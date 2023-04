NDBC BIDA BALITA (April 24, 2023)

HEADLINES

1 DALAWANG MILF groups, muling nagkasagupa sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao Sur, nasa 800 pamilya, nagsilikas

2 PAGTUGON sa kakulangan ng human rabies, hiniling ng IPHO sa mga LGU at Animal Bite Center sa South Cotabato

3 CURFEW hours implementation, hinigpitan pa ng PNP Koronadal dahil maraming minors sangkot sa krimen

4 PARAMETERS sa anti-illegal drug operation susuriin muli ng South Cotabato PNP

5 KIDAPAWAN women and children desk, patuloy ang intervention programs sa babaeng biktima ng pambu-bogbog ng police

6 BIFF bomb carrier, patay sa Army-PNP operation sa Maguidnanao Sur, 6 na BIFF sumuko naman sa Midsayap

7 SA KIDAPAWAN, matapos ang pagbugbog ng police sa girlfriend na nakunan ng video, isa pang police ang namaril naman ng kanyang kainuman na kumpare.

8 PAGSAPIT ng April 26, sim card na di naka-rehistro, deactivated na, ayon sa Bagnsamoro telecommunication office

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

DALAWANG TAGA LIBUNGAN, North Cotabato at tatlong taga Sultan Kudarat province ang nadagdag sa bilang ng mga nahawaan ng COVID-19 nitong nakalipas na linggo.

May sampung pasyente naman ang gumaling.

Sa BARMM, tatlong bagong kaso lang ang naitala ng itner-agency task force on COVID-19. Silang tatlo ay taga Maguidnanao. Zero sa iba pang lalawigan ng BARMM.

Isa lang ang gumaling at 74 pa ang nasa ospital o isolation facility.

Ilang lalawigan sa Region at BARMM ang kanilang sa listahan ng mga lugar na muling itinaas ang COVID alert level status dahil dumarami na naman ang mga nahahawaan ng sakit.

-0-

LOCAL…

PATAY ANG SINASABING bomb maker at courier ng BIFF sa law enforcement operation ng Army at PNP sa Shariff Saydona Mustapha, Maguindanao del Sur nitong weekend. Kinilala ni 33rd IB acting commander Lt. Colonel Udgie Villan ang suspect na si Datu Guibo. Patungo pa sa safehouse ni Datu Guibo ang tropa nang pamahalaan nang paputukan ng mga kasapi ng BIFF. Ito ay nagresulta ilang minutong bakbakan. Iniwan ng kanyang mga kasamahan ang nasawing si Guibo habang nakita ang isang anti-pesonnel mine at isang caliber 45 pistol sa bahay nito.

Sa Midsayap, North Cotabato, sumuko ang anim na kasapi ng BIFF sa 34th Infantry Battalion sa programang ginawa sa headquarters nito sa Barangay Salunayan.

Isinuko ng mga rebelde ang kanilang mga baril, kabilang ang isang home-made sniper rifle.

Mula Enero hanggnag ngayon ay mahigit 50 kasapi ng BIFF na ang sumuko sa ilalim ng area of operation ng 6th Infantry Division.

-0-

LOCAL..

HALOS ISANG LIBONG PAMILYA, lumikas dahil sa giyera ng dalawang MILF base commands sa Dapiawan, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur.

SUNOD-SUNOD na putok mula sa matatas na kalibre ng armas ang sumalubong sa mga residente ng Brgy. Dapiawan, Datu Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur, unang araw matapos ang Ramadhan kahapon.

Kaya naman sa Dapiawan Elementary School na nagsagawa ng Ed’l Ft’r o ang nasa 800 mga pamilya nitong Sabado kasunod ng muling pagsiklab ng gulo sa dalawang naglalabang MILF group.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida Cotabato kay Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director Col. Roel Sermese, sinabi nito na nagpapatuloy ngayon ang negosasyon ng MILF-Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH sa dalawang grupo.

Sinabi ni Sermese na nangyari ang gulo sa boundary areas ng Dapiawan at Madiya.

Ang gulo ay kinasasangkutan ng 105th at 118th Base Command ng MILF na dati nang may alitan.

