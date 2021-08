NDBC BIDA BALITA (Aug 23, 2021)

HEADLINES

1 BILANG NG COVID-19 infections sa Region 12, patuloy na tumataas, pinakamarami naitala kahapon.

2 Bus companies na kasama sa libreng sakay program, di pa nabayaran, LTFRB-12, humingi ng paumanhin

3 SA KIDAPAWAN, hindi bawal ang na mamalimos na Badjao basta sumunod lang sa health protocol, ayon sa LGU

4 DALAWA patay sa magkahiwalay na vehicular crash sa Magpet, North Cotabat, may “killer tree” daw kasi

5 Sa Koronadal tricycle without franchise at colorum, pwede mamasada; LGU may tip pa para di sila mahuli.

7 Cotelco, magpapatupad ng power rate increase sa susunod na linggo.

6. Pacquio, magreretiro na daw matapos matalo kahapon, from boxing to Malacanang na daw ang kanyang mission

Local…

MATAPOS ANG MALAKAS NA BUHOS ng ulan kahapon sa Kalamansig, Sultan Kudarat, umapaw ang Limulan River at binaha ang barangay hall.

Pati ang covered court ng barangay ay lubog din sa tubig bahay pati na ang mga bahay sa paligid nito.

Kinailangan ng sultan Kudarat Electric Cooperative na i-off ang supply ng kuryente upang iwas disgrasya habang nasa kasagsagan ang buhos ng malakas na ulan.

Sa Cotabato City, naranasan din ang pagbaha sa San Pablo Village at Penafrancia Village sa RH XI dulot ng halos isang oras na malakas buhos ng ulan.

Bumaba rin ang tubig makalipas ang ilang minute. Barado kasi ang ma drainage canal kaya mabilis na tumaaqs ang tubig sa residential areas.

Noong Biernes, umulan ng yelo sa Isulan, kasunod ng malakas na hangin at ulan. Nabuwal ang mga malalaking puno at nasira ang Shell gas station sa national highway.

Dalawa katao ang nasugatan nang mabagsakan ng mga sanga ng punong kahoy sa kasagsagan ng malakas na hangin.

Local…

PATULOY ANG PAGDAMI ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Region 12.

Kahapon, abot sa 488 ang naitalang bagong kaso sa mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at sa mga lungsod ng Kidapawan, Tacurong, Koronadal at Gen. Santos City.

GenSan pa rin ang may pinakamarami na 68, ang bayan ng Glan sa Sarangani ay may 33 kaso, tig-31 sa Tantangan, South Cotabato at Lebak, Sultan Kudarat at ang Kidapawan City nakapagtala ng 26 new cases.

Dahil siyan, abot na ngayon sa 33,731 ang confirmed COVID-19 sa rehiyon.

Sa mga gumaling, naitala ng DOH kahapon ang paggaling ng may 189 katao at lima ang iniulat na nasawi.

South Cotabato ang may pinakamaraming kaso na 10,534 pero North Cotabato ang may pinakamaraming active cases hanggang kagabi na abot sa 1,055.

LOCAL…

SA BANGSAMORO REGION, 35 bagong kaso lang ang naitala sa limang lalawigan ng rehiyon. Sa bilang na ito, 24 ang mula Marawi City at Lanao del Sur habang pito lang sa Cotabato City. Zero ang ibang lugar.

May 21 mga pasyente ang gumaling at ang aktibong kaso ay nasa 518.

Ang total cases sa BARMM ay 9,900.

LOCAL…

TATLONG MGA POLICE OFFICER sa Bangsamoro Region na ang rangko ay police lieutenant colonel ay mga full- pledged colonel na ngayon.

Ito ay matapos ang kanilang promotion, donning of ranks at oath taking ceremonies sa programang isinagawa sa Camp Brigadier General Salipada K Pendatun, Parang, Maguindanao na pinangunahan ni PRO-BARMM Regional Director Brig. Gen. Eden Ugale.

