NDBC BIDA BALITA (April 8, 2021)

HEADLINES:

1 DALAWA patay dahil sa rabies sa South Cotabato, animal bite cases tumataas kahit may pandemic.

2. DALAWANG taga North Ctoabato, isang taga Cotabato City, nasawi dahil sa Covid-19.

3. BATANG dinukot daw ng tiyo sa Banga, South Cotabato nailigtas, suspek hawak na din ng PNP

4. BATANG babae, nasawi matapos pumutok ang pinaglaruang 12-gauge shotgun sa Sultan Kudarat province

5. COTABATO CITY State Polytechnic College, isa nang university; school president may payo sa mga mag-aaral

6. TATLO KATAO, patay dahil sa Covid-19 complications sa Region 12.

7. NO MOVEMENT SUNDAY, lifted na sa Cotabato City sa panahon ng fasting month.

8. 126 MEMBERS ng Presidential Security Group, positibo sa Covid-19; P. Duterte negative

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

KAPWA MGA BABAE at taga North Cotabato ang naitalang nasawi dahil sa komplikasyon at dahil sa Covid-19 sa Soccsksargen region.

Ayon sa daily case bulletin ng Department of Health 12, ang mga nasawi ay isang 84 years old na taga Libungan at 69 years old na taga Kidapawan City. Dahil diyan, pumalo na sa 229 ang Covid-19 related deaths sa rehiyon.

Iniulat din ng DOH-12 ang abot sa 21 pasyenteng gumaling, mas marami ito kaysa 16 lang na bagong kaso ng sakit.

Dahil dito sumampa na sa 5,789 ang total recovered patients habang nasa 6,292 naman ang total coronavirus infections sa Nangunguna ang South Cotabato sa may pinakamaraming bagong kaso ng sakit na umabot sa anim, Sultan Kudarat lima, North Cotabato apat at isa General Santos City.

Sa bilang naman ng mga gumaling na pasyente, 12 ang mula sa South Cotabato, 6 General Santos City at 3 Sultan Kudarat. Bahagyang bumaba ng hanggang 272 ang aktibong kaso.

-0-

LOCAL..

SA BANGSAMORO REGION, isang taga Cotabato City ang panibagong nasawi dahil sa Covid 19 ayon sa Ministry of Health.

Dahil diyan, sumampa na sa 165 ang total death cases sa BARMM.

Iniulat din ng MOH-BARMM ang karagdagang 22 bagong kaso ng sakit kung kayat pumalo na sa 4,290 ang total cases ng deadly virus sa rehiyon.

Labing apat sa mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City, lima sa Cotabato City, dalawa sa Basilan at Lamitan habang isa sa Maguindanao.

Pito naman ang gumaling dahilan upang umakyat na sa 4,021 ang total recoveries.

Nasa 104 naman ang aktibong kaso.

-0-

Batang babae na nawala sa Banga, South Cotabato nailigtas, suspek na dumukot umano sa kanya hawak na rin ng PNP.

Sumasailalim ngayon sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 10 years old na batang babae na nawala sa Banga, South Cotabato.

Kinumpirma ito sa Radyo Bida ni Banga Chief of Police, Major Joseph Forro III. Ayon kay Forro, ang menor de edad ay na-rescue ng pulisiya sa national highway sa karatig bayan ng Surallah sa tulong ng mga concerned citizen.

Sinabi ni Forro na base sa inisyal na impormasyon na nakuha nila sa DSWD pinakawalan umano ng suspek ang biktima.

Pero ayon kay Forro ito ay iimbestigahan pa ng PNP kapag nabigyan na ng permiso ng DSWD.

Sinabi ni Forro na maaring napilitan ang 23 years old na suspect na pakawalan ang menor de edad matapos magalok ng 50,000 pesos na pabuya para sa kanya ang lokal na pamahalaan ng Banga. Dinagdag ni Forro na ang suspek na malapit din sa menor de edad ay nasa kustodya ng pulisiya.

Sinabi ni Forro na ang suspek na live-in partner ng tyahin survivor ay kakasuhan ng abduction with statutory rape.