Nitong April 04 ay nagka-engkwentro na ang dalawang grupo kung saan maraming mga tindahan at bahay ang nasunog.

Ngayong araw pa malalaman kung maaari nang makabalik sa kanilang tahanan ang mga nagsilikas na sibilyan mula sa dalawang mga barangay.

Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ang PNP at AFP kung may nasawi o nasugatan sa nasabing gulo.

-0-

Local..

WCPD-Kidapawan, patuloy ang intervention programs sa babaeng biktima ng pang-aabuso ng kinakasamang police;posibleng dagdag na kaso pinag-aaralan na

Naisumite na sa Prosecutor's Office ang video footage ng pambubogbog ni Police Corporal Louie Lumancas sa kanyang kinakasama sa maaring dagdag na kaso laban sa suspect.

Sinabi ni Women and Children Protection Desk Chief Police Captain Razel Enriquez, ito ay sinertipikahan ng Regional Anti-Cybercrime Unit upang mas mapagtibay pa ang kaukulang dagdag na kaso laban sa perpetuator.

Sinisikap din nilang makuha ang affidavit ng menor de edad na kumuha ng video na tatayong witness sa naturang dagdag na kaso.

Sa latest kasi na pakikipag-usap, hindi pa ito nagbigay ng kanyang pahayag dahil sa nakaramdam rin ng takot sa insidente at nasa traumatic stage pa rin

Nabigyan naman anya ito ng interbensyon ng pamahalaan.

Samantala, nakalabas na ng ospital ang biktima at patuloy pang nagpapagaling sa tulong at interbebsyon ng ibat-ibang ahensya ng pamahalan.

-0-

Local…

Kidapawan City PNP, patuloy ang pangangalap ng dagdag na ebidensiya sa umano'y pagbaril ng pulis sa kanyang kumpare

Wala pang penal na resulta ng imbestigasyon ang PNP sa Kidapawan City sa umano'y komprontasyon na nauwi sa pamamaril ng pulis sa kanyang kaibigan na dumalo sa birthday party sa lungsod.

Ayon kay Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Peter Pinalgan Jr., sa ngayon kasi hindi pa nag counter blotter ang pamilya ni Bebot Untalan na nasa ospital ngayon matapos mabaril ng police na si Staff Sergeant Macuse na nag ugat dahil sa nasirang sasakyan ng sugatang si Untalan.

Isa sa maikokonsiderang ebidensiya ang CCTV ma malapit sa lugar dahil sa magkaiba ang bersyon ng dalawag panig.

Matatandaang, ang baril na ginamit na police ay baril lang din umano ni Untalan at pinutok sa kanya bilang self-defense matapos umanong unang nagpaputok si Untalan.

Kulong na ang police habang isinuko na rin ito ang baril na ginamit pero napag-alamang lisenayado ito dahil sa ginagamit sa firing activity.

Kinunan ng pahayag si Councilor Dina Espina-Chua dahil police escort nito si Macuse at sinabing sa labas naman ng kanyang trabaho nangyari at inihayag na parehong kaibigan ang dalawa.

Wala rin itong nalamang away noon na poaibleng malalim na dahilan sa pamamaril.

-0-

Local…

Kidapawan City, handang-handa na sa SRAA meet; ilang delegado dumating na rin

Excited na ang lahat sa Socksargen Regional Athletic Association o SRRA Meet dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa Kidapawan City ay isasagawa ang isang linggong aktibidad.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Information Officer Psalmer Bernalte ng Kidapawan City, ang opening ay bukas hanggang sa April 28 pero ngayong araw aasahang maramin na ang aktibidad.

Handang-handa na ang LGU, kabilang na ang billeting quarters na gagamitin ng mga delegado mula sa ibat-ibang aktibidad, permanent water supply, improvement sa comfort rooms, shower rooms, improvement sa mga sports facilities, new sports equipment, security protocol, transpo protocol at iba pa.

Samantala, tiniyak naman ng safety officers ng lungsod ang seguridad ng mga mag-aaral at guro hanggang sa matapos ang aktibidad upang maiwasan ang untoward incidents.

