang dalawang kapitan na posibleng may kinalaman ito sa nagdaang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang gulo sa kanilang lugar.

-0-

ABOT sa 20 former members ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF mula Maguindanao del Sur ang tumanggap ng tig P5,000 mula sa Ministry of Public Order and Safety MPOS-BARMM.

Ang cash assistance ay bahagi ng programa ng MPOS upang matulungan ang mga dating rebelde na mamuhay ng payapa at makapagsimulang-muli sa buhay.

Sinabi ni MPOS Peace Education Division Chief Ms. Sittie Janine Gamao na ang kusang pagbabalik-loob ay hindi lang para sa sarili kundi para rin ito sa pamilya at komunidad.

Aniya, bukas ang MPOS upang ibahagi ng mga dating rebelde ang kanilang mga pinagdaanan at pangangailangan.

Sila ay sumuko kamakailan sa 6th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division sa Barangay Buayan, Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Dumalo sa turn-over ceremony sina Members of Parliament, Bassir Utto at Faizal Karon, Maguindanao del Sur Vice Governor Nathaniel Midtimbang, Datu Piang Mayor Victor Samama, 601st Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangcog at iba pa.

-0-