NDBC BIDA BALITA (April 6, 2021)

1 BARMM nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng gumaling sa Covid sa loob ng isang araw.

2. Region 12 may mas maraming bagong kaso kaysa sa gumaling.

3. Holy Door ng mananampalatayang Katoliko, binuksan sa Mlang, North Cotabato

4. BARMM disaster response official, sumakabilang buhay matapos makaranas ng cardiac arrest

5. PNP-BARMM, may bagong police regional director.

6. Pulis, sugatan sa ambush sa Maguindanao

7. SIYAM NA NPA, sumuko sa Sultan Kudarat province

8. LGUs sa South Cotabato, inatasan na magpatupad ng mas mahigpit na protocol upang iwas sa bagong variant ng Covid.

9. PANIBAGONG Oil price hike, ipinatupad na kanina ng mga oil company

NAKAPAGTALA NG pinakamataas na bilang ng mga pasyenteng gumaling ang Ministry of Health sa Bangsamoro region.

Kahapon, abot sa 56 ang pasyenteng ligtas na mula sa nakamamatay na sakit.

Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga naitatalang gumaling sa BARMM simula noong December 2020.

Dahil diyan, mula sa 134 na active Covid cases ay bumaba na ito sa 80 na aktibong kaso na lang.

Samantala, apat na taga Maguindanao naman ang iniulat na bagong kaso sa rehiyon.

Dahil diyan sumampa na sa 4,256 ang total coronavirus infections sa BARMM.

Pumalo naman sa 164 ang total death cases matapos na nasawi ang dalawa pang mga pasyente na taga Maguindanao at Lanao del Sur at Marawi City.

WALANG NASAWING COVID-19 patient kahapon pero mataas naman ang naitalang bilang ng mga bagong kaso kaysa mga gumaling sa Soccsksargen region.

Kagabi, iniulat ng Department of Health region 12 ang karagdagang 19 na bagong kaso ng sakit.

Pinakamarami sa mga bagong kaso ay mula sa South Cotabato na umabot sa sampu, General Santos City lima, at North Cotabato apat.

Dahil diyan, sumampa na sa 6,265 ang kabuoang bilang ng deadly virus sa rehiyon.

Pumalo naman sa 5,736 ang total recoveries matapos gumaling ang 15 pang mga pasyente kahapon.

Siyam sa mga gumaling na pasyente ay taga General Santos City, tatlo sa Sarangani, dalawa sa Sultan Kudarat at isa sa South Cotabato.

Nasa 226 parin ang total death cases habang tumaas pa ng hanggang 301 ang aktibong kaso.

SUGATAN SA pamamaril ang isang police matapos na ito ay ambusin kagabi sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kinilala ang biktima na si Patrolman Nur Diocolano Haron, 30 taong gulang at taga Barangay Bagua 1 Cotabato City.

Sinabi ni Maguindanao Police Provincial Director Colonel Donald Madamba na minamaniho ni Haron ang kanyang motor pauwi ng Cotabato City nang pagbabarilin ng dalawang suspect na sakay ng hiwalay na motor sa Barangay Rebuken, Sultan Kudarat town.

Si Haron ay nagtamo ng mga tama ng bala ng cal. 45 pistol. Isinugod siya ng mga sibilyan sa pagamutan matapos na bumagsak sa gilid ng highway.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon na ginagawa ng Sultan Kudarat PNP, ayon kay town police chief Major Julhamin Asdani.

NAWALAN NG ISANG DEDICATED AT HARDWORKING official ang Bangsamoro Region in Muslim Mindanao (BARMM) matapos na sumakabilang buhay si Evelyn Estorquia, ang finance at administrative officer ng BARMM-READi.

Ang BARMM READi o Rapid Emergency Action on Disaster Inicidence ay ang disaster response unit ng Bangsamoro Region.

Si Estorquia ay pinaniniwalaang inatake sa puso at sumakabilang buhay kahapon ng umaga.

Siya ay finance at administrative officer ng BARMM READi.

Nagpahayag ng kalungkutan ang maraming opisyal ng BARMM sa biglaang pagpanaw ni Estorquia.

Tatlo sa labinisang mga housing project ng National Housing Authority o NHA sa region 12 ay ipatatayo sa lalawigan ng Sarangani.

