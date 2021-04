NDBC BIDA BALITA (April 7, 2021)

HEADLINES:

1. 32 MGA COVID-19 POSITIVE, gumaling sa Region 12

2. PAGKASAWI ng 2 barangay officials sa Matalam, North Cotabato, hindi daw dahil sa anti-Covid vaccine, ayon sa barangay kapitan.

3. SOUTH COTABATO, magkakaroon ng dialysis center at libre ito para sa lahat

4. LGU ng Banga, South Cotabato, nagpalabas ng reward money para sa ikadarakip ng lalaking dumukot ng isang batang babae

5. DAHIL SA RIDO, bayan ng Talitay sa Maguindanao, isinailalim sa state of calamity

6. BARANGAY KAPITAN, nagsermon sa ina ng sanggol na itinapon sa Koronadal City

7. Mga narekober na Improvised Explosive Device mula sa grupong NPA, pinasabog ng militar sa Makilala, North Cotabato

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOcal…

NAITALA KAHAPON NG Dept of Health 12 ang paggaling ng 32 katao mula sa Covid-19 infections.

Sa isang news bulletin, sinabi ng DOH-Center for Health Development na 12 sa mga gumaling ay mula sa Sarangani, walo taga General Santos City, pito sa South Cotabato, tatlo sa North Cotabato at dalawa sa Sultan Kudarat.

As of yesterday, ang total number of patients na gumaling ay nasa 5,786 mula sa 6,276 total Covid 19 infections sa Soccsksargen region.

Kahapon, naitala din ang 11 bagong kaso ng Covid.

Tig-tatlo sa mga ito ay taga North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat habang dalawang bagong kaso naman sa General Santos City.

Nasawi naman ang isang 38 years old na lalaki na taga General Santos City kung kayat lumubo pa ng hanggang 227 ang Covid-19 related deaths sa region 12.

Nasa 279 pa ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, MARAMI PA RIN ang naitalang bilang ng mga bagong kaso ng Covid-19.

Kahapon, labing dalawang bagong kaso ng sakit ang naitala ng Ministry of Health sa Maguindanao.

Dahil diyan, sumampa na sa 4,268 ang total coronavirus infections sa BARMM.

Abot naman sa 4,014 ang total recovered patients matapos gumaling ang dalawa pang mga pasyente.

Nasa 90 ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL…

UPANG MATIYAK NA LIGTAS ang mga kawani at opisyal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, ipinag-utos ni Education Minister Mohaqher Iqbal ang pagtatalaga ng mga health personnel bilang frontliner sa kada schools division ng rehiyon.

Ito ay upang pangalagaan ang mga kawani at opisyal laban sa nakakamatay na Covid-19.

Sa kanyang ipinalabas na Memorandum Order No. 383, sinabi ni Iqbal na layunin nitong hindi maapektuhan ang day to day operations ng Regional at Division units ng MBHTE sa mga lalaigan ng Maguindanao and Cotabato City, Lanao del Sur, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, pati na sa 63 barnagays ng North Cotabato na sakop na ng BARMM/

Agn mga office nurses na ito ay mga health frontliner na sa kada tanggapan ng MBHTE sa rehiyon.

-0-

Local…

PINARANGALAN NI 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Juvymax Uy ang apat na mga sundalong nasugatan sa labanan ng Army at BIFF sa Ampatuan, Maguindanao.

Ang apat na hindi kinilala sa report ay pinagkalooban ni Gen. Uy ng Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan at kagalingan nang makipaglaban sa BIFF sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao.

Sila ay nagpapagaling sa Camp Siongco Station Hospital, sa loob ng 6th ID hedquarters sa Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Saludo si Gen. Uy sa kahandaan ng mga sundalong ipagtanggol ang bayan laban sa masasamang elemento.

-0-

Local..

TUMANGGAP NG AYUDA ang mga dating kasapi ng BIFF na sumuko na sa pamahalaan sa Maguindanao.

Ang ayuda ay mula sa provincial government of Maguindanao na ipinag-utos ni Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Isinuko ng mga dating BIFF ang 15 mga baril sa Army

Kasbay nito, ipinamahagi din ang service vehicles para sa mga district supervisor at rescue vehicles para sa limang selected barangays ng lalawigan.

Ang mga volunteer teachers ng lalawigan ay tumanggap din ng P9,000 cash assistance bawat isa.

-0-

Dala ang kanilang mga baril, nagpasiya ang limang NPA na magbalik loob sa pamahalaan at personal na isinuko ang mga armas kay 7th Infantry Battalion commander Lt. Colonel Romel Valencia sa Headquarters nito sa Barangay Kalawag II, Isulan, Sultan Kudarat.