-0-

Patunay nang patuloy na pagtugis ng pulisiya sa mga banta sa katiwasayan ng lalawigan ang pagkakapatay nila sa dalawang mga wanted persons sa Polomolok, South Cotabato.

Ito ay ayon kay South Cotabato PNP Provincial Director, Police Colonel Jemuel Siason. Sinabi ito ni Siason matapos mapatay ng mga otoridad sa Sitio Bio, Barangay Lapu, Polomolok ang Finance Officer ng Dawlah Islamiyah SOCCKSARGEN KATIBA terrorist group na si Journham Utap .

Patay din ang kasabwat nitong si Mohaimeen Utap. Sa halip kasi na sumuko pinagbabaril ng mga suspek ang mga pulis at militar na aaresto sana sa kanila. Ang dalawang mga wanted person ay nagtamo ng matinding mga tama ng bala baril nang gantihan ng mga otoridad.

Sila ay dead on arrival sa ospital. Narekober ng mga pulis sa pinangyarihan umano ng shootout ang 45 pistol, 38 revolver at limang sachets ng pinaghihinalaang shabu. Ayon kay Siason ang mga mga napatay na suspect ay wanted sa mga kasong murder, illegal drugs, at illegal possession of firearms and explosives.

Ayon kay Siason si Journham Utap ay sangkot din sa mga insidente ng pamamaril, extortion, at gun smuggling activities sa region 12. Kaugnay nito, tiniyak din ng nasabing police official na gagawin ng pulisiya ang lahat para matigil na ang mga pagbabanta sa katiwasayan ng South Cotabato.

-0-

Dead on arrival sa South Cotabato Provincial Hospital ang 10 years old na batang babae na nakatira sa Purok Pagasa, Barangay Palavilla sa karatig bayan ng Lutayan, Sultan Kudarat.

Ito ay matapos aksidenteng mabaril ng homemade shotgun na pinaglaruan ng 7 years old na babae rin na nakababatang kapatid. Ang biktima ay tinamaan ng bala ng nasabing armas sa kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Lutayan PNP na pinamumunan ni Police Major Phoebe Volante,walang kasama sa kanilang kubo sa bulubunduking bahagi ng barangay ang magkapatid nang maganap ang isidente.

Ang ina kasi at kanilang stepfather ay pumunta sa masukal na bahagi ng bundok para maghanap ng panggatong. Sa salaysay ng ina ng magkapatid sa mga pulis, umuuwi kaagad sila ng mister nang makarinig ng malakas na putok ng baril.

Ayon pa sa 42 years old na ina nagulat na lamang sila nang madatnan na nakahandusay na ang biktima sa loob ng kanilang bahay. Problema naman ngayon ng pamilya ang pagpapalibing sa biktima. Ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan ng Lutayan PNP.

-0-

Dalawa katao na ang nasawi dahil sa rabies sa South Cotabato mula Enero hanggang ngayong Abril.

Maliban dito nakapagtala din ang lalawigan ng mahigit isang libong pagtaas sa animal bite cases noong 2020. Patunay ito na kahit na nanatili sa kanilang mga tahanan ang mga mamamayan, marami pa rin ang nakagat ng mga hayop na may rabies sa lalawigan.

Ito ay ayon kay Integrated Provincial Health Office o IPHO Rabies Program Coordinator John Arlo Codilla. Kaya payo ni Codilla sa publiko huwag maging kampante dahil nananatili pa rin ang banta ng rabies sa South Cotabato.

Tiniyak din ni Codilla na sa kabila ng COVID-19 restriction tuloy pa rin ang operasyon ng mga animal bite centers ng mga local government unit sa lalawigan.

Ito ayon kay Codilla ay maliban na lamang sa Soccksargen Regional Hospital sa Surallah na ginawa muna ngayong COVID-19 hospital.

Payo naman ni Codilla sa mga mamamayan, bago dumulog sa mga animal bite center sumanguni muna sa kanilang mga barangay para sa proper referral protocol. Layon nito ayon kay Codilla na matiyak ang maayos na screening para sa mga nais pagpabakuna ng anti-rabies.

Tiniyak din ni Codilla na may sapat pa ring rabies vaccine ang mga animal bite centers sa South Cotabato. Hiling naman ni Codilla sa publiko, para makatulong sa pagsawata ng rabies maging responsableng pet owners.