-0-

North Cotabato, muling inilagay sa COVID-19 alert level 2 dahil sa pagdami muli ng naitalang nagpositibo

Idineklara ng Interagency Task Force on COVID-19 na itinaas na sa alert level 2 ang antas sa North Cotabato

Ito ay dahil sa mataas na kaso ng naitalang virus o mga nagpositibong pasyente buong probinsya batay sa pinakabagong resolusyon.

Ang pagdeklara ng alert level 2 ay magtatagal ng hanggang sa April 30, 2023 kabilang dito ang Sarangani at Sultan Kudarat ng Region 12.

Mananatili naman sa alert Level 1 ang iba pang mga lugar ng Pilipinas habang nasa dalawangput lima ang napabilang sa alert level 2.

Sa ilalim ng Alert Level 2, ang ilang mga establisyemento at aktibidad ay allowed sa 50% capacity indoors for fully vaccinated adults (at minors, kahit mga unvaccinated), 70% capacity sa outdoors.

Samantala nanatili rin sa Alert level 1 ang ilang Probinsiya ng Region 12 kabilang na ang ilang bayan at lungsod sa Cotabato Province.

Sa kasalukuyan may 46 active cases ang Cotabato province, pangalawa sa pinakamataas sa Region 12, matapos maidagdag ang 8 bagong kaso mula Kidapawan City at dalawa mula sa M'lang.

Apat naman ang naka recover sa pinakahuling datus na mula sa Kidapawan City.

Pinapayuhan ang lahat na sa kabila ng Executive Order na ipinalabas ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagluwang sa restriksyon sa COVID-19 ay mangyari lamang panatilihin pa rin ang pag sunod sa health protocols lalo na ang pagsusuot ng mask at paggamit ng Alcohol.

Matatandaan na unang ipinag-utos ang pagsusuot ng facemask ng mga empleyado ng capitol at City Hall ng sa Kidapawan.

-0-

Local…

Pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang drug personality nauwi sa engwketro ng tropa ng gobyerno at grupo ng mga suspek sa Gokotan, Pikit, Cotabato

Muling nabulabog ang mamamayan ng Barangay Gokotan, Pikit, Cotabato matapos mauwi nanaman sa isang madugong engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest PNP.

Subject sa nasabing police operation ang isang Satar Kabunto Alias Expander, nasa hustong gulang, may-asawa, magsasaka at residente ng nasabing Barangay na nahaharap sa kasong bayolasyon ng Section 11 Art. II of RA 9165 o comprehemsive dangerous drugs act of 2002.

Nakatakas ang suspek matapos matunugan ang pinagsamang pwersa ng PNP at Philippine Army papunta sa kaniyang bahay.

Nakipagpalitan ito ng putok sa tropa ng gobyerno kasama ang mga hindi nakikilalang kasamahan nito gamit ang mga hindi nasuring kalibre ng high-powered firearms.

Tinatayang umabot sa higit kumulang isang oras ang engkwentro na ikinasawi ng kasamahan ng suspek na kinilalang si Datu Mundo Sultan Duma na naabutang nakahandusay ng walang buhay sa damuhan.

Narekober sa pinangyarihan ng insidente ang isang unit ng Caliber 30 M1 Garand Rifle na loaded ng 7 piraso ng live ammunition at isang steel clip ng nasbaing baril.

Nakaalerto na sa ngayon ang iba pang puwersa sa posibleng spill-over ng nasabing gulo habang patuloy ang pagtugi sa mga suspek.

-0-

Local…

Ilang mga bayan sa Cotabato Province binayo ng malakas na ulan at hangin; venue ng mga delegado ng SRAA Meet 2023 hindi nakaligtas sa sama ng panahon

Mala bagyo ang tumamang ulan na may kasamang malakas na hangin sa ilang mga bayan sa Cotabato Province sa magsunod na araw nitong weekend.

Ilan sa mga bayang apektado ang Matalam, M'lang, Magpet at lungsod ng Kidapawan kung saan may ilang mga kahoy na nabuwal, mga bahay na pinasok ng tubig at mga pananim na sinira ng sama ng panahon.

