NDBC BIDA BALITA (April 28, 2021)

1 DALAWA katao, sugatan sa ambush sa Cotabato City

2. COVID-19 cases sa Region 12, patuloy sa pagtaas, kahapon may 54 ang nagpositibo

3. NORTH Cotabato Gov. Nancy Catamco, nagpabakuna kasama ang iba pang opisyal

4. IPHO Head ipinaliwanag kung bakit napabilang sa high risk category sa COVID-19 ang North Cotabato

5. GSIS at SSS Kidapawan branches, may paglilinaw hinggil sa P20-K financial aid ng pamahalaan.

6. Director ng ABS-CBN “Ang Probinsyano,” pumanaw dahil sa Covid-19

7. Mga pasahero ng eroplano mula India, bawal munang pumasok ng bansa, ayon sa Malacanang.

NAKAPAGTALA NG karagdagang 54 na panibagong kaso ng Covid-19 sa Soccsksargen region habang 54 din ang gumaling ayon sa Department of Health.

Dahil diyan, sumampa na sa 7,166 ang total coronavirus infections habang nasa 6,340 naman ang total recoveries.

Nangunguna pa rin sa may pinakamataas na naitalang bagong kaso ang South Cotabato na may 27, North Cotabato 22, Gen. Santos City 5 at Sultan Kudarat 1.

Sa bilang naman ng mga gumaling, 22 ang mula sa North Cotabato, 17 South Cotabato, 11 Gen. Santos City at 5 Sultan Kudarat.

Nasawi naman ang isang 48 years old na babae na taga Gen. Santos City kung kayat meron ng 248 covid-19 related deaths sa rehiyon.

Nasa 576 naman ang aktibong kaso.

SA BANGSAMORO REGION, isa pang taga Cotabato City ang nasawi dahil sa Covid-19 ayon sa Ministry of Health.

Dahil diyan, pumalo na sa 175 ang total death cases sa BARMM.

Iniulat din ng kagawaran ang karagdagang 17 panibagong kaso ng sakit kung kayat sumampa na sa 4,820 ang total coronavirus infections sa rehiyon.

Gumaling naman ang 16 pang mga pasyente kung kayat umakyat pa sa 4,394 ang kabuoang bilang ng mga gumaling.

Nasa 251 naman ang aktibong kaso.

PATULOY ANG PAGDAGSA at pagtangkilik ng mga tao sa Ramadhan Trade Fair sa loob ng BARMM compound.

Bukod sa mga taga Cotabato Ctiy, marami din ang mula sa mga karatig lugar na pumupunta kasama ang mga kaibigan at ang kanilang pamilya.

Tampok sa Ramadan Trade fair ang ibat ibang pagkain, souvenir at city delicacies na on-display sa ibat ibang booth ng mga BARMM offices at mga negosyante.

Paalaala ng mga kinauukulan sa lahat na panatilihing malinis ang lugar, at sundin ang minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing.

May apela naman si Ministry of Trade, Investment and Tourism MTIT-BARMM Director General Rosslaini Sinarimbo sa publiko.

AKALA NG WANTED PERSON ng Isulan, Sultan Kudarat na ligtas na siya mua sa mga otoridad habang nas Bacolod City.

Kahapon, si Jesu Pico, isang high value target ng PDEA sa Region 12 at taga Isulan, Sultan Kudarat ay naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Bacolod City PNP at Isulan PNP tracker team sakanyang bahay sa Gold Crest subdivision.

Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Walang inirekomendang bail bond ang korte para kay Pico na nakatakdang dalhin sa Isulan, Sultan Kudarat ngayon araw.

Nasa preventive suspension sa kasalukuyan ang napaulat na technician ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco na umano'y dinukot ng mga armado sa Arakan, North Cotabato nitong Pebrero.

Sinabi ni COTELCO General Manager Engineer Godofredo Homez na ang suspension ni Kier Selebio ay dahil sa hindi nito mapaliwanag na umano'y paggastos ng pera ng kooperatiba.

Ayon kay Homez, bago pa man ito na abduct ay may mga unremitted collection ito sa kumpanya at sa nakalap na impormasyon ng Radyo BIDA sa isang informant ay nakatakda anyang i-audit ang mga koleksyon ng naturang empleyado nung araw na diumano'y kinidnap ito, subalit nagpumilit parin itong umalis at napagalaman nalang na ito’y nadukot.

