NDBC BIDA BALITA (April 22, 2021)

1. DALAWANG ROF na positibo sa African at Brazilian variant ng COVID-19 na nakauwi ng South Cotabato, gumaling na, ayon sa disease surveillance officer.

2. ANTI-COVID IMMUNIZATION ng senior citizens sa Kidapawan, simula na ngayon; mga lolo at lola, hatid-sundo sa venue.

3. 43 KATAO, nagpositibo sa Covid sa Region 12 kahapon.

4. MATAPOS mahuli ang unlicensed dentist sa Koronadal, fake dentist, huli naman sa Mlang, North Cotabato

5. YEMA CAKE, pinagdudahang dahilan ng food poisoning sa Kidapawan

6. North Cotabato PNP, nagluluksa sa pagkamatay ng isang kasamahan sa Alamada anti-drug operation.

NAGLULUKSA NGAYON ang Alamada PNP matapos isang kasapi ng provincial police office ang nasawi sa law enforcement operation kahapon.

Si Patrolman Immanuel David Vales ng Cotabato police provincial mobile force battalion ay nasawi on the spot matapos ang operation sa lugar ni wanted person Pilong Salangan sa Barangay Guiling, Alamada, North Cotabato alas 3 ng madaling araw.

Sa report ni Alamada police chief Major Sunny Leoncito, nakilala ang mga nasugatang police na sina Sgt. James Lagarto and Patrolman Mario Rapusas.

Nahuli din si Salangan pagkatapos ng operation at ngayon ay isinasailalim sa tactical interrogation.

NAKAPAGTALA NG karagdagang 43 panibagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health sa SOCCSKSARGEN region.

Dahil diyan, pumalo na sa 6,831 ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Dalawampu't isa sa mga bagong kaso ay mula sa General Santos City, walo sa North Cotabato, pito sa South Cotabato, anim sa Sultan Kudarat at isa sa Sarangani.

Naka-recover na sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa ospital ang 23 pang mga pasyente kung kayat pumalo na sa 6,119 ang total recovered patients sa rehiyon.

Pinakamarami sa mga gumaling ay mula sa North Cotabato na umabot sa 14, General Santos City 6, South Cotabato 2 at Sarangani 1.

Nasawi naman ang isang 79 years old na lalaki na taga Tulunan N. Cotabato kung kayat umakyat pa sa 245 ang total death cases sa rehiyon.

Tumaas pa ng hanggang 465 ang aktibong kaso.

SINIMULAN NA RIN kahapon ng Cotabato City government Anti-Covid vaccine rollout para sa mga senior citizen.

Kabilang sa mga maagang nakatanggap ng antiCovid vaccine ay si 83-year-old Emergancia Diaz na naka-wheel chair habang nakapila.

Siya ay nagpositibo sa Covid noong nakaraang taon at gumaling.

Ang kanyang mister na si Quintin Diaz, 86 taong gulang ay nagkaroon ng symptom ng sakit pero gumaling din.

Para kay Danilo Roldan, 70 taong gulang, gusto niya maunang mabakunahan para magkaroon siya ng peace of mind.

Magpapatuloy ang vaccination hanggang bukas.

Nagsimula na rin kahapon ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga senior citizens sa Tacurong City.

Ang senior citizens ay priority A.2 ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF), pangalawa lamang sa mga health frontliners.

Sa unang araw ng pagbabakuna, mayroong 141 na nakakatanda na may edad 60 pataas ang nauna nang naturukan ng Sinovac vaccine.

Sa ikalawang araw, mayroong 100 doses ang inihanda para sa mga vaccinees.

IPINALIWANAG NG mga opisyal ng Ministry of Health sa BARMM na kailangan dalawang beses mabakunahan kontra Covid-19 ang isang tao upang maging epektibo ang kanyang immunization.

Ipinaliwanag nina MOH-BAMM Minister Dr. BASHARY A. LATIPH at Deputy Minister Dr. Amirel Usman na kung ano ang bakuna sa first dose, dapat pareho na bakuna para sa second dose ang matatanggap.

SA BANGSAMORO REGION, 19 new cases ng Covid-19 ang naitala ng Ministry of Health.

Pito sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao, lima sa Lanao del Sur at Marawi City, apat sa Cotabato City at tatlo sa Sulu.

Dahil diyan, sumampa na sa 4,719 ang total Coronavirus infections sa rehiyon.

Gumaling naman ang 47 pang mga pasyente kung kayat sumampa na 4,283 ang total recoveries.

Nasa 266 naman ang aktibong kaso.

MAHIGIT 50 LIBONG PISONG halaga ng shabu ang nakumpiska ng pinagsanib na pwersa ng PDEA-BARMM at Marine Battalion Landing Team o MBLT-5 sa Malabang, Lanao del Sur kahapon.