Maliban dito ay nakaranas din ng unscheduled power interruption ang ilang bahagi ng mga nabanggit na lugar.

Maging ang venue ng SOCCSKSARGEN Regional Athletic Association (SRAA) Meet sa Kidapawan City ay hindi nakaligtas sa hagupit ng natural phenomenon.

Isang L300 van at kotse ang nahulugan ng malalaking sanga sa Paco National High School alas 2:00 ng madaling araw kahapon sa kalagitnaan ng malakas na ulan.

Kinumpirma naman ni Arthuro Jimenez siyang principal ng paaralan na walang nasaktan sa mga delegado mula Koronadal at ni sinuman sa nasabing insidente.

Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang PDRRM at CDRRM sa area para matanggal ang mga sangang posibleng makapinsanala sa panahon ng ulan at malakas na hangin.

-0-

Local…

Pagtugon sa kakulangan ng human anti-rabies hiniling ng IPHO sa mga LGU at Animal Bite Center sa South Cotabato

Bumili na ng human anti-rabies vaccine bago pa man magkaubusan nito.

Ito ang panawagan ni South Cotabato Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. sa mga local government unit at Animal Bites and Treatment Center sa lalawigan.

Ipinahayag ito ni Aturdido kasunod ng pagkumpirma ng DOH 12 ng kakulangan ng nasabing bakuna sa rehiyon.

Ito ayon kay Aturdido ay kailangang paghandaan ng mga LGU para na rin sa kaligtasan ng mga mamamayan.

Ipinunto ni Aturdido na sa ngayon kasi tatlo katao na sa South Cotabato ang nasawi sanhi ng rabies na hindi na dapat pang madagdagan.

Sinabi din ni Aturdido na sa ngayon puspusan sa pagsasagawa ng vaccination sa mg aso ang provincial veterinary office at municipal agriculture office.

Layon nito na mapigilan ang pagkalat ng rabies sa lalawigan.

-0-

Local…

Curfew hours hinigpitan pa ng PNP kasunod ng pagkakasangkot sa krimen ng maraming mga minor sa Koronadal

Pinaigting pa ng PNP ang pagpapatupad ng curfew hours sa Koronadal.

Ayon kay Koronadal Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine kasunod ito ng pagdami ng mga magnanakaw na minor sa lungsod.

Sa katunayan ayon pa sa nasabing police official nakapagtala sila ng walong mga kaso ng children in conflict with the law o CICL ngayong Abril.

Ipinunto pa ni Somine na bagama’t petty crimes o maliliit na bagay lang ang nakulimbat ng mga magnanakaw na menor de edad hindi pa rin ito maaring pabayaan.

Kinumpirma din nito na ilan sa mga minor na nahuli ng PNP ay mula pa sa karatig lugar.

Kadalasang nagiging biktima ng mga ito ang mga maliliit na esablisemento na walang tao tuwing gabi.

-0-

Local..

Parameters sa anti-illegal drug operation susuriin muli ng South Cotabato PNP

Aminado si South Cotabato PNP Provincial Director Col. Cydric Earl Tamayo na problema pa rin ngayon ng kanilang hanay ang kakulangan ng body worn camera sa pagsagawa ang anti-illegal drug operation.

Bukod dito ayon kay Tamayo kailangan din ang signal sa pagamit ng nasabing camera.

Dahil dito ayon kay Tamayo kailangan nila rebyuhin ang mga parameters o mga requirement sa operasyon laban sa iligal na droga na na-set ng batas.

Ito ay para hindi ma-dismiss ang kaso sa korte.

Ayon kay Tamayo iniutos kasi ng DOJ na sa filing pa lang ng kaso sa fiscal dapat ay may katiyakan na mahatulan ang suspect.

Ipinahayag din ng nasabing police official na kakausapin niya hinggil dito ang mga chief of police sa lalawigan.

Ayon kay Tamo dahil sa pagdalo sa mga hearing malaki ang maitutulong ng mga chief of police para matugunan ang mga gray areas sa anti-illegal drug operation ng mga pulis.