Agn mga sumuko ay mga kasapi ng Sub-Regional Committee Daguma, Far South Mindanao Region. Isinuko nila ang tatlong cal. 30 M1 Garand rifles, isang M14 rifle at isang M79 Grenade Launcher.

Pinapurihan naman ni 601st brigade commander Brigadier General Roy Galido ang desisyon ng mga NPA at ang determinasyon ng Army na sila ay mabigay ng maayos at mapayapang na pamumuhay.

Nauna rito, siyam na mga NPA din ang sumuko noong lunes sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa Army, patuloy ang paghina ng NPA dahil sa pagsuko ng mga kasapi nito.



-0-

DAHIL SA PAGLIKAS ng may tinatayang 3,500 katao mula sa kanilang mga bahay sa Talitay, Maguindanao, idenkeklara ng bayan ang state of calamity.

Lumikas ang internally displaced persons matapos na sumiklab ang rido o clan war sa pagitan ng grupo ng mga tauhan ni Talitay Mayor Montasir Sabal at pamilyang Amiril at Watamama.

Ayon kay 6th Infantry Division spokesperson Lt. Col. John Paul Baldomar, nagsimula ang rido nang mapatay ang isang kapamilya ng Amiril-Watamama clan.

Isinisi nila ito sa mga tauhan ni Mayor Sabal. Dahil sa massive evacuation, nagpasiya nag Sangguniang Bayan na magpasa ng resolution para isailalim sa state of calamity ang bayan.

Sinalakay din ng mga kasapi ng MILF ang inabandonang bahay ni Mayor Sabal sa Barangay Gadungan bilang paghihiganti sa pagkamatay ng isang 16-year-old na lalaking nangingisda sa Liguasan marsh.

-0-

Naglaan ng 1.3 million pesos para sa konstruksyon ng Centralize Dialysis Treatment Center at 10 million pesos naman para pambili ng mga equipment nito ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato.

Ayon kay South Cotabato Provincial Hospital, Chief of Hospital Dr. Conrado Braña, inaasahan na matatapos ang konstruksyon ng dialysis treatment center ngayong buwan.

Sinabi ni Braña na nakahanda na rin ang sampung mga dialysis machine na ilalagay sa nasabing pasilidad.

Ayon kay Braña aayusin nila ang License to operate ng dialysis center kapag natapos na ang konstruksyon nito. Aminado si Braña na magiging balakid sa agarang magbubukas ng dialysis center ang paghahanap ng staff ng South Cotabato Provincial Hospital.

Ipinahayag din ni Braña na kailangan din ng nephrologist na siyang mamamahala sa dialysis center. Matatagpuan ang dialysis center sa compound ng South Cotabato Provincial Hospital

-0-

Huwag gumawa ng mga bagay na hindi kayang panindigan at maaring pagsisihan pagdating ng araw.

Ito ang payo sa publiko lalo na sa mga menor de edad ni Barangay San Roque,Koronadal Chairman Porferia Gumbao.

Kasunod ito ng pagkatuklas sa kapapanganak pa lamang na lalaking sanggol sa Purok San Antonio sa kanilang barangay noong Byernes Santo. Sinabi ni Gumbao na posibleng hindi nakatira sa lugar ang ina ng sanggol.

Ayon kay Gumbao maaring mayroon lamang inutusan ang ina na iwan ang kanyang sanggol sa sagingan sa kanilang barangay. Mabuti na lamang ayon kay Gumbao natagpuan ito ng isang concerned citizen na nangunguha noon ng dahon ng ,mga saging.

Ang natagpuang ay ligtas na ngayon sa South Cotabato Provincial Hospital . Ayon naman kay City Social Welfare Officer Haydee Anunciado, inaalam pa nila kung sino ang ina ng natagpuang sanggol.

Paliwanag naman ni Anunciado sa mga nais mag-adopt sa sanggol, dadaan muna ito sa legal na proseso.

-0-

Dala ng dalawang mga myembro ng Communit Terrorist Group o CTG sa Surallah, South Cotabato sa kanilang pagsuko ang kanilang mga armas.

Ayon kay Surallah Chief of Police Major Romy Castañares kabilang sa mga ito ay ang paltik na shotgun na may magazine at walong mga bala. Isinuko din ng mga dating rebelde sa mga otoridad ang 38 revolver , anim na mga bala ng nasabing armas at isang granada.

Ang mga sumuko ay pawang mga kasapi ng Platoon Roxas Guerilla Far South Mindanao Region ng CTG na nagkukuta sa mga bulubunduking bahagi ng Surallah.

