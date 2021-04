NDBC BIDA BALITA (April 24, 2021)

NEWSCAST

1 SA KORONADAL CITY HALL, 17 employees, nagpositibo sa COVID-19.

2. ISLAMIC preacher sa Kidapawan, may epekto raw sa fasting ang pagbabakuna sa araw.

3. 38 NEW COVID CASES, naitala sa Region 12; 29 naman sa BARMM.

4. CIDG-North Cotabato, nangotong daw sa inarestong diumanoy fake dentist, ayon kay Mlang Vice Mayor Pinol.

5. South Cotabato Environment code, ipinatanggol ni Marbel Bishop Casicas kasunod ng lifting ng mining ban.

6. SA KORONADAL CITY, nabiktima ka ba ng kotong traffic enforcer? Magsampa ng kaso ayon sa traffic chief

7. Jukebox king Victor Wood, pumanaw na dahil sa Covid-19

8. SENATOR Leila de Lima, pinapangambahang na-mild stroke, ilalabas ngayon sa bilangguan.

lOCAL...

IPINAGDIRIWANG NGAYON NG ISANG OBISPO NG Oblates of Mary Immaculate at lima niyang kasamahan ang kanilang ika-28 taong anibersaryo ng ordinasyon bilang pari.

Ito ay sina Jolo Bishop Charlie M. Inzon, OMI, DD, Fr. Franklin S. Mirasol, OMI; Fr. Jonathan R. Domingo, OMI; Fr. Rogelio C. Tabuada, OMI; Fr. Francis Efren C. Zabala, OMI; at Fr. Gerry Gamaliel S. Delos Reyes, OMI.

Si Fr. Delos Reyes ang bagong provincial superior ng Oblates sa Pilipinas.

MULA SA NDBC, congratulations po sa inyong lahat.

Local…

MAY 36 NA BAGONG KASO NG COVID 19 infections sa Soccsksargen region.

Batay ito sa talaan na ipinalabas ng Dept of Health 12 kagabi.

Nakapagtala naman ng 18 mga pasyente na gumaling mula sa sakit.

Walang naitalang namatay kahapon.

Sa mga bagong kaso, 12 ang mula Gen. Santos City, lima sa Tacurong City at apat sa Koronadal.

Dahil diyan, meron nang 6,942 total confirmed cases ang naitala sa rehiyon mula noong nakaraang taon.

SA mga gumaling, anim ang taga Gen. Santos City at anim din ang mula Koronadal.

Sa ngayon, may 503 pa ang active cases habang ang total number ng mga gumaling ay 6,192.

May 245 na pasyente ang hindi pinalad at sumakabilang buhay.

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, may 29 na bagong kaso ang naitala ng Ministry of Health.

Labing anim sa mga bagong kaso ay mula Lanao del Sur at Marawi City habang walo sa Maguindanao at apat sa Cotabato City.

Kagabi, may 38 katao ang gumaling mula sa sakit habang nananatili sa 280 ang active cases

Local…

TATLO HANGGANG APAT NA KASAPI NG BIFF ANG PINANINIWALAANG NASAWI sa artillery attack na isinagawa ng military sa Maguindanao.

Sinabi ni 6th Infantry Division spokesperson Lt. Colonel John Paul Baldomar na ang offensive ay surgical o pili lang na lugar at hindi kahit saan at preventive measure.

Preventive kasi layunin nito na dim aka-pwesto ang BIFF para maglunsad ng harassment sa mga sibilyan.

Nilinaw ni Diocese of Marbel Bishop Cerilo Casicas na hindi nito kinukwestyon ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng ban sa bagong mining agreements.

Pero ayon kay Bishop Casicas, tungkulin din ng mga lokal na pamahalaan na igiit ang kanilang karapatan kapag may conflict sa national government.

Ito ayon sa Obispo ang kagandahan ng Environment Code na nagbabawal ng open pit mining operation sa South Cotabato. Sinabi ni Bishop Casicas na naiintidihan nito na ngayong may pandemya kailangan ng goberyno ng pondo na maaring makuha sa mining industry.

Pero iginiit nito na ito ay panandalian solusyon lamang dahil mas malaki ang malulugi dito ng bansa kalaunan.

Ayon pa kay Bishop Casicas ang pondo para sa mga infrastructure project ay maari ring i-re-align na lamang muna ng gobyerno para may magamit sa mas mahalaga ngayong pagsugpo sa COVID-19. Iginiit din nito na maliban sa pondo mas problema sa bansa ngayon ang prioritization at political system na malala pa rin sa korupsyon.