Ito ay ayon kay NHA 12 Regional Manager Engineer Erasme Madlos. Sinabi ito ni Madlos nang dumalo sa Memorandum of Agreement o MOA signing sa pagpapatayo ng resettlement project ng NHA sa tatlong mga bayan ng Sarangani.

Ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Resettlement Assistant Program for Local Government Units o RAP-LGU. Ang NHA ay magbibigay ng tig 25 million pesos na proyektong pabahay para sa mga mamamayan na nakatira sa mga delikadong lugar sa mga barangay ng Tamadang sa Kiamba, Poblacion sa Maasim at Kapatan sa Glan.

Pinuri naman ni Madlos ang aktibong partisipasyon ng mga lokal na opisyal ng Sarangani sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Sa katunayan ayon kay Madlos lahat na mga bayan sa Sarangani ay nakinabang sa housing resettlement project ng NHA.

Tiniyak naman ni Sarangani Congressman Ruel Pacquio ang patuloy nilang pakikipag ugnayan sa NHA. Pinasalamatan din ni Pacquio ang mga lokal na opisyal ng Sarangani dahil sa paghahanap ng solusyon sa problema ng kawalan ng matitirhan ng mahihirap na mamamayan sa kanilang mga bayan.

Binigyan diin ng nasabing kongresista na ang pagkakaroon ng disenteng matitirhan ay karapatan ng bawat pamilyang Pilipino.

Obligado muli ang mga mamamayan mula sa mga lugar na apektado ng bagong variant ng COVID-19 na sumailalim sa 14-day quarantine pagdating sa General Santos City.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera saklaw nito ang mga traveler mula sa National Capital Region, Cavite, Laguna, Rizal at mga bansang na-flagged down ng Department of Health dahil sa mutant COVID-19 strains.

Ito ay dalawang linggo matapos tanggalin ng lokal na pamahalaan ng Gensan ang quarantine requirement bilang pagsunod sa mga panuntunan ng Inter-Agency Task Force o IATF.

Sinabi ni Rivera na ang mga mamamayan naman na galing sa ibang mga lugar ay hindi na kailangan pang sumailalim sa quarantine kung mayroong COVID-19 negative test result. Kailangan din ng mga ito na makapasa sa mandatory “clinical and exposure assessment” sa pagalis sa pinagalingang mga lugar at pagdating mismo sa mga entry point ng Gensan.

Binigyan diin ni Rivera na ang mga mamamayan na may COVID-19 symptoms sa pinangalingang mga lugar ay hindi papayagan na mag-travel sa lungsod.

Habang ang mga returning residents at traveler na kailangang sumailalim sa quarantine ay kailangang idokumento at magparegister sa quick response o QR-Coded Trace and Protect Action Team o Tapat System para sa tracking.

Dinagdag din ni Rivera na ang lokal na pamahalaan ay magbibigay ng face mask sa mga vulnerable sectors o madaling mahawa ng virus. Kaya panawagan nito sa mga mamamayan ng Gensan mariin pa ring sundin ang COVID-19 heatlh protocols.

Pinaalalahanan din ng alkalde ang mga mamamayan sa lungsod sa alas dose ng hatinggabi hanggang sa alas kwatro ng madaling araw na curfew pati na ang liquor ban sa tuwing curfew hours.

Pagpapatupad ng COVID-19 ordinance bilang panlaban sa pinangangambahang pagdami na naman ng COVID-19 cases iniutos ni Governor Tamayo sa mga LGU ng South Cotabato Suriin ang COVID-19 ordinance at mariing ipatupad ito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus sa South Cotabato.

Ito ang panawagan sa mga local government unit sa lalawigan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Binigyan diin ni Tamayo na para mahikayat ang publiko na tumalima sa minimum health protocols kailangan na mailatag ng mabuti ang mga ipapataw na multa. Dinagdag din ng gobernador na hihilingin din nito sa Sangguniang Panlalawigan na bumalangkas ng ordinansa para mapatawan ng mga penalidad ang mga lalabag sa health protocol.

