NDBC BIDA BALITA (April 26, 2023)

1 LEGAL ISSUE ng Maguindanao Norte governorship, Supreme Court lang makapagresolba, ayon sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE

2 ILANG SIBILYAN NA LUMIKAS DAHIL sa away ng MILF sa Maguindanao del Sur, alanganin pang umuwi kahit may go signal na, ayon as disaster officer

3 COLORUM TRICYCLE sa Koronadal, di na pwedeng bumiyahe; pagkuha ng MTOP o prangkesa inirekomenda ng traffic unit

4 SAPAT NA HEALTH personnel, on standby sa billeting area ng mga kalahok sa SRAA 2023 sa Kidapawan, sabi ng DEPED

5 NORTH Cotabato, nakapagtala ng pinakamaraming kaso ng COVID infection kahapon, ayon sa DOH-12

6 Kidapawan City Health, naalarma na rin dahil sa pagdami muli ng COVID-19 cases sa lungsod

7 DALAWANG LIBONG TRABAHO, available sa gagawing Labor Day trade fair sa Kidapawan

ISANG TAGA POLOMOLOK, South Cotabato ang nasawi dahil sa complication dulot ng Covid-19 infections.

Nasa 17 naman ang bilang ng mga bagong nagkasakit ng COVID sa Soccsksargen region, ayon sa Dept. of Health 12.

May 16 naman sa mga pasyente ang gumaling.

Sa 17 new infections, apat ang taga Kidapawan City.

Naitala din ang mga bagong kaso ng COVID sa Arakan, Kabacan, Makilala, Matalam, Mlang, PIgcawayan, Pres. Roxas at Tulunan.

SA BARMM, walo ang bagong kasong naitala. Apat mula Maguindanao at apat mula Cotabato City.

Dalawa ang gumaling at isang taga Lanao del Sur ang nasawi dahil sa complications.

Abot sa 63 pa ang nasa isolation facilities sa rehiyon.

HEADLINE: Kidapaweña, pride ng bansa sa tagumpay nito sa larangan ng sining, entrepreneur at construction sa Middle East

Namamayagpag ngayon sa ibayong dagat ang isang 37 anyos na babaeng tubong Kidapawan City, Cotabato, abay hindi lang isa kundi sa apat na iba't-ibang larangan.

Siya si Bernadette "Cha" Eslais na graduate ng Notre Dame of Kidapawan College na 22 anyos lang nang nakipagsapalaran sa Dubai sa isang construction firm kung saan naging secretary ito.

Inihayag din nito sa isang pahayagan na matindi ring hirap ang dinanas niya dulot na rin ng world crisis ng noong 2008 hanggang sa nagka interes ito sa ibang mga bagay na siyang nagbigay sa kaniya ngayon ng karangalan.

Isa sa mga highlight ng career ni Eslais ay ang pagpasok niya sa industriya ng sining kung saan nakapagtayo ito ng high-end art gallery at custom framing service na madalas na kliyente nila ay bigating mga sikat na personalidad sa iba't-ibang bansa.

Isa na nga sa naserbisyuhan ng framing service niya ay ang higit dozena na Rolls-Royce artworks ng dating Chanel designer at namayapang si Karl Lagerfeld.

Sa kabila ng tagumpay ng Kidapawena ay hindi pa rin ito nakalimot tumulong lalo na sa kapwa Pilipino nitong nahihilig rinsa sining.

Sinusulong ngayon ni Eslais ang paghubog sa mga Filipino Artist lalo na ang mga underrepresented o mga hirap magsimula sa kanilang pasyon at kinahihiligang pagpipinta.

Sa kaniyang Art point building sa Dubai ay magagamit ito ng mga young artist bilang kanilang online at offline platform para i-promote ang kanilang sarili at ipakita ang kanilang mga likha na nilalayon niya na gawing hub para sa artistic community ng Dubai.

Ilan sa mga bakwet sa Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur maari nang bumailik, ayon sa Army at PNP. Pero ilan, ayaw pa din.

PINANGUNAHAN NG Maguindanao del Sur Police Provincial Office, 6th Infantry Division ng army at pwersa ng Special Action Force ang clearing operations sa Brgy. Dapiawan, Elian at Madia ng Datu Ampatuan kahapon matapos ang ilang araw na bakbakan sa pagitan ng dalawang MILF groups.

