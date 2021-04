NDBC BIDA BALITA (April 23, 2021)

HEADLINES:

1. COMMUNITY PANTRY, nagsulputan na din sa Cotabato City; pati mga sundalo sumama na

2. COMMUNITY PANTRY sa Koronadal, turo turo style, at di basta kukuha ang mga pumipila.

3. KUTA NG BIFF, binomba ng military kaninang madaling araw

4. Pesticide aerial spraying sa ilang lugar ng North Cotabato, tinutulan

5. SA MLANG, North Cotabato, kapilya ng simbahang katoliko, nasunog

6. COVID-19 positive sa region 12, halos pitong katao na.

7. PAG-ALIS ng mining moratorium, kinundina ng Simbahang Katoliko sa Mindanao.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

PATULOY ANG PAGSULPUTAN NG COMMUNITY PANTRY SA Cotabato City.

Kahapon, nagbukas ang community pantry sa Immaculate Concepcion Cathedral at Cotabato Regional and Medical Center compound.

Hindi rin patatalo ang Civil Military Operation battalion at naglagay ng libreng pagkain tulad ng gulay, prutas at iba pa sa mesa na inilagay Tantawan Park na nasa kanto ng Sinsuat at Quezon Avenues.

Marami ang pumila sa hangad na makatanggap ng libreng pagkain.

Pinakalayunin ng lahat ng ito ay matulungan ang mga mahigit na nangangailangan habang ang bansa ay nasa pandemya dulot ng Covid 19.

Sa CRMC compound, ang pantry na itinatag ng mga kawani at opisyal ng CRMC ay lutong pagkain pagkain naman ang maaring matanggap.

Pumila ang watcher ng mga pasyente at kahit na sinong nangangailangan bastat huwag lang sobrahan.

Ang pantry sa cathedral compound ay joint project ng ICC parish at Notre Dame of Cathedral Elementary school bilang bahagi ng pagidiriwang ng 500 years of Christianity.

-0-

Local………………..

SA PAGGUNITA NG EARTH DAY kahapon, hinamon ng isang obispo sa Mindanao ang lahat ng mga maamayan sa mineral rich Surigao del Sur na magkaisa at protektahan ang kalikasan kasunod ng desisyon ng pamahalaan na alisin ang moratorium sa mining.

Ang hamon ay ginawa ni Bishop Raul Dael of Diocese of Tandag.

Aniya, ang masamang epekto ng mining ay hindi nararamdaman ngayo kundi sa mga susunod na henerasyon pa.

Sisirain ang kalikasan ng miners sa ngayon, kikita sila ng milyon-milyong piso, magbibigay ng kakarampot na tulong sa mga tao dahil meron silang corporate responsibility pero di na maaring ibalik ang mga masisirang puno, ang mapanganiba na dahil contaminated na mga sapa at ilog na source ng tubig inumin ng mga tao.

Ayon kay Bishop Dael, ang may-ari ng mining ay hindi taga Surigao, hindi taga Mindanao kundi mga dayuhan na kapag nakuha na nila ang mineral, iiwasan na ang lugar na sira at mitsa ng kamatayan ng marami.

-0-

local…

NAGLUNSAD NG ARTILLERY OFFENSIVE ang military kaninang madaling araw sa boundary ng Maguindanao at North Cotabato upang hadlangan ang anumang plano ng BIFF na maglunsad ng karahasan.

Igniit ni 6th Infantry Division spokeserpson Lt. Colonel John Paul Baldomar na ito ay preventive strikes dahil nag report ang mga sibilyan na nagtitipon na naman ang grupo ng BIFF.

Grupo ni Shiek Ismail Abdulmalik alyas Kumander Abu Toraifie ang target ng artillery offensives.

May mga naiulat na nasawi pero patuloy pa itong bini-berepika ng military.

Tiniyak ni Baldomar na ito ay preventive measure at surgical in nature kayat walang madadamay na sibilyan.