-0-

Pitong araw na quarantine sa pasilidad ng gobyerno at pitong araw din na home quarantine sa mga traveler at uuwing mga mamamayan sa South Cotabato.

Ito ang inihingi ngayon ng permismo ng provincial government ng South Cotabato sa Inter-Agency Task Force o IATF. Paliwanag ni South Cotabato Governor Raynaldo Tamayo Jr., layon nito na mapigilan ang pinangangambahang pagpasok ng bagong variant ng COVID-19 sa lalawigan.

Kasunod ito ng pagtaas ng COVID-19 cases sa National Capital region na kung hindi mapipigilan ay umabot din sa Visayas at Mindanao.

Kaugnay nito, ipinahayag naman ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na inaasahan nilang pagbigyan ng IATF ang hiling na ito ng provincial government.

Ito ay upang matiyak na negatibo sa virus ang mga mamamayan na darating sa South Cotabato lalo na ang mga galing sa mga lugar na nasa ilalim pa rin ng Genersal Community Quaratine o GCQ.

Matatandaan na una nang nagpatupad muli ng quarantine sa mga traveler at uuwi nitong mga mamamayan mula sa mga lugar na may bagong variant ng COVID-19 ang local government ng General Santos City.

-0-

LOCAL…

PATAY ang isang magsasaka habang sugatan ang manugang

nito matapos tambangan sa Sitio Barurao Brgy. Dado, Alamada, North Cotabato.

Kinilala ang namatay na biktima sa pangalang Modi Panambualan, 37 years old, may asawa habang ang sugatan ay si Jamel Pauntang, 23 years old, kapuwa taga Barangay Dado.

Batay sa imbestigasyon ng pulisya, niratrat ng halos 20 katao ang mga biktima gamit ang M16 rifle.

Ang lider ng grupo sa pamamaril ay agad kinilala ng Alamada PNP sa alyas na Omar, umano'y kamag-anak din ng mga biktima at nakatira sa Barangay Nuyo, Buldon Maguindanao.

Awayan sa lupa ang tinitingnan na dahilan ng krimen.

-0-

Dahil sa linggohan na ngang isinasagawa ng Cotabato Highway Patrol Group ang One Time Lambat Bitag sasakyan sa North Cotabato, halos linggUhan ding napupuno ang sideways ng mga kalsada sa Kidapawan City ng mga humihintong sasakyan upang umiwas sa hulihan.

Hindi naman napigilan ng iilang netizen na punain ang naturang kampanya ng HPG nang maging Holy Week ay hindi pinatawad sa isinagawa nilang “Huli Week” noong pasko ng pagkabuhay.

May iilan ang nagsabing hindi man lang binigyan ng human consideration ng HPG ang mga motorista sa panahon ng Holy Week kung saan mahigit isang daan ang nahuling sasakyan at motorsiklong may mga violation.

Ang sagot naman ni Cotabato Highway Patrol Group Chief PMajor Elmo Flores kung human consideration man lang anya ang pag-uusapan ay mahaba na ang kanilang ibinigay na pasensya sa mga pasaway na motorista.

Samakatuwid, maging Land Transportation Office ay binigyan na anya ang mga motrorista ng 2-month extension ng renewal ng mga sasakyan upang makompleto ang mga resikitos nito, subalit nabatid ng tanggapan sa year-end report nito na malaki na anya ang variant ng hindi nagco-comply ng mga requirements.

Anya, naiintidihan naman nila ang hirap nagyong panahon ng pandemya, subalit dapat anyang tandaan ng mga motorista na kapag bibili ng sasakyan ay may kakambal na itong responsibilidad na ayusin ang legalidad na requirements.

-0-

Halos singkwenta porsyento ang ibinaba ng naitatalang krimen sa North Cotabato nitong first quarter ng taon kumpara noong nakalipas na 2020 batay sa ulat ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO crime registrar.

Kung dati nasa 43 ang homicide cases, siyang pinakamataas na kaso noong 2020, bumaba ito ngayon sa 22 sa kaparehong panahon. Halos 50% din ang ibinababa ng robbery cases na mula 15, ay pito lamang ngayong quarter habang ang theft cases naman na mula 26 ay bumababa rin sa siyam na kaso.