Sumuko ang mga ito kasunod ng pakikipag negosasyon sa Surallah PNP at Intillgence Unit ng South Cotabato Provincial Police Office. Matatandaan na noong nakaraang lingo labintatlong dating mga myembro ng CTG na sumuko ang nabigyan ng tulong ng pamahalaan sa South Cotabato.

Sumuko ang mga ito kasunod ng serye ng End Local communist Armed Conflict o ELCAC activities ng Serbisyo Caravan ng lalawigan sa mga malalayong komunidad. Ang mga sumukong CTG members ay nabigyan ng tig three thousand pesos na cash assistance at box ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development O DSWD.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cesario Joel Espejo, kahirapan ang dahilan kung bakit mayroong mga nakikipaglaban sa gobyerno, kaya nararapat lang na matulungan din na magbago ang dating mga kasapi ng rebelding grupo.

Sinabi ni Espejo na ang pagtulong sa mga sumukong CTG ay bilang bahagi ng Whole-of-the Nation to end local communist armed conflict sa mga liblib na lugar.

Ayon kay Espejo, makikipag ugnayan din ang DSWD sa South Cotabato Police. Ito ay upang mapagusapan kung maaring malakip sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD ang ma sumukong mga rebelde.

-0-

Sapat na supply ng baboy sa rehiyon, tiniyak ng DA 12 Sapat pa rin ang supply ng baboy sa SOCCKSARGEN Region.

Ito ay sa kabila ng pagsu-supply ng rehiyon ng buhay na baboy sa Luzon. Tiniyak ito ni Department of Agriculture o DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Sinabi ni Mangelen, na taliwas ito sa pinapakalat ng ilang middlemen na kinukulang na umano ang suplay ng baboy sa merkado.

Binigyan diin ni Mangelen na mayroon kasing ilang mapagsamantalang indibidwal o middlemen sa local market na ginagamit ang sitwasyon ngayon para makapamintaha. Ayon kay Mangelen patunay na walang shortage sa supply ng baboy ang SOCCKSARGEN ang kakayahan pa rin ng rehiyon na mag-supply pa rin ng mula 40 thousand na buhay na baboy sa Luzon kada linggo.

-0-

Kung ikukumpara ang kaso ng Violence Against Women and Children o VAWC sa Kidapawan City noong mga nakaraang taon, mas bumbaba ito batay sa ulat nitong 2020.

Ang pagbaba ng kaso ng VAWC ay dahil na rin sa hakbang na gingawa ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at partner stakeholders na maipa-alam sa mga kababaihan ang kanilang mga karapatan sa tahanan at sa lipunan sa kabuoan at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso.

Sa report na inilabas ng CSWDO, bumaba ang kaso ng pisikal, emosyonal at sekswal na pang-aabuso sa mga kababaihan sa iba’t-ibang komunidad sa lungsod kumpara sa mga nakalipas na taon sa lungsod.

Ayon kay Acting CSWD Officer Daisy Gaviola narito ang bilang ng kaso ng VAWC sa lungsod: 2016 – 182; 2017-181; 2018-148; 2019-99 at 2020 – 68.

Mapapansin na bumaba ang kaso ng VAWC sa panahon na rin COVID-19 pandemic dahil na rin sa pagpapatupad ng health protocols. Sa kabila kasi nito, pinasisiguro din ng LGU ang maayos na kalagayan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsusulong sa mga programa lalo na ng DSWD at ng Women’s and Children’s Desk ng PNP.

Kaugnay nito, hinimok naman ni City Mayor Joseph Evangelista ang Sangguniang Panlungsod members ng Kidapawan na lumikha ng ordinansa na magbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga naging biktima na rin ng VAWC sa lungsod.

-0-

Abot sa apatnaput anim na iba’t ibang uri ng mga nakumpiska, isinuko at recovered na mga Improvised Explosive Device o IED mula sa New People’s Army ang pinasabog ng Armed Forces of the Philippines sa Barangay Sinkatulan, Makilala, Cotabato kahapon.

Ayon kay Army’s 39th IB Commander Lt. Col. Goeffrey Carandang, ang mga nasabing recovered IEDs ay mula sa iba’t ibang battalions ng probinsya.

Sinabi ni Carandang, nakipag-ugnayan sila sa Municipal at Barangay Local Government Unit bago isagawa ang pagpapasabog upang maiwasan maaaring dala nitong pagkabahala sa mga nakapaligid nitong mga barangay at sinigurong pawang mga eksperto mula sa Explosive Ordnance disposal unit ang magsasagawa ng disposal o detonation.