Dahil dito, ligtas nang makauwi ang mga apektadong pamilya, pero higit tatlong libong mga indibidwal pa rin ang mas pinili munang manatili sa iba’t-ibang evacuation centers.

Ito ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Provincial Risk Reduction and Management Head Ameer Jehad 'Tim' Ambolodto.

Ayon kay Ambolodto, bagama’t wala ng putukan, mananatili muna ng isa hanggang dalawang araw sa mga evacuation area ang mga nagsilikas dahil hanggang ngayon ay takot pa rin silang umuwi.

Maliban dyan, may mga umuwi na sana pero lumikas ulit dulot naman ng matinding pag-apaw ng tubig sa kanilang mga tahanan dahil sa malakas na ulan.

Kaugnay nito, tiniyak naman ang probinsya ang agarang tulong sa mga ito.

TANGING Supreme Court lamang ang makakasolusyon sa hindi pagkakaunawaan ng mga elected at appointed officials ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.

Ito ang sinabi ni Legal Network for Truthful Elections o LENTE Executive Director Atty. Ona Caritos sa Alerto Bangsamoro Program sa DXMS Radyo Bida.

Ayon kay Caritos, dalawang batas ang tinitingnan sa isyung ito. Una, ay ang Local Governance code kung saan may authority ang pangulo sa pagtatalaga ng mga officer in charge o OIC sa mga local government units dahil ang pangulo ay may authority at may supervisory power.

Ngunit sinabi ni Caritos na kailangan din tingnan ang Republic Act 11550 o an act dividing the province of Maguindanao into to provinces namely: Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur na ginagamit naman na basehan nina Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu at Vice Governor Bai Ainee Sinsuat.

Ang isyung ito ayon kay Caritos ay mahalagang mapag usapan dahil maaapektuhan ang pagbibigay ng serbisyo o programa sa mga tao.

Sinabi pa ni Caritos na karapatan ng bawat Pilipino na maghain ng reklamo o petition para kwestyunin ang mga batas na nabuo sa kongreso.

Dating Maguindanao Vice Gov. Bai Ainee Sinsuat, iginiit na siya pa rin ang acting governor ng Maguindanao del Sur at ang desisyon ng Supreme Court sa usapin ng provincial treasurer ay patunay na siya na nga.

Sa isang news conference, sinabi ng legal counsel at spokesperson ni Sinsaut na si Atty. Vallerie Anober na pinaburan ng Supreme Court ang inihaing petition for mandamus with the prayer for issuance on writ of mandatory injunction ni Sinsuat laban sa Bureau of Local Government Finance o BLGF Central Office at Region 12 at laban sa MILG-BARMM.

Bigo kasing kilalanin ng nasabing tanggapan ang appointment ng kanyang itinalagang OIC Provincial Treasurer na naging dahilan para mabalam ang serbisyo at sahod ng mga kawani.

Kinatwiran naman ng BLGF Region 12 na kailangan pa nila ang guidance mula sa kanilang Main Office at MILG-BARMM dala narin sa kwestyon sa pag-upo ni Sinsuat bilang OIC Governor.

Sa inilabas na kautusan ng Supreme Court nitong April 19, inatasan nito ang BLGF na i-proseso ang designation o appointment ng Acting Provincial Treasurer.

Para kay Sinsuat, ang Supreme Court ruling ay patunay ng corporate existence ng probinsya at bilang pagkilala narin sa kanya bilang OIC governor.

Pero sinabi ni MILG-BARMM Minister Atty. Naguib Sinarimbo, ang pagtatalaga ng provincial treasurer lang ang inaksyunan ng Surpreme Court at hindi ang posisyon bilang OIC Governor ng Maguidnanao Norte.

Para kay Sinarimbo, nananatili bilang OIC governor ng Maguidnanao del Norte na may bendesyon ng pangulo si Abduraof Macacua.

NAGLUNSAD NG PA-CONTEST si Maguindanao OIC Gov. Abduraof Macacua para sa paggawa ng provincial official emblem.

Bukas ang contest sa mga College students ng Cotabato City at Maguindanao del Norte o saan mang panig ng BARMM.