Ang kaso naman motorcycle theft ay malaki ang pagbaba kung saan mula 19 cases noong 2020, ay apat lamang ang naitala ngayon.

Ang physical injuries naman mula 21 ay bumaba sa 15 kaso. Kung dati rin may 24 na kaso ng panggagahasa, ngayong taon naman sa unang tatlong buwan ay nakapagtala ang PNP ng 18 kaso.

Pero kung halos lahat ay bumaba, nananatili namang walang pagbabago sa bilang ng murder cases noon at ngayon na sa nasa walong kaso. Sa kabuuan, nasa 84 ang kaso ng 8 focus crime sa lalawigan ngayong unang quarter, mas mababa sa 156 cases noong unang quarter ng 2020. Sa 84 cases, 59 ang crime cleared habang 37 ang crime solved.

-0-

Upang mapalakas pa ang kaalaman at kakayahan ng mga local medical physician sa Kidapawan City sa pagharap sa iba’t-ibang uri ng sakit o karamdaman, sumasailalim sila ngayon sa Public Health and Services Improvement Webinar.

Mga espesyalista mula sa International Urban Training Center, Gangwon Province ng Republic of South Korea ang mga lecturers ng naturang webinar na naglalayon ding magpalitan ng mga best practices at ilang mga natatanging paraan sa pagsugpo ng COVID-19 at sama-samang pagkilos sa pagharap sa health crisis na dulot ng pandemya.

Ayon kay Kidapawan City Health Officer Dr. Jocelyn Encienzo, lubhang mahalaga para sa tulad niyang front liner ang nabanggit na 5-day seminar sa harap na rin ng pandemiyang kinakaharap ngayon ng bawat mamamayan.

Mga Chief of Hospitals, Medical Officers, OB-GYNE Department Heads, Nephrologists, Infection Control Officers at iba pa mula sa public at private hospitals ang mga partisipante ng webinar na inaasahang magbibigay daan sa pagtamo ng dagdag na kaalaman para sa kanilang hanay.

Lubos naman ang ibinigay na suporta ng medical and health sector sa naturang webinar sa paniniwalang malaki ang magagawa nito sa pagpapaunlad pa ng kapasidad ng mga doktor sa pagharap sa kasalukuyang health crisis partikular na ang COVID- 19.

-0-

Nabigyan na ng kani-kanilang pangalawang Sinovac doses ang 134 na mga front liners ng City Hospital sa Kidapawan.

Ang bilang ay bahagi lamang ng 411 na mga front liners na naunang nabigyan ng bakuna sa first implementation ng Vaccination Roll Out Plan ng City Government.

Ito ay alinsunod na rin sa Vaccination Roll Out Plan ng City Government na target mabigyan ng unang prayoridad sa pagbabakuna yaong mga medical front liners na siyang nangangasiwa at nagpapatakbo sa mga COVID-19 treatment facilities ng lungsod.

Kumpara noong unang pagbabakuna, mas naging mabilis na ang pagbibigay ng second dose ng Sinovac sa mga front liners. Panawagan naman ng LGU na magpabakuna na rin ang publiko sakaling dumating na ang bakunang bibilhin ng City Government para na rin mapigilan ang pagtaas ng kaso ng Covid19 at maiwasan na magka-komplikasyon dala ng sakit.

Target na unang mabibigyan nito ang mga senior citizens at indigent population ng lungsod. Samantala, inawi ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang pagkabahala ng mga mamamayan sa probinsya hinggil sa pagkamatay ng dalawang frontliners sa Barangay Kibia, Matalam North Cotabato.

Ayon sa kanya, hindi dahil sa itinurok na Anti COVI-19 vaccine ang dahilan ng kamatayan ng dalawa dahil patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon sa insidente. Isolated cases lamang ito at posibleng may mga medical underlying conditions.

Nanawagan naman ang Gobernadora sa mga may mga sakit na siguraduhin ang clearance mula sa doctor bago magpaturok ng bakuna.

Sa ngayon ay ipinaabt na ng local IATF sa reginal IATF ang pagkamatay ng dalawang barangay workers para sa isasagawang malalimang imbestigasyon.