Gayunman, nakatakas ang suspect na nakilala sa pangalang Dikie nang salakayin ang kanyang suspected drug den sa Barangay Montay.

Sinabi ni PDEA-BARMM regional director Juvenal Azurin natunugan ng suspect ang parating na mga tauhan ng PDEA at Marines kayat tumakas ito.

Naiwan sa kanyang bahay ang isang M-16 rifle, mga bala at mahigit 10 sachet ng shabu/.

Inihahanda na ang kaso laban sa nakatakas na suspect.

Naka-isolate ang dalawa katao na nadagdag sa tinamaan ng B.1.1.7 variant ng COVID 19 sa General Santos City.

Ang mga ito ay pawang mga close contact ng unang pasyente na tinamaan ng mas nakakahawang COVID-19 variant na unang na-detect sa United Kingdom.

Pero nilinaw ni Gensan Mayor Ronnel Rivera na isa sa dalawang mga pasyente ay nag-negative na sa RT-PCR test. Habang ang isa naman ayon sa alkalde ay wala nang symptoms. Tapos na rin ayon kay Rivera ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng dalawang mga pasyente na agad isinailalim sa mandatory quarantine, monitoring at testing.

Unang natuklasan na nahawa ng UK variant ng COVID-19 ang isang 58 years old na returning resident sa Barangay San Isidro, Gensan.

Ayon kay Gensan City Health Officer Dr. Rochelle Oco lahat na naka-close contact ng nasabing pasyente ay isinailalim din sa repeat swab test. Dinagdag din ni Oco na nakatutok ngayon ang COVID-19 monitoring ng City Health Office sa apat na mga barangay sa Gensan na may pinakamaraming populasyon. Ang ma ito ay ang Apopong, San Isidro, Lagao at Calumpang.

Nakauwi sa lalawigan ng South Cotabato ang dalawang mga returning Filipinos o ROF na na-quarantine sa Maynila at nagpositibo sa South African at Brazilian variant ng COVID-19.

Pero nilinaw ni Disease Surveillance Officer Cecil Lorenzo na dahil sa pagiging maagap ng mga LGU ng nasabing ROF napigilan ang pagkalat ng virus. Paliwanag ni Lorenzo,may mga LGU kasi sa South Cotabato na isinasailalim pa rin sa quarantine ang mga ROF mula sa mga naka “red tag” na bansa.

Sinabi ni Lorenzo na ang mga nakauwing ROF ay nag negatibo na sa repeat swab testing. Negatibo din sa virus ang limang mga naka-close contact ng mga ito na unang na test.

Dinagdag din ni Lorenzo na patuloy din ang contact tracing ng mga health workers sa mga nakasalamuha ng dalawang mga ROF kabilang ang mga nakasabay nila sa eroplano.

Kinumpirma din nito na dalawa pang mga taga South Cotabato na nagpositibo sa bagong variant ng COVID-19 ay tinapos ang kanilang mandatory quarantine sa Maynila.

Pinakawalan ng mga environment workers ang mahigit limampung mga sea turtle hatchlings sa baybayin ng Glan, Sarangani Province.

Unang nakakita sa nasabing mga sea turtle sa Barangay Burias sa nasabing bayan ang concerned citizen na si Randy Peralta.

Ayon kay Glan Community and Environment and Natural Resources Officer Rosalinda Cortez agad naman itong ipinaalam ni Peralta sa Bantay Dagat member na si Gildo Villorente. Binigyan diin ni Cortez na mahalaga ang mga pawikan sa ecosystem.

Ang presensya kasi ng ng mga ito ay nagpapatunay ng mayaman na marine life sa isang lugar. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Cortez patuloy nilang na itinuturo sa mga estudyante sa mga coastal barangay ng Glan at karatig bayan ang kahalagahan ng marine life lalo na ng mga pawikan.

Sinabi din nito na ang marine turtle species tulad ng madalas makita sa Sarangani Bay ay nanganganib nang mawala. Nalakip kasi ito sa “Updated National List of Threatened Philippine Fauna and their Categories.”

Patunay na nakabawi na sa epekto ng pandemya ang turismo sa South Cotabato ang dami ng mga turista na bumisita sa lalawigan sa unang quarter ng 2021. Dumating sa South Cotabato ang mahigit 434 na mga local at foreign tourist mula January 1 hanggang March 31 ngayong taon.

Mas mataas naman ito sa mahigit 170 thousand tourist arrival na naitala sa lalawigan sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ito ay base naman sa datus ng Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit ng lalawigan.

Ayon sa ACTM nangunguna pa ring tourist destination sa unang quarter ng 2021 sa South Cotabato ang Lake Sebu na may mahigit 149 thousand tourist arrival, sumunod ang Tupi na may mahigit 98 thousand, Norala na may 81 thousand, mahigit 48 thousand ang Banga at Koronadal City na nakapagtala ng may 35 thousand tourist arrival.