-0-

Tututukan ng Soccksargen Environmental Task Force na binuo ng Department of Environment and Natural Resources 12 hindi lamang ang illegal logging kungdi ang iba pang environmental crimes tulad ng mining at pollution.

Sinabi ito ni DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer . Para mabuo ang nasabing task force lumagda ng kasunduan ang mga opisyal DENR 12 sa mga kinatawan ng local government units at iba pang stakeholders Ayon kay Alicer na mas mapapaigting kasi ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtutulungan.

Ipinahayag naman ni DENR Undersecretary for Special Concerns Edilberto Leonardo na layon ng pagpapaigting ng kampanya kontra iligal logging ng ahensya ay hindi lamang para hulihin ang mga illegal loggers kungdi para na rin mapigilan ang pamumutol ng mga puno.

Sinabi ni Leonardo na ang paglalagay ng DENR personnel, militar at PNP sa mga entry at exit points ng mga protected areas ay mas magpapaigting din sa forest protection.

Bumubuo sa SOCCKSARGEN Environmental Task Force ang DENR; provincial governments ng South Cotabato, Cotabato, Sarangani and Sultan Kudarat; Department of Interior and Local Government (DILG); Office of the Civil Defense (OCD); 6th at 10th Infantry Divisions of the Philippine Army; PNP; Philippine Coast Guard (PCG); PNP Maritime Group; Department of Agriculture (DA); Department of Tourism (DOT); National Commission on Indigenous People (NCIP); Philippine Ports Authority, Port Management Office for SOCSARGEN; Bureau of Customs (BoC); at National Bureau of Investigation (NBI).

-0-

Sumailalim sa pitong araw na quarantine. Ito ang utos ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga returning overseas Filipinos o ROF mula sa mga naka-red flag o mga lugar na may maraming kaso ng COVID-19 lalo na ng bagong variant nito.

Paliwanag pa ni Tamayo sa kanyang Executive Order layon nito na mapigilan pa ang pagdami ng COVID-19 cases sa lalawigan. Bukod dito ayon kay Tamayo ang mga ROF ay obligado ring sumailalim sa RT-PCR test sa ikalimang araw ng kanilang quarantine. Pero kahit na mag-negatibo ang resulta ng test kailangan pa rin ng mga ito na ipagpapatuloy ang pitong araw na home quarantine.

Ayon kay Tamayo sakali mang magpostibo ang isang ROF sa virus i-isolate ito sa pasilidad ng kanilang lokal na pamahalaan para sa monitoring. Matatandaan na napigilan ang pinangangambahang pagkalat ng South African at Brazilian na mga bagong variant ng COVID-19 sa South Cotabato.

Ayon kay Disease Surveillance Officer Cecil Lorenzo, ito ay matapos obligahin ng kanilang LGU ang dalawang mga ROF na sumailalim sa quarantine.

-0-

Bago pa man binuksan marami nang mga mamamayan ang pumila sa community pantry malapit sa welcome rotunda na mas kilalang roundball sa Koronadal City.

Kaya nang magbukas ito lalong pang dumami ang mga mamamayan at para matiyak ang physical distancing binantayan ito ng mga pulis. Sinabi ng isa sa mga organizer sa Community Pantry na si Ian Parcon na mahigpit ang kanilang patakaran dito.

Ayon kay Parcon, ang mga volunteer nila mismo ang naglalagay sa sisidlan ng mga pangangailan na ituturo ng mga mamamayan. Sinabi ni Parcon na layon ng community pantry na matulungan sa kanilang mga pangangailangan ang mga mahihirap na pamilya ngayong may pandemya.

Umaasa din si Parcon na sa pamamagitan nito ay maengganyo din ang mga barangay sa Koronadal na magtatag ng kanilang BULIGanay pantry. Sinabi ni Parcon na ang kanilang mga ipinamigay sa community pantry ay donasyon din ng mga nagmagandang loob na mamamayan. Ang mga mamamayan na walang nakuha sa community pantry kahapon sa Koronadal ay binigyan na lamang ng priority number.