Nasa mga pulis na ngayon kung ano kanilang magiging hatol, hinihintay nalang ng COTELCO ang imbestigasyon ng Cotabato Police Provincial Office na may hawak ng kaso ng kidnap me. Matatandaang dinukot si Selebio habang nasa area ito sa Brgy. Kabalantian, Arakan upang mag install ng solar panel.

Makaraan lang ang ilang araw ay na rescue naman ito ng Kabacan PNP sa Don Carlos, Bukidnon.

Nilinaw ng Government Service Insurance System at Social Security System Kidapawan na Employee’s Compensation o EC Pensioners lang ang makakatanggap ng one time financial assistance na P20,000 bawat pensioner mula sa national government.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay GSIS Kidapawan Branch Manager, Sonia Gutierez at SSS Kidapawan Head, Joy Bastareche, kaliwa’t kanan ang kanilang natatanggap na tawag, e-mail, at maging mga pensioners na nagtutungo sa kanilang tanggapan patungkol sa naturang cash assistance matapos na inanunsyo at lagdaan ni President Duterte ang administrative order 39.

Ayon kay Gutierez, ang Employer’s Compensation o EC pensioners ay ang mga private and public employees na napaaga ang pagreretiro bunsod ng work related injury, sickness, disability at mga survivor o mga benepisyaryo ng namatay na pensioner.

Nabatid na maliit lang anya ang nakukuhang pension ng mga EC pensioners at isa sila sa mga vulnerable sector ng lipunan kung kaya’t napagkasunduan na sila ang maging recipient ng naturang cash assistance.

Sa ngayon ay inaantay pa ng dalawang ahensya ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang administrative order ng presidente bago nila maibibigay ang cash aid na aasahang aabot sa 31,000 EC pensioners ang makakabenipisyo sa buong bansa.

May mga gumaling pero mayroon rin namang bagong naitalang kaso ng COVID-19 infections sa North Cotabato batay sa report ng DOH 12 kagabi.

Kahapon dalawangput isa ang gumaling na sa sakit kung saan lima ang galing sa Mlang at Kabacan, tatlo sa Midsayap, Kidapawan City, tig dadalawa sa Libungan, Pigcawayan at Alamada. Isa naman sa Carmen, Makilala at Aleosan. Habang nadagdagan naman ng 21 ang bagong kaso ng sakit mula sa ibat-ibang lugar sa probinsya. Sa kabuuan, nasa 1, 158 na ang kabuuang confirmed cases kung saan pangatlo ang probinsya sa pinakamarami sa buong Soccsksargen.

Walongput lima dito ang aktibong kaso. 1,005 naman recoveries.

Malaki ang populasyon, tumataas ang kaso ng infections at nasa pagitan ng probinsyang may maituturing na high risk sa COVID-19 gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Ito ang nakikitang rason ni Integrated Provincial Health Office Head Dra. Eva Rabaya kung bakit napabilang ang North Cotabato sa kategorya ng high risk sa COVID-19 batay sa advisory ng National Vaccination Operation Center.

Kaugnay nito ay nakatakda na ring bakunahan ang dalawang mga mayor sa North Cotabato mula sa mga bayan ng Carmen at Pigcayawan. Ipinaliwanag ni Rabaya na ang pagpili sa unang dalawang alkalde ay batay pa rin sa advisory ng DOH 12.

Parehong rason din ang nakikita nito sa batayan ng DOH sa pagpili sa unang dalawang alkalde bagama’t hindi gaanong kataas ang kaso ng COVID sa mga nabanggit na bayan. Ang bayan ng Carmen ay siyang entrance ng Bukidnon habang ang Pigcawayan naman ay may malapit na access sa Maguindanao area.

Ayon kay Rabaya, nakikipag-ugnayan na sila ngayon katuwang ang DOH12 sa National Vaccination Operation Center para rin pagsasailalim sa pagbakuna ng iba pang mga municipal mayors sa lalawigan. Pero ang mga alkalde namang napabilang sa senior citizen category ay maaari nang magpabakuna.

Limang beses munang inulit ang pagkuha sa blood pressure ni Cotabato Governor Nancy Catamco bago ito naging normal at tuluyang naturukan ng Sinovac vaccine sa isinagawang vaccination roll-out sa Amas Provincial Hospital kahapon.

Bakas kasi sa mukha ng gobernadora ang magkahalong galak at kaba. Wala naman naging adverse effect ang pagbakuna sa gobernadora at katunayan mahigit isang oras pa lamang matapos itong maturukan, tumuloy agad ito sa Pigcawayan, Cotabato.