Matatandaan na ang lalawigan ng South Cotabato ay nakapagtala lamang ng kabuuang may 304 thousand tourist arrival dahil sa COVID-19 noong 2020. Nauna nang pinaalalahanan ni ACTM Tourism Operations Officer Argie Asaria ang publiko at tourism establishments sa lalawigan na tumalima pa rin sa minimum health protocols.

Resulta ng pagbabalik loob ang tulong na natanggap mula sa pamahalaan ng pintumput tatlong mga dating rebelde sa South Cotabato.

Sinabi ito ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason, kasabay ng pagtanggap ng mga dating rebelde ng financial assistance at fire arms renumeration. Ang mga nabigyan ng tulong ay pawang mga benepisyaryo ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-clip ng pamahalaan para sa mga rebel returnee.

Ang mga dating rebelde ay tumanggap ng mula tig 36 thousand hanggang 236 thousand pesos depende sa status at involvement ng mga ito sa Communist Terrorist Group o CTG CPP-NPA. Napili ang mga ito kasunod ng masusing assessment ng Provincial E-Clip Committee.

Umapela din si Siason sa mga dating rebelde na ipaalam sa kanilang mga kaanak at mga kasama na loyal sa CTG CPP-NPA na handa ang pamahalaan na tumulong sa kanila kung bibitawan ang kanilang mga armas at magbagong buhay.

Tumaas na naman ang COVID-19 cases sa South Cotabato dahil sa pagbabalewala ng mga mamamayan sa minimum health protocols. Ito ang paniniwala ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotions Officer Hannah Ebeo.

Ayon kay Ebeo marami na sa mga mamamayan ngayon sa bahay man o sa mga opisina ang hindi nagsusuot ng face mask at hindi sumusunod sa physical distancing. Bukod dito ayon kay Ebeo marami ding mga nasa trabaho ang kumakain ngayon ng sabay-sabay na isa sa mga naging sanhi ng pagkalat ng COVID-19.

Dinagdag din ni Ebeo na nakakapagpapalala pa sa problema ang enclosed at mga tanggapan na walang ventilation.

Sinabi din nito na marami na ring mga nagaganap ngayong mga pagtitipon at pagpupulong. Nananawagan din si Ebeo sa mga mamamayan na na-swab test na manatili na lamang sa mga bahay. Mahalaga din sa mga nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 ayon kay Ebeo na mag-self quarantine na lamang muna at huwag nang mag-report sa trabaho.

Pinayuhan din nito ang mga mamamayan na nakakaramdam ng COVID-19 symptoms na mag-report sa kanilang Barangay Health Emergency Reponse Team. Ang South Cotabato ay maroon nang 1,935 COVID 19 cases as of April 20. 203 sa mga ito ay active, 1,739 ang gumaling, at limamput tatlo naman ang nasawi dahil sa kumplikasyon sa COVID-19.

Nasa Food and Drug Administration Satellite Laboratory for Mindanao sa Tagum City Davao ang sample ng Yema cake at mga ingredients nito na umano’y sanhi ng pagkalason ng 24 ka tao sa Kidapawan City.

Sa nasabing bilang, kalahati nito ang outpatient at kalahati ang na confine na ngayon ay nakalabas na din sa ospital na patuloy nagpapagaling.

Ayon kay City Health Officer, Dra. Jocelyn Encienzo hindi pa a makumpirma kung ang kinaing Yema Cake ang dahilan ng food poisoning pero mataas din ang posibilidad dahil una ng natukoy na noong araw ng April 13, 14 at 15 ay nabili ng mga biktima ang Yema cake sa parehong bakeshop na nagdulot ng pagsusuka at pagsakit ng tiyan.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Kidapawan City Health office, Provincial at Regional Epidemiology Surveillance Unit, kumpleto naman ang mga dokumento sa operasyon ng bakeshop at hindi naman ito nakitaan ng iregularidad sa sanitasyon.

Dagdag pa niya, aantayin pa ang resulta ng isinasagawang laboratory examination at ng mga ingredients nito bago sila makapag rekomenda kung ipapasara ba ang naturang bakeshop. Sa ngayon ay nag-ooperate pa rin bakeshop sa pero pansamantalang itinigil nito ang paggawa ng Yema Cake.

Walang dapat ipag-alala o ikabahala ang mga senior citizens sa kanilang pagpapabakuna laban sa COVID-19 vaccines na magsisimula ngayong araw sa Kidapawan City.

Ito ang sinabi ni CESU operation chief Dr. Nerie Paalan dahil sa dumaan sa masusing counselling ang mga priority senior citizens. Uunahin ang galing sa Barangay Poblacion at Sudapin kung saan may maraming naitalang kaso ng sakit.