-0-

Mapapaayos na ng animnaput apat na mga pamilya sa Tacurong City, Sultan Kudarat ang kanilang mga bahay na sinira ng mga nagdaang kalamidad tulad ng ipo-ipo at malakas na hangin.

Nakatanggap kasi ang mga ito ng ayuda sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng National Housing Authority o NHA.

Ito ay pinaglaanan naman ng mahigit apatnaraang libong piso ng ahensya. Ang mga benepisyaryo ay tumanggap ng mula 5,000 hanggang 15,000 pesos na tulong depende sa sira ng kanilang bahay.

Mula ang mga ito sa mga barangay ng Buenaflor, EJC Montilla, Griño, New Lagao, at New Isabela. Kaugnay nito pinayuhan naman ni NHA 12 Regional Manager Zenaida Cabiles ang mga nabigyan ng tulong na maging matatag at huwag patatalo sa mga pagsubok.

-0-

Nakinabang sa mga livelihood projects ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program ng DA 12 ang sampung mga asosasyon ng mga magsasaka sa Sarangani Province.

Ang mga ito ay nabigyan ng rice threshers, rice mills, corn shellers, drums, garden tools, rice, corn at vegetable seeds, knapsack sprayers, at mga alagaing pato, kambing, kabayo at kalabaw. Isinagawa ang mass distribution ng mga ito sa Barangay Nalus sa bayan ng Kiamba.

Ayon sa Farmer’s Association President na si Hadji Musa Solaiman dahil sa SAAD program nagkaroon ng katuparan ang ang pangarap nilang mabigyan ng proyekto ng DA.

Kabilang sa mga tumanggap ng SAAD livelihood Projects ang Datal Bong Kadameng Kawil Agri-Forestry Farmers Association, Green Valley Keselomong Kem Tau Mo' Balas Farmers Association, United Tabutong-Abaca Farmers Association, Zone Corinthian Men Farmers and Laborers Association, Badtasan Ecotourism Mapangal Association, United Lagundi Bangsamoro Association, Samahang Magbubukid ng Kiamba, Kapate Muslim Farmers Association at Tulad Abaca Farmers Association.

-0-

Abot sa 42 Million pesos na halaga ng programa at proyekto na hango sa Special Education Fund para sa taong 2021 ang inaprubahan ng Provincial Local School Board.

Nahahati sa tatlo ang pinaglaanan ng pondo base sa kanilang panukala; 1. Office of the Schools Division Superintendent 2. Non-Formal Education at 3. Sports. Napaloob sa aprobadong panukala ay ang P250, 000 para sa Research and Development Funds.

Lalo na ang pagbibigay suporta sa ipinatutupad na distant learning ng Department of Education ngayon dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Nabatid na nagpapatuloy pa rin ang mga atleta ng DepEd sa pagsasailalim sa mga virtual trainings sa harap ng pandemya para sa Virtual na pagsasagawa ng sports events sa mga piling laro.

-0-

Sa layuning mas matutukan pa ang mga programang pang nutrisyon lalo na ngayong panahon ng pandemya, hihilingan na rin ni Cotabato Governor Nancy Catamco sa Sanggunian ang pagkakaroon ng permanenteng possisyon ng mga Municipal Nutrition Action Officers sa probinsya.

Ito’y upang maisali sa regular na plantilya ng mga empleyado ang mga MNAO sa kanilang respective local government unit at maayos ang pagpapatupad ng programang may kinalaman sa nutrisyon lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Batid ng pamahalaan ang mahalagang matutukan ito dahil kaakibat ng mabuting kalusugan ang pag-unlad ng isang komunidad. Nangako naman ang pamahalaang panlalawigan ng suporta sa grupo at handang magbigay ng kahit anumang interbensyon upang matiyak ang kapakanan ng bawat mamayan sa lalawigan lalo na ngayong pandemya.

-0-

Sulit ba ang kikitain ng mga korporasyon kung kalikasan at buhay naman ng tao ang nakataya. Ito ang bigyang-diin ni Hemelita Gamela ang Executive Director ng Don Bosco Foundation for Sustainable Development sa hiling ng isang korporasyon sa pagsasagawa ng aerial spraying ng pesticide sa North Cotabato.