Ayon kay Catamco, may kirot at hapdi itong naramdaman sa parteng tinurukan ng karayom pero sa kabuuan ay wala itong ibang naramdaman.

Sabay ring nabakunahan kahapon ang ilan sa mga Chief of Offices ng probinsya at nurses mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kasama ang ilang medical health frontliners mula sa IPHO Kahapon din ay isinagawa ang turn-over ng RT-PCR Machine sa Integrated Provincial Office o IPHO mula kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

Maliban sa RT-PCR machine, nai-turn over din sa IPHO ang 18,000 sampling kits, 5,000 pcs clinical thermometer, libu-libong mga gloves, N95 mask, surgical mask at iba pa. Ito na ang pangalawang RT-PCR machine na naibigay sa lalawigan. NDBC BIDA BALITA

Dismadayo ngayon ang mga health workers ng SOCCKSARGEN General Hospital o SGH sa Surallah, South Cotabato. Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, idinadaing kasi ng mga ito ang kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan.

Paliwanag ni Governor Tamayo hindi kasi makakuha ng PhilHealth claim ang mga medical practioner at volunteer na nagaalaga ng mga pasyente sa SGH na ginawa munang COVID-19 hospital ng lalawigan. Ayon kay Tamayo nais lamang ng DOH na gamitin bilang COVID-19 isolation facility ang SGH na hindi nito binigyan ng permiso na makapag-operate bilang COVID-19 hospital.

Iginit naman ni Tamayo na para maibigay na ang pamamahala ng SGH sa DOH kailangan na dumaan ito sa proseso. Pero ayon sa gobernador kapag nangyari ito ngayon, babalik muna sa infirmary level ang hospital dahil sa kabiguan ng DOH na mag hire ng mga staff.

Ibig sabihin nito ayon kay Tamayo, mababawasan ang kapasidad ng ospital pati na ang mga COVID-19 patients na maaring ma-admit dito.

Ayon kay Tamayo magpapalala pa ito sa problema dahil ngayon ay puno na rin ang COVID-19 facility ng mga pribadong ospital sa lalawigan. Voice Clip….Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ang SGH ay nag-ooperate bilang COVID-19 hospital gamit ang pondo ng provincial government.

Limitahan ang galaw ng mga mamamayan sa kanilang mga lugar para maiwasan ang mass gathering at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa South Cotabato.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr, maari itong ilakip ng mga alkalde sa kanilang mga executive order. Paliwanag ni Aturdido karamihan kasi sa mga nahawa ngayon ng COVID-19 sa lalawigan ay mayroong exposure sa mga pampubliko o matataong lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit ayon kay Aturido ay kailangan ding ng mga LGU na paigtingin pa ang kanilang contact tracing at quarantine facilities.

Sinabi ito ni Aturdido matapos kumpirmahin na umabot na sa 623 COVID-19 cases ang naitala sa South Cotabato mula January hangang April 26. Ang nakababahala pa ayon kay Aturdido 350 sa mga ito ay natuklasan ngayon lamang Abril.

Pero ayon kay Aturdido maaring mapigil ang pagkalat ng COVID-19 sa pagtutulungan. Voice Clip…si South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr. Nananawagan din si Aturdido sa publiko na huwag nang magreport sa trabaho kung may sintomos ng COVID-19 gayun din sa mga first level contact ng mga nagpositibo sa nasabing virus.

Mayroon nang RT-PCR Saliva Testing Center ang Philippine Red Cross o PRC sa General Santos City. Ayon kay Gensan Acting City Health Officer Dr. Jett Gajete Oco, malaking tulong ang nasabing pasilidad para sa kanilang T3 strategy sa pagsugpo sa COVID-19.

Ang mga ito ay ang Trace, Test, Treat maliban pa sa vaccination. Dinagdag din ni Oco na ang PRC ay makikipag ugnayan sa City Health Office para sa surveillance reports at Contact tracing sakali mang magpositibo sa COVID-19 ang kanilang sample test.

Paliwanag ni Oco ang RT-PCR Saliva Testing ay gumagamit ng transcription-polymerase chain reaction o RT-PCR techniques na pamantayan sa COVID-19 testing.

Sa ngayon ang PRC Gensan testing center ay bukas alas otso hanggang alas onse ng umaga at ala una hanggang alas kwatro ng hapon sa mga araw ng Myerkules, Lunes, at Byernes. Ang mga sample ay ipadadala naman para maproseso sa Red Cross Molecular Laboratory sa Cagayan de Oro City.