Ang disenyo ng emblem, o logo ay dapat nagpapakita ng pagkakaisa ng mga residenteng Muslim, mga Kristiyano at ng Indigenous Peoples, sa Maguindanao del Norte.

Nararapat din na makikita sa entry designs ang mithiin ng tatlong grupo, sa pamamagitan ng cultural at religious solidarity, pagpapalaganap ng peace and sustainable development sa bagong tatag na Maguindanao del Norte.

Ang deadline ay sa Biernes, April 28 sa provincial satellite office na matatagpuan sa harap ng Mall of Al Nor sa Sinsuat Avenue, Cotabato City.

Naghihintay ang cash prize para sa first, second at third prize winners.

NAARESTO NG PINAGSANIB NA PWERSA NG PNP at Army ang kapatid ng isang wanted person sa ikinasang law enforcement operation sa Barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur.

Sinabi ni 90th Infantry Battalion commander Lt. Colonel Rowel Gavilanes na magkatuwang ang kanyang unit at ang 34th Infantry Battalion at ang Pagalungan PNP sa pagsilbi sana ng warrant of arrest sa kasong double murder, gun for hire, gun running at carnapping with robbery laban kay Joel Manampan.

Pero, wala si Joel at ang kapatid niyang si Moner ang naabutan ng tropa sa bahay nito.

Nakuha sa bahay ang gamit sa paggawa ng improvised explosive devices tulad ng blasting cap, detonating cord at isang MK-2 fragmentary grenade, ayon sa report na tinanggap ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Alex Rillera.

Mas mainit na panahon, mararamdaman na rin ng mga taga Cotabato Province sa mga susunod na buwan sa pagsisimula ng El Nino - sabi ng Pag-asa

Aasahan pa daw ng maraming mga mamamayan sa North Cotabato ang mas mainit na panahon sa mga susunod na buwan.

Ito ay dahil sa papalapit na ang El Nino phenomenon na magsisimula sa buwan ng Hulyo hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan.

Ang init na nararanasan ngayon ay dulot ng easterlies o dahil sa mainit na karagatan sa pacific-ocean na may dalang mainit na hangin patungo sa eastern section

Sinabi ni Pag-asa weather specialist Alvin Bautista, sa mga maiinit na lugar sa North Cotabato, katulad ng Kabacan, Midsayap, Libungan, Matalam, Pikit, Tulunan at Pigcawayan ay mas mataas anya ang normal temperature o mas mataas ang naitalang heat index.

Sila ay kadalasang nakakapagtala ng 40 degrees na heat index.

Aasahan pa na habang paparating ang El nino ay tataas nang taaasa pa ang temperatura sa mga lugar na ito o above normal heat index.

Samantala sa Kidapawan City, nasa 34 to 36 lang pero ramdam pa rin ang kakaibang init ng panahon.

Kidapawan City Health, naalarma na rin dahil sa pagdami muli ng COVID-19 cases sa lungsod

Hindi pa endemic ang COVID-19 dahil nasa ilalim pa ng pandemic.

Yan ang sinabi ni Assistant City Health Officer Doctor Nadine Paalan, bagaman mataas ang vaccination rate ng lungsod dahilan kung bakit hindi kasali sa mga lugar na itinaas sa alert level 2 pero mababa naman ang bilang ng mga nagpapabooster shot.

Dahil sa tumataas na kaso, ito na anya ang tamang panahon na magpabakuna o tanggapin ang booster shots.

Kanyang ipinahayag, ang COVID-19 ay virus at aasahan ang mutation lalo na sa lumalabas na bagong variants.

TATLONG SUSPECTED CATTLE RUSTLERS, naaresto ng PNP sa Radja Buayan, Maguindanao del Sur; mga ninakaw na baka, na recover.

Hindi na muna kinilala ni Raja Buayan municipal police station commander Capt. Joel Lebrilla ang mga suspect habang pinaghahanap pa ang mga kasamahan nito.

Nakatanggap kasi ng reklamo ang PNP na may ninakaw na apat na baka. Agad kumilos ang mga police at naglagay ng surprised checkpoint.

Dala-dala pa ng mga suspect ang tatlong baka na pag-aari ni Andal Basilon nang sila ay maharang sa checkpoint.