-0-

ISA NANG UNIBERSIDAD ang dati ay Cotabato City State Polytechnic College.

Ito ay tatawaging Cotabato State University alisunod sa panukala sa kongreso ni dating Congresswoman Bai Sandra Sema at sa senado ni Sen. Sonny Angara.

Sinabi ni school president Dr. Sema Dilna na na-comply na nila ang lahat ng requirements na hinihingi ng Commission on Higher Education.

Ipinaliwanag naman ni Dilna bakit ito ay Cotabato State Univerity at hindi Cotabato City State University.

VOICECLIP DILNA

Ang tinig ni Dr. Sema Dilna, ang kauna-unahang presidente ng Cotabato State University.

-0-

Local…

SA MGA NAGTATANONG KUNG LIFTED NA BA ANG NO MOVEMENT SUNDAY SA COTABATO CITY simula sa linggo April 11.

Ayon kay Cotabato City public safety officer at spokesperson Rolen Balquin lifted ang no movement sunday policy sa kabu-uan ng fasting month.

Ang fasting o Ramadhan ay posibleng magsimula sa April 12 or 13.

-0-

MAY MAHIGIT 4 NA LIBONG aplikante ang eduction ministry ng BARMM para sa mahigit 400 teachers-item.

Dahil diyan, nagbigay ng katiyaan si BARMM Ministry of Basic, Higher and Technical Education Minister Mohaqher Iqbal na mahigpit ang proseso ng pagpili ng mga aplikante.

PInaka basic requirement ay ang licensure examination for teacher results.

Sa Lanao del Sur, mahigit na 2,000 ang mga aplikante para sa halos 200 vacant positions sa dalawang schools division ng lalawigan.

Halos ganito rin ang bilang ng mga aplikante sa Maguindanao schools division 1 and 2.

Tiniyak ni Iqbal na wala nang “position for sale” ngayon sa ilalim ng moral governance advocacy ng BARMM.

-0-

TIMRA

SA ZAMBOANGA CITY, SUSUNUGIN ng Bureau of Bureau of Customs ang lahat ng mga nakumpiskang smuggled cigarettes.

Ito ay upahg burahin ang hinala ng iba na nire-recyle ang mga ito at pagkakitaan ng mga corrupt officials.

Ang mga sigarilyo na karamihan ay mula Malaysia at Indonesia, ay nasabat sa karagatan at mga pantalan ng Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi.

Pabirong sinabi ng BOC official na imbitado ang mga smoker.

-0-

SA LANAO DEL SUR, libre na sa influence ng Dawlah Islamiya terror group ang dalawang barangay sa bayan ng Balindong.

Ayon kay 82nd Army battalion commander Lt. Colonel Rafman Altre, ang mga barangay ng Dado at Bualan ay pumasa na sa Community Support Program-Preventing and Countering Violent Extremism (CSP-PCVE) assessment

-0-

SA TAGUM CITY, nagpakita ng good vibes ang dalawang traffic enforcer na ng-tiktok habang nagmamando ng daloy ng trapiko.

Ang dalawang traffic enforcers na sina Ryan Tanudtanud at Walter Borela ay sumasayaw sa mga kantang patok sa TikTok na "Sayaw Kikay" at "Copines."

Viral na ngayon sa Facebook ang video ng dalawa dahil naaliw na ang mga mororista, daloy ng trapiko gumanda pa.

-0-

SA TAGUM CITY pa din, patuloy na pinagkakaguluhan ang tubig poso na umaapoy. Gumagawa ng bomba ng tubig ang ilang taga Barangay Busaon nang mapansin nila ang apoy.

Hindi nila akalain na ang tubig poso ay lumiliyab. Ayon sa DENR, ito ay dahil sa methane gas sa ilalim ng lupa.

-0-

SA BUTUAN CITY, SINUNOG KAHAPON NG Philippine Drug Enforcement Agency in Caraga Region (PDEA-13) ang mga nakumpiskang shabu ba nagkakahalaga ng mahigit P13 million.

Ang mga ito ay nakumpiska sa anti-drug operations sa rehiyon nitong nakalipas na taon.