Ito ay para magkaroon naman ng batayan ang mga LGU sa South Cotabato na walang COVID-19 ordinansa. Ayon kay Tamayo base sa naging karanasan noon, nagkaroon ng biglang pagtaas ng COVID-19 cases sa Visayas at Mindanao dalawang buwan matapos itong maranasan sa Luzon.

Kaya ayon kay Tamayo mahalaga ang ibayong pagiingat at tulong ng publiko para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Iniutos din ni Tamayo sa provincial health office na magsagawa ng validation sa mga isolation facilities ng mga LGU. Layon nito na malaman ang kanilang kahandaan sa pinangangambahang pagtaas na naman muli ng COVID-19 cases sa lalawigan.

Mas makikilala pa ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa socio economic development ng Koronadal city. Kasunod ito ng pag-apruba ni City Mayor Eliordo Ogena sa “City of Koronadal Women Entrepreneurship Ordinance 2021.”

Ang nasabing ordinansa ay ininakda ni Koronadal City Councilor Junette Hurtado. Ayon kay Hurtado, sa pamamagitan ng nasabing ordinansa ay mas makapagbibigay pa ng suporta para sa ikauunlad ng sektor ng mga kababaihan ang lokal na pamahalaan.

Paliwanag ni Hurtado, iniuutos kasi nito ang pagbuo ng Women’s Business Development Council na nasa ilalim ng office of the City Mayor. Tinitiyak din ng nasabing ordinansa ang pagpapatupad ng mga programa at mga aktibidad para sa mga kababaihan.

Ang mga ito ay ang Women Entrepreneurs Month Program, Women’s Business/Livelihood Seminars, Women Entrepreneurs Competition and Award-Giving Ceremony at Koronadal Women Entrepreneurs Summit. Sa pamamagitan ng ordinansa inideklara ang buwan ng Marso bilang “City of Koronadal Women Entrepreneurs’ Month”, kasabay ng Women’s Month Celebration.

Maging alerto sa mga online seller ng illegal drugs. Ito ang panawagan sa publiko ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 Regional Director Naravy Duquiatan.

Ayon kay Duquiatan, dahil sa pandemya gumagamit na rin ng social media ang mga drug peddler na mariin ding nilang binabantayan sa ngayon. Sinabi ni Duquiatan na ang mga drug dealer o seller ay mayroong online group hindi lamang sa Maynila kungdi pati na sa SOCCKSARGEN.

Pero ayon kay Duquiatan sa kabila nito may mga nahuhuli pa ring nagbebenta online ng illegal drugs ang PDEA. Bukod dito ayon kay Duquiatan gumagamit na rin ng courier services ang mga drug pusher.

Sinabi ni Duquiatan na ang pagamit ng kanilang serbisyo ng mga drug pusher ay ikinatatakot din ng mga courier services company. Kaya para mapawi ang kanilang pangamba ayon kay Duquiatan itinuturo ng PDEA sa mga nasa courier services ang smuggling strategies ng mga drug pusher.

Aminado ni Duquiatan na ang bagong modus na ito ay malaking hamon sa mga otoridad pero tiniyak nito na ginagawa nila ang lahat para masawata ang iligal na droga.

Ayon kay Duquiatan katuwang ng PDEA sa anti-illegal drug campaign ang iba pang law enforcement agency ng pamahalaan. Sa katunayan ayon kay Duquiatan ang PDEA at PNP ay nakapagsagawa ng mahigit dalawang daang anti-illegal drug operation sa region 12 noong Enero at Pebero.

Nagresulta naman ito sa pagkakakumpiska nila sa mahigit limang milyong piso halaga ng iligal na droga at pagkakaaresto sa 215 drug personalities.

Patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa deadly virus na COVID-19 sa North Cotabato base na rin sa ulat na ipinalabas ng DOH-12 kagabi.

Sa loob ng 24 oras kahapon, apat ang nadagdag sa talaan ng integrated health office mula sa ibat-ibang lugar sa probinsya dahilan para umabot na sa halos anim napu ang kabuuang aktibong kaso. Samantala, wala naman naiulat na nakarekober sa sakit.

Pinayuhan naman ng Interagency Task Force on COVID-19 ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng peke at hindi pa kumpirmadong impormasyon lalo na’t hinggil sa mga pagbabagong panuntunan upang maiwasan ang pagkalito.