Mag-hire ng tig isang surveillance officer para sa tig 100 thousand na populasyon.

Hiniling ito sa pamamagitan ng resolosyon ng Regional Inter-Agency Task Force at Region 12 Task Force for COVID-19 sa mga local government units sa rehiyon.

Ito ay ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa. Ayon kay Leysa nasa mga LGU na kung mag-hire ang mga ito ng mga permanenteng surveillance officer o plantilla items. Layon nito na mas mapaigting pa ang monitoring at pamamahala sa COVID-19 cases.

Sinabi din ni Leysa na sa kanilang pagpupulong, hiniling din ng joint task force sa provincial government ng South Cotabato na magsumite ng requirements at budgetary support para sa COVID-19 facility na SOCCKSARGEN General Hospital sa bayan ng Surallah.

Minamadali din ng joint task force ang Cotabato provincial government sa pagsumite ng documentary requirements sa pagtatayo ng RT-PCR laboratory sa M’lang District Hospital at Kidapawan City.

Umaapela din ang task force sa mga LGU sa region 12 na magtalaga ng pick-up at drop-off points para sa mga healthcare workers at authorized persons outside residence o APOR.

Ito ay bilang paghahanda na rin sa libreng sakay para sa mga ito ng Land Transportation Office o LTO.

Sa kabila ng mga agam-agam patungkol sa pagbabakuna kontra COVID-19, hindi pinalagpas ng maraming senior citizen mula sa Kidapawan City magpabakuna na rin.

Kanilang ipinahayag na mahalaga ang tamang kaalaman hinggil ditto at iwasang making sa mga maling impormasyon. Sinovac vaccines ang itinurok sa mga senior citizen na sinimulan an nitong araw ng huwebes.

Si tatay Villagonzalo ay isa lamang sa abot sa 160 na unang batch ng mga seniors na naturukan ng Sinovac kung saan ay nagmula sa Barangay Poblacion at Sudapin mga lugar na pinangyarihan ng maraming kaso ng infection sa lungsod.

Sa ngayon, hinihikayat pa ang iba na huwag matakot at magpaturok na rin lalo na yaong may iniindang karamdaman gaya ng hypertension, diabetes at iba pang co-morbidities. Samantala, wala namang naiulat na adverse effects sa mga senior citizens maliban na lang sa kirot sa parte ng katawan na nabakunahan. NDBC BIDA BALITA

Nagdulot ng pagkabahala sa M’lang LGU ang nangyaring operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa unlicensed dentist sa bayan.

Ayon kay M’lang Vice Mayor Joselito Piñol, hindi lang anya kwestyunable ang isinagawang operasyon ng CIDG dahil nabatid na alkalde na nangikil din anya ang grupo ng abot sa P50,000 pesos na na-areglo sa P30,000 pesos para sa kanyang paglaya.

Hindi rin nakipag-ugnayan ang mga raid sa isinagawang operasyon ng mga operatiba sa M’lang PNP. Ito ang nagtulak sa Sangguniang Bayan na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Nilinaw nitong hindi pangingialam ang kanilang gagawin at upang maliwanagan at makatulong sa mga biktima ng pag abuso.

Hamon ngayon ni Piñol kay P.Major Sabsal ng CIDG na humarap sa gagawing inquiry. Nauna na rin nitong pinabulaanan ang umanoy pangingikil.

Ipinaliwanang naman ng isang abogado ang tamang proseso ng pagsasagawa ng search operation.

Ngayong nagpapatuloy ang inoculation ng anti COVID-19 vaccine sa North Cotabato tila may pag-aalangan parin sa pagpapabakuna ang karamihan sa kanila.

Ayon kay Abubakar Palalisan, malaki ang kanyang paniniwala na ang pagpapabakuna ng mga muslim sa panahon ng Ramadan ay salungat sa kanilang paniniwala.

Aniya ang lahat ng ipinapasok sa katawan katulad ng pagkain at tubig habang may sikat pa ng araw ay nagpapawalang bisa sa pag-aayuno, kasama dito ang mga gamot, tube, dextrose at injection. Posible lang aniya ang pagpapabakuna kapag isasagawa ito ng gabi na kung saan pwede ng kumain at uminom.

Tila alanganin naman si Palalisan sa naging pahayag ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Grand Mufti Abuhuraira Udasan na ang pagpapabakuna laban sa coronavirus disease ay hindi nagpapawalang-bisa sa performance ng fasting sa panahon ng Ramadan.