Dadalhin na ng mga organizer ang Community pantry sa mga Barangay ng Koronadal na tatawagin nilang Buliganay Pantry on Wheels ngayong linggo. Ito ay ayon sa isa sa kanilang organizer at Communications Officer ng grupo na si Ian Parcon.

Layon nito ayon kay Parcon na mapigilan ang pagdagsa ng mga mamamayan sa isang lugar at maihatid sa mga barangay hall ang tulong sa mga target na benepisyaryo.

Nilinaw din ni Parcon na ginawa nilang batayan sa pagbibigyan ng tulong ang listahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Dinagdag din ni Parcon na posibleng magkakaroon na rin ng sariling Buliganay community pantry ang bawat barangay sa Koronadal sa susunod na lingo.

Kinumpirma din nito na abot sa mahigit 1,500 na mga mamamayan ang nabiyayaan ng tulong sa dalawang araw na pagbubukas ng community pantry sa Koronadal noong nakaraang linggo. Sinabi din ni Parcon na tumatanggap pa rin sila ng mga donasyon para sa Buliganay Pantry on Wheels.

Nakatanggap ng commendation mula sa Sangguniang Panlalawigan ng Sultan Kudarat si DA 12 Regional Exective Director Arlan Mangelen. Ito ay sa pamamagitan ng resolusyon na ipinasa ng konseho na pinamumunuan bilang presiding officer ni Sultan Kudarat Vice Governor Jose Remos Segura.

Ayon sa konseho ito bilang pagkilala na rin sa tulong ni Mangelen sa agriculture sector ng Sultan Kudarat.

Sa resolosyon na kanilang inaprubahan nagpasalamat ang SP sa mga ginawa ng DA para matiyak ang tuloy tuloy na food production at mabigyan ng dagdag na kaalaman ang mga magsasaka at mangingisda sa Sultan Kudarat. Ito ay sa kabila ng mga pagsubok tulad ng climate change at pandemic.

Kabilang sa mga proyekto na naipatupad ng DA 12 sa Sultan Kudarat Province ang mga farm to market roads, fishery, at marami pang iba. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Director Mangelen ang mga magsasaka sa lalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa patuloy na suporta sa food production program ng bansa.

SA SARANGANI, ipinag-utos ni Gov. Steve Chiongbian ang pagsasara at disinfection sa loob at labas ng provincial capitol building sa bayan ng Alabel matapos ilang kawani ang nagpositibo sa Covid.

Pinauwi din kahapon ang lahat ng mga empleyado at panagsabihang manatili muna sa mga bahay UNTIL FURTHER NOTICE.

SA ZAMBOANGA DEL SUR, mag-asawang negosyante ng bulad huli sa anti-drug buy bust operaton ng PNP sa bayan ng Kabasalan.

Bukod sa bulad at iba pang paninda, sina Habes Albofera at asawang si Rosemarie, ay nagsa-sideline din ng shabu matapos makumpiska sa kanila ng PNP ang P112,000 na halaga ng shabu sa ikinasang antidrug operation.

SA ZAMBOANGA DEL NORTE, nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang 315 kilos ng Manta Ray fish, isang endangered aquatic species.

Iniulat ng BFAR regional office 9 na ang karne ng Manta Rays ay nakuha mula sa dalawang fishing vessels na namataan sa bayan ng Labason, Zamboanga del Norte.

SA DAVAO OCCIDENTAL, idineklara ng health authorities doon na "under control" na ang Covid 19 infections at patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nagkakasakit.

Katunayan, ayon kay Davao Oriental Provincial Health Officer Dr. Reden Bersaldo na ang recovery rate ng lalwigay ay 96 percent, mas mataas sa Region 11 recovery rate na 92 percent.

SA BUTUAN CITY – NAGSAMPA na ng kasong criminal ang Police Regional Office in Caraga laban sa mga rebeldeng NPA na sangkot sa pagsunog ng construction equipment sa Surigao City.

Sinabi ni Caraga Police Regional Director Brig. Gen. Romeo M. Caramat, Jr. na ang kasong destructive arson ay isinampa laban kina Ligaya Aton, Gelan Ybañez, at iba pang NPA personalities na kabilang sa Guerilla Front 16B ng NPA North Eastern Mindanao Regional Committee.