Inihayag din nito na lubhang napaka delikado ng mga naturang pampasabog na ginawa ng makakaliwang grupo na bawat isa ay kayang magpasira ng isang malaking truck kung kaya’t dapat na pasabugin upang maiwasang maging sanhi ng aksidente. Nabatid na noong nakaraang buwan ay una na ring nag dispose ng IED ang 39th IB sa naturang lugar.

-0-

Kung si Barangay Chairman Ebeneger Feolog ng Barangay Kibia, Matalam ang tatanungin, hindi pa mai-uugnay sa itinurok na AstraZeneca vaccine ang pagkasawi ni Barangay Kagawad Berlin Laroza, 58-anyos nitong April 04.

Si Laroza ay nagpositibo sa COVID-19 sa pamamagitan ng rapid test pero nilinaw ng Kapitan Feolog na hindi pa lumalabas ang resulta ng kanyang swab test.

Ayon kay Feolog, sabay silang nagpabakuna ng nasawing kagawad kabilang na ang nasa sampung mga BHW, at lahat aniya sila ay nakaranas ng adverse effect. Sinabi rin ni Feolog bago nagpabakuna si Laroza ay mayroon itong iniindang ubo.

Pero sa kabila ng nasabing insidente, hinikayat pa rin ni Chairman Feolog ang mga residente ng kanyang barangay huwag matakot magpabakuna dahil naniniwala pa rin ito sa hangarin ng pamahalaan na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan.

Sinadya naman ng Radyo Bida ang tanggapan ng Municipal Health Officer ng Matalam Rural Health Unit ngunit tumanggi itong humarap sa News Team at wala ring pahayag na ibinigay para bigyang linaw ang nangyari kay kagawad Laroza.

Nabatid na ito na ang ikalawang pagkakataon na may binawian ng buhay sa Brgy Kibia dahil sa bakuha. Matatandaang nasawi rin nitong March 28 ang isang Barangay Health Worker o BHW na si Emily Salimbag ngunit tulad sa kaso ni Laroza, hindi rin nila ito isinisisi sa bakuna.

-0-

Nadagdagan pa ang bilang ng mga positive cases at nadagdagan na rin ang mga nakarekober sa sakit batay sa ulat ng DOH-12.

Sa loob ng 24 oras, tatlo ang new COVID infections dalawa ang galing sa Midsayap habang isa naman sa Kidapawan City.

Sa mga gumaling, tatlo din ang naiulat mula sa ibat-ibat lugar sa probinsya. Sa pangkalahatan, pangalawa pa rin ang Cotabato Province sa mga may aktibong kaso ng sakit kung saan mayroong limangput siyam.

Samantala, nasa haos 40thousand na na mga healthcare workers ang nabigyan ng bakuna laban sa COVID-19 sa buong region 12.

Sa nasabing bilang, 32, 225 ang naturukan ng Astrazeneca vaccine 7,702 ang nabakunahan gamit ang Sinovac vaccine.

-0-

TIMRA

NARITO ang mga balitang mula sa Tingog Mindanao Radio Alliance o TIMRA hatid ng MX3 CAPSULE AND TEA na ipinamamahagi ng DMI Medical Supplies.

TIMRA

SA ZAMBOANGA CITY, magpapadala ang city government ng medical teams sa National Capital Region upang tumulong sa DOH sa paglaban sa Covid-19 at makatuong upang mapigilan ang pagdami ng mga nakakaroon nito. Pagod na ang mga health workers ng NCR, kailangan nila ng tulong, ayon sa pahayag ng LGU.

-0-

SA SAMAL ISLAND, sinuspende ang biyahe ng mga ferry boat mula April 8 hanggang April 13. Ito ay bahagi ng standard operating procedures upang kahit paano ay makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng Covid 19 virus.

Naka-standby naman ang ilang ferry sakaling merong emergency.

-0-

SA PAGADIAN CITY, libre ang RT-PCR test sa lahat ng mga dumadating na pasahero ng eroplano, barko, lantsa at bus sa lungsod.

Sagot ng pamahalaang local ang gastusin para sa swab test.

-0-

SA TAGUM CITY, pinapurihan ng local government ang isang tricycle driver na nagsauli ng mahigit P2 million na halaga ng cash at tseke na naiwan ng kanyang pasahero sa kanyang tricycle.

Ang mabait na tricycle driver, na si Sofio Alo Jr, ay agad na nagtungo sa city hall at ibinigay sa mayor’s office ang bag na naglalaman ng pera.