Nanawagan naman ni Palalisan sa City Health at DOH na magkaroon ng dayalogo tungkol sa usapin ng bakuna dahil nabatid na karamihan sa kanila ay hindi pa bukas sa posibilidad ng pagpapabakuna. NDBC BIDA BALITA

Patuloy sa paglubo ang bilang ng mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 infections sa probinysa.

Kagabi lamang nasa apat ang pinakabagong kaso kung saan tatlo ang galing sa Banisilan at isa sa Makilala.

Tatlo naman ang gumaling din dahilan para umabot na sa 963 recoveries. Nasa 1, 120 ang total cases sa buong probinsya siyam napu rito aktibong kaso ng sakit.

Anim naput lima ang COVID related deaths.

Traffic Management Officer ng Koronadal may babala sa mga traffic enforcer sa lungsod na masangkot sa pangungutong Suspension o pagkakatanggal sa trabaho.

Ito ang babala ni Traffic Management Officer Joy Placer sa mga traffic enforcer ng lungsod na masangkot sa anomalya. Sinabi ni Placer na mapapatawan ng disciplinary action ang mga traffic enforcer sa lungsod na mapatunayang nangungutong Dinagdag din nito na bukas ang Traffic Management Office sa reklamo ng mga mamamayan.

Sinabi ito ni Placer matapos kumalat sa social media ang video ng hindi pagkakaunmawaan ng isang traffic enforcer at food delivery man. Pero ito ay agad din naayos ng dalawa matapos bigyan ng pagkakataon na magkapaliwanagan ng city traffic management office.

17 kawani ng Koronadal City hall, positibo sa COVID-19 kay City Health Officer Dr. Edito Vego Naka-isolate na ang labinpitong mga kawani ng Koronadal city hall na nagpositibo sa COVID-19.

Ang mga ito ay kabilang sa dalawamput anim na COVID-19 cases na naitala sa lungsod kamakalawa. Ito ay ayon kay City Health Officer Dr.Edito Vego.

Sinabi ni Vego na nakuha ng mga COVID-19 positive ang virus sa kanilang mga opisina at tahanan. Dahil dito ayon kay Vego , aasahan na simula sa Lunes ay may pagbabago na ipatupad sa pagreport sa trabaho ng kanilang mga kawani ang city government.

Ayon kay Vego hintayin na lamang ng publiko ang announcement hinggil dito ni Mayor Eliordo Ogena. Payo ni Vego sa publiko panatilihin ang health protocol sa mga opisina man o sa mga tahanan para iwas COVID-19.

Mahigit 6 million pesos na livelihood projects ng DA 12 napakinabangan ng 12 kooperatiba ng mga magsasaka sa Lebak, Sultan Kudarat

Matapos mamigay ng tulong sa grupo ng mga magsasaka sa Sarangani Province nagbigay din ang Department of Agriculture 12 ng mahigit six million pesos na livelihood projects sa Lebak, Sultan Kudarat.

Ang mga tumanggap ng tulong ay pawang mga benepisyaryo ng Special Area for Agricutural Development o SAAD Program ng DA. Ang mga SAAD beneficiary sa Lebak ay nabigyan ng DA 12 ng abono, knapsack sprayers, vegetable, corn at rice seeds, garden tools, rice threshers, corn shellers, at alagaing mga kambing at manok.

Ito ay ayon kay SAAD Focal Person Maimona Amil na nanguna sa pamimigay ng nasabing mga tulong.

Ang tulong na natanggap ng labindalawang kooperatiba ng mga magsasaka sa kanilang lugar ay ipinagpalasamat naman sa DA 12 ni Sultan Kudarat Board Member Rene De Manuel na dumalo din sa pamimigay ng mga ito.

TIMRA

SA BASILAN, nahadlangan ng Armmy ang planong pambobomba ng hinihinalang miembro ng Abu Sayyaf Group.

Sinabi ni Western Mindanao Command chief Lt. Gen. Corleto Vinluan Jr na apat na improvised bomb ang na-recover ng mga bomb expert sa Barangay Cambug, Al-Barka, Basilan kahapon ng umaga.

SA DAVAO CITY, kahit bumababa na ang bilang ng Covid-19 sa lungsod, sinabi ng city government na mananatili ang implementasyon ng entry regulations and travel restrictions.

Ito ay upang tuluyang mapigilan ang pagkalat pa ng virus.

SA SIOCON, ZAMBOANGA DEL NORTE, naaresto ng mga tauhan ng PNP ang isang miyembro ng Lost Command ng Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Nakilala ang nadakip na si Kayser Martinez alias Alihamra Martinez, 37-anyos. Siya ay inaresto batay sa arrest warrant sa kasong multiple murder.