Makatitiyak naman na babantayan ng mga medical frontliners sa posibleng adverse effects ng pagbabakuna gaya na lamang ng alta presyon. Bilang pagsunod sa vaccination roll out plan, hatid-sundo mula sa kanilang tirahan papunta sa vaccination hub ang mga senior citizens. 11,599 ang kabuo-ang bilang ng mga senior citizens na dapat mabigyan ng bakuna.

160 ng bakuna mula sa DOH muna ang mabibigyan ng bakuna kung saan ay 110 ang sa Poblacion at 50 naman sa Sudapin.

Tiniyak naman ni City Mayor Joseph Evangelista na mabibigyang prayoridad ang iba pang senior citizens na hindi nakasali sa unang batch na mababakunahan din sila ng vaccine na bibilhin ng Lokal na Pamahalaan. Target na maisakatuparan ito kasali na ang abot sa 40,000 Kidapawenyo pagsapit ng third quarter ng taong kasalukuyan.

Puno pa rin ng panghihinayang at paghihinagpis si Sharon Dungganon, ina ng sampung taong gulang na batang nasawi na si Joshua, matapos hindi sinadyang tamaan ng bato ng kanyang kalaro habang nasa ilog ng Brgy New Lawaan, Mlang, Cotabato nitong Biyernes.

Sinalubong naman ng hindi mapigilang emosyon ng ina at mga kaanak ang pagdating ni Joshua na nasa loob na ng kabaong.

Hindi rin alam kung paano ipaliwanag ni Sharon sa tatlong gulang na kapatid na babae ni Joshua ang sinapit nito na ilang araw nang naghahanap sa kanya mula nang ito’y masawi.

Kwento ng naghihinagpis na ina, sa murang edad ay madiskarte, mahusay at maalaga sa kapatid si Joshua kaya’t ganoon na lamang ang panghihinayang nito sa maagang pagpanaw ng anak at ang masaklap pa ay namatay ito sa paraang hindi katanggap-tanggap.

Samantala, nabatid na aakuin na ng Mlang LGU ang iba pang gastusin sa ospital maging ang pagpapabiling sa mga labi ng sampung taong gulang na si Joshua.

Hindi na nakapalag pa ang isang di lisensyadong dentista nang mahuli ito na aktong nagsasagawa ng dental procedure sa isinagawang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Poblacion M'lang, North Cotabato.

Kinilala ang nahuling target na si Mario Basañes Esmedia, 59 anyos, may asawa at residente sa nasabing lugar. Nakuha sa mismong bahay ni Esmedia kung saan ito nagsasagawa ng dental procedure, ang isang bote at tatlong vials ng local anesthesia, mga syringe, cotton, flashlight, dental plier at 200 pesos.

Ayon kay CIDG Provincial chief Police Major Kristopher Sabsal, matagal na anyang huminto sa pag akto bilang isang tunay na dentista si Esmedia, subalit napilitan lamang anya itong bumalik sa iligal na gawain dahil sa hiling ng mga tao.

Batay sa impormasyong nakalap ng operatiba, sa halip kasi na 500-600 pesos na g singil sa pagpapabunot ng ngipin sa mga dental clinic ay 150 pesos lang ang singil ni Esmedia sa mga kliyente nito.

Pansamantalang nakalaya naman ngayon si Esmedia habang hinihintay ang pormal na kumpirmasyon ng Philippine Dental Association na magpapatunay na hindi lisensyadong dentista si Esmedia na haharap sa kasong paglabag sa RA 9484 o Illegal Practice of Dentistry.

SA AGUSAN DEL SUR, sinuspende ng mayor ng bayan ng San Luis ang trabaho sa munisipyo ng bayan kasunod ng pagtaas ng kaso ng Covid-19.

Tatagal ang suspension ng mga local at national agencies sa loob ng limang araw mula April 21.

SA DAVAO CITY, mas marami pang mga street vendors sa lungsod ang isinailalim sa libeng swab test bilang bahagi ng city strengthened approach to community health surveillance.

Kahapon, may 100 sidewalk vendors sa San Pedro Street ang isinailalim sa surveillance swabbing ng city health office.

SA BASILAN, nailigtas ng isnag cargo vessel ang anim na mga mangingisda mula Gen. Santos City matapos na ang kanilang fishing boat ay nalunod sa Lanhil Island sa Basilan.

Ang mga mangingisda ay namataan ng mga crew ng MV West Ocean 12. Dalawang oras din silang palutang lutang sa dagat nang mapansin ng kapitan ng dumaraang barko.

-0-

PINASINAYAAN AT PORMAL nang binuksan kahapon ng DPWH ang P61-million worth na Natulongan Bridge sa Kibawe, Bukidnon.

Sinabi ni DPWH Sec. Mark Villar na mahalaga ang tulay na ito makakatulong ng malaki sa economic activities ng Bukidnon at North Cotabato.