Anya, ang bottomline lang ng plantasyon ay makatipid at kumita pero hindi sa usapin ng environmental hazard tulad ng polusyon sa water sources at pagkasira ng kalidad ng mga organic na pagkain sa probinsya.

Nabatid na sa mga lugar kanyang napuntahang nagsasagawa ng Aerial Spraying ng pesticide ay madalas nagkakasakit ang mga residenteng nakapaligid dito, mga sakit tulad ng respiratory disease, skin disease, chronic kidney disease at ang malala ay kanser na posibleng dahil sa lasong nalalanghap mula sa hangin.

Imposible din anya ang mungkahi ng naturang korporasyon na magtatag sila ng safety measures sa naturangx aerial spraying sapagkat imposible anyang bakuran ang hangin kaya posible padin itong makasira at makalalason sa paligid.

Apela nito sa mamamayan ng lalawigan na kumilos at tutulan ang Aerial Spraying ng pesticide bago pa man ito makapagdulot ng kasiraan sa buhay maging sa alikasan dahil isang karapatang pantao ang makalanghap ng malinis at sariwang hangin.

-0-

Dahil sa sunod-sunod na one-time big-time operation ng Highway Patrol Group o HPG katuwang ang iba pang deputized agents ng Land Transportation Office o LTO Kidapawan, hindi bababa sa 1, 500 mga traffic violators na ang napatawan ng multa nito lamang unang quarter ng taong 2021.

Ayon kay North Cotabato PNP-HPG Chief Police Major Elmo Flores, mula sa libu-libong mga naisyuhan ng citation ticket at TOP ng mga deputized agents ng LTO, umabot sa 1.4 million pesos ang revenue ng ahensiya mula sa iba’t-ibang traffic violations.

Sinabi ni Flores na batay ito sa ulat ng LTO na isinumeti sa tanggapan ng HPG. Kada linggo aniya ayon sa opisyal ay nasa isa hanggang dalawang daang mga motorista ang kanilang nahuhuli dahil sa iba’t-ibang paglabag.

Karamihan pa rin sa mga nahuli ay kulang-kulang ang mga documento. Muli namang hinikayat ng opisyal ang mga motoristang hindi kompleto ang mga papeles ng sasakyan na sumusunod ayon sa itinakda ng batas.

-0-

Tinupok ng apoy ang bagong renovate na Heaven's Gate Assembly of God Church sa Purok Maharlika, Bagontapay, M'lang, Cotabato kahapon ng madaling araw.

Gawa ang istruktura sa light materials kung kaya't mabilis kumalat ang apoy na umabot sa mahigit isang oras bago nadeklarang fireout.

Umabot naman sa mahigit kumulang P350,000 ang tinatantyang damyos ng naturang sunog.

Samantala, patuloy pa ang imbestigasyon ng M'lang BFP sa sanhi ng nangyaring sunog.

-0-

LIMA KATAO, HULI matapos na magsagawa ng drag racing sa lungsod ng Cotabato.

HULI Ang limang nadakip ay pawang wala mga driver’s license at hindi rehistrado ang mga motorsiklo na naka open pipe pa at nagdudulot ng matinding ingay sa paligid.

Maalaala na dalawang kabataan din ang una ng nahuli kamakalawa ng gabi sa Sinsuat Avenue dahil din sa karera ng motorsiklo.

Ang sunod sunod na pagkakahuli sa mga ito ay bunsod narin sa maraming sumbong na nakakarating kay Cotabato City Mayor Atty. Cynthia Guini Sayadi, dahil sa labis na perwisyo na dulot ng Drag Racing. Dinala sa PS2 ang mga nahuli at inisyuhan ng Citation Ticket kasabay ang pangako ng mga ito na di na uulit.

Muling nagpaalala ang alkalde sa mga residente lalo na sa mga kabataan na ang drag racing sa lungsod ay mahigpit na ipinagbabawal.