-0-

Local…

LTO 12 nag-alok muli ng libreng Theoretical Driving course para sa mga indigent

Kumpletuhin ang mga documentary requirements para walang magiging aberya.

Ito ang payo ng LTO 12 na pinamumunuan ni Regional Director Macario Gonzaga sa mga mamamayan na nais makinabang sa kanilang libreng Theoretical Driving Course o TDC.

Ang mga aplikante na tatanggapin on first come serve basis ay kailangang magdala ng birth certificate na authenticated ng PSA o NSO, certificate of indigency mula sa barangay, government ID, at authenticated marriage contract para sa mga kasal na kababaihan.

Ayon sa LTO 12 hindi papayagan na makakuha ng TDC ang mga aplikante na kulang sa documentary requirements.

Ang labinisang oras na TDC ay gaganpin sa LTO 12 Gym sa Koronadal sa Abril a biente singko hanggang a biente syete.

Payo naman ng LTO 12 sa mga interesadong mamamayan kumuha ng priority number sa Public Assistant Officer ng LTO 12.

Ang TDC ay isa sa mga kinakailangan ng LTO sa mga nais kumuha ng student permit.

-0-

Local…

Solar-powered irrigation system ipatatayo ng NIA sa Surallah, South Cotabato

Magpapatayo ng P8.9 million na halaga ng solar-powered irrigation project ang National Irrigation Administration o NIA sa Barangay Buenavista, Surallah, South Cotabato.

Ang nasabing proyekto ay mapapakinabangan ng higit sa 200 mga magsasaka na pawang mga myembro ng Buenavista Allah River Communal Irrigators Association Inc.

Layon nito na mapalitan ang mas magastos na diesel pump na ginagamit ngayon ng mga magsasaka sa nasabing lugar.

Ang pagpapatayo ng solar irrigation projects ay kabahagi ng 7 point agenda ng NIA.

Isinusulong nito ang modernisasyon sa mga irrigation facilities sa bansa.

-0-

Local…

Tatlong araw na lang at deadline na ng sim registration.

NOW NA at huwag nang hitayin ang deadline.

ITO ANG PANAWAGAN ni Bangsamoro Telecommunications Commission o BTC Deputy Commissioner Engr. Razul Gayak sa mga mobile phone owners.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Gayak na tatlong araw mula ngayon ay deadline na ng registration. Ibig sabihin, hindi na gagana ang mga unregistered sim cards.

Sinabi ni Engr. Gayak na hindi pa sigurado kung may extension sa sim registration kaya mas mabuting ngayon pa lamang ay trabahuin na ito.

Sa pamamagitan ng Republic Act 11934 o sim registration law ay inooblega ang lahat ng public telecommunications entities at mga direct seller na hingan ng identification card o ID ang kanilang customer bago pag-bentahan ng sim card.

Kailangan din iregister ang mga existing sim cards upang hindi ito ma-deactivate.

Layunin nito na mapigilan at maiwasan ang krimen sa pamamagitan ng paggamit ng sim card at cellphone.

Sa mga gustong magpatulong, bisitahin ang mga telco companies o sa opisina mismo ng BTC sa dating Telecom compound, 6th street, Don E Sero, Barangay Rosary Heights 5, Cotabato City.

-0-

Local..

NAARESTO NG GENSAN PNP ang isang dating NPA hitman na pumatay kay Corporal Razul Alongan sa Gen. Santos City Police Station 5 noong nakaraang Biernes April 21.

Si Jengilo Sotto alias Boyaks na dating kasapi ng NPA Guerilla Front 71 ay nadakip sa barangay Dakilan, POlomolok, South Cotabato.

Inaresto din ang babaeng nag-utos daw kay Boyaks na patayin si Cpl. Alongan. Ang babae ay nakilalang si Armah Janna Dupalco Perez, 36 taong gulang, may –asawa at kawani ng Prince of Peace Homeowners Association sa Alabel, Sarangani.

Malala na si Alongan ay off duty at kakain sana sa isang karenderya sa Barangay Fatima nang barilin alas 10 ng gabi.

Hindi pa batid ng PNP ang motibo bakit pinapatay daw ni Miss Perez ang police officer.