Kasama ang Mlang LGU, local police, Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office o MWSDO at Local School Board, tatalakayin ng mga ito ang mga hakbang na gagawin matapos na matagpuan ang bangkay ng isang 13-anyos na batang lalaki sa Mlang, Cotabato nitong Holy Week.

Ayon kay Mlang PNP Chief Lt.Col. Realan Mamon, lumabas sa kanilang pagsisiyasat na walang foul play sa nasabing insidente at isa ang depresyon sa naging dahil ng kanyang pagkasawi.

Nakakaalarma rin aniya ang nasabing kaso matapos mabatid ng mga ito na malaki ang naging papel ng internet at social media sa nararanasan nitong kalungkutan.

Bagama’t hindi tinukoy ni Mamon ang partikular na social media sites o mobile app na madalas binibisita ng nasabing menor de edad, pero kinumpirma nito isa ito na nakaapekto sa kanyang nararasang depresyon.

Nakipag-ugnayan na rin ang Mlang PNP sa Anti-Cybercrime unit upang masuri ang nasabing kaso. Muli ring umapela ang PNP sa magulang na ugaliing na alamin ang mga naka-install na app sa mga gadgets o cellphone ng kanilang mga anak na madalas nakababad sa internet.

Dalawang indibidwal ang binawian ng buhay kahapon sa magkahiwalay na lugar sa North Cotabato makaraang pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect.

Una ay alas 3:00 ng hapon kahapon sa Barangay Dalapitan sa bayan ng Matalam kung saan nakilala ang biktima na si Samsudin Kamsa Dalandangan, isang negosyante na taga Barangay Balabak, Pikit, Cotabato. Batay sa imbestigasyon ng PNP, sinundan at pinagbabaril anya ng mga suspect ang biktima habang minamaneho ang Bongo Truck patungo sa barangay Poblacion. S

amntala, dead on arrival naman ang isa pang lalaki makaraang pagbabarilin din kahapon ng hapon sa Barangay New Pontevedra sa Antipas, North Cotabato.

Kinilala ni Antipas PNP Chief Police Major John Minidel Calinga ang biktima na si alyas Maoy, nasa hustong gulang na residente ng Barangay Malatab, Antipas.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa ngayon ang isinasagawang imbestigasyon ng PNP sa pinakahuling kaso ng pamamaril sa probinsya. NDBC BIDA BALITA

SA ZAMBOANGA CITY, huli ang isang kawani ng Dept of Agriculture kasama ang tatlong iba pa sa isinagawang anti-drug entrapment operation. Nakuha mula sa mga suspect ang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang P200 libong piso.

SA TAWI-TAWI, nailigtas ng mga elemento ng Philippine Marines ang sakay ng isang lantsa na nasunog habang nasa karagatan.

Sa report ng Western Mindanao Command, nabatid na ang M/L Marissa na may siyam na Filipino crew ay may kargang gasolina mula sa isang Malaysian vessel galling ng Sabah. Nag spark daw ang battery ng makina nito

SA ZAMBOANGA SIBUGAY, patay ang isang municipal councilor at sugatan ang driver nito matapos na sila ay pagbabarilin ng motorcycle-riding gunmen sa bayan ng Mabuhay kahapon.

Nasawi on the spot si Mabuhay Councilor Alvarez Dammang, 45 taong gulang.

Si Councilor Dammang ay angkas ng motorsiklong minamaneho ng kanyang driver nang sila ay ambusin.

Noong February, pinatay rin si Mabuhay Vice Mayor Restituto Calogne.

SA SURIGAO CITY, nailigtas ng Phil. Coast Guard ang pitong pasahero na sakay ng sasakyang pandagat na tumaob makaraang hampasin ng malalakas na alon.

Palutang lutang na sa dagat ang mga biktima nang datnan ng Coast Guard vessel malapit sa Basul Island.

SA BAYAN NG JASAAN, Misamis Oriental, mahigit 2,000 liters ng langis ang nakolekta ng mga mamamayan sa baybayin ng Lower Jasaan kasunod ng paglubog ng isang oil tanker sa lugar.

Gamit ang sawdust, kinolekta ang langis gamit ang kulambo. Dumikit na kasi sa sawdust ang langis kayat madali itong makuha gamit ang mosquito nets.