Ito ay sina Colonel Lenbell J Fabia na hepe ng regional comptrollership division, Colonel Donel Autida Sungkip na hepe naman ng regional communications and electronics unit at si Colonel Jaime C Mojica Jr. na hepe ng Regional Mobile Force Battalion at acting police director ng Sulu.

Nangako silang panatilin ang professionalism sa hanay ng PNP, maging aktibo sa kampanya kontra katiwalian at ipaglaban ang kapayapaan.

local...

AWAY PAMILYA ang nakikita ng PNP na posibleng motibo sa straffing incident sa Barangay Inug-og Pikit, North Cotabato.

Sinabi ni Pikit town police chief Capt. Mautin Pangandigan na isa ito sa maraming anggulo na tinitingnan ng PNP.

Maalalang, pinagbabaril ang bahay ng pamilyang Guiamelon sa Barangay Inug-ug na ikinasawi ng magkapatid na Jamil at si Nurisky habang sugatan ang limang iba pang miembro ng pamilya, kabilang ang mga bata.

Dalawang lalaki umano ang dumating sa lugar ng mga biktima, lumapit sa kanilang bahay at agad na pinaulanan ng bala.

Agad na tumakas ang mga suspect pagkatapos ng krimen.

Tumanggi si Pangandigan na kilalanin ang mga nasa likod ng krimen.

local...

MAY 29 na bagong kaso ng Covid-19 ang naitala ng BARMM Ministry of Health kahapon.

Dahil diyan, ang total Covid-19 cases sa BARMM ay nasa 9,929 na.

Lanao del Sur at Marawi City ang may pinakamaraming kaso na 25 at apat ang Cotabato City.

Sa pinakahuling ulat ng BARMM Ministry of Health, MAY 121 katao naman ang gumaling.

local..

Bumihaye lamang sa mga oras na itinakda ng lokal na pamahalaan. Ito ang panawagan ni Koronadal City Traffic Officer Management Joy Placer sa mga colorum na tricycle driver sa lungsod.

Sinabi ito ni Placer kasabay ng pagtiyak ng patuloy na paghuli sa mga colorum driver ng kanilang mga traffic enforcer.

Paalala ni Placer sa mga colorum driver maari lamang silang bumiyahe ng mula alas singko ng madaling araw hanggang alas otso ng umaga at alas singko ng hapon hanggang alas nuebe ng gabi.

Ayon ay Placer dahil naka-pending pa ang kanilang franchise application pansamantalang pinayagan ng lokal na pamahalaan na mamamasada ang mga colorum na tricycle. Bukod dito isinasapinal pa ng LGU ang Koronadal transport route plan.

Pero giit ni Placer bawal sa mga ito na pumila sa mga mall at palengke para maging patas naman sa mga mayroong prangkisa. Paliwanag ni Placer pinayagan ng LGU ang mga colorum na tricycle para na rin sa ikabubuhay ng maraming mga driver sa Koronadal city.

local...

Sapat na supply ng medical grade oxygen sa South Cotabato tiniyak ng DTI Sapat pa rin ang supply ng Medical Grade Oxygen o MGO sa South Cotabato.

Ito ay base naman sa monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI sa apat na mga distributor o retailer ng MGO sa lalawigan.

Ayon kay DTI South Cotabato Provincial Director Rectoniel Reginio, kasama din sa kanilang minonitor ang Gensan Industrial Gas Corporation o GIGC. Ang GIGC ang nagiisang manufacturer ng MGO sa Region 12 na PS license holder at sertipikado na mag-refill at magbenta ng MGO.

Ipinahayag ni Reginio na tiniyak din ng management ng GIGC na sapat ang supply ng kanilang MGO. Ito ay kahit na dumami ang order ng mga distributor, ospital at maging mga indibidwal na nangangailangan ng oxygen tanks.

Ayon kay Reginio kaya magsupply ng GIGC ng 320 na tangke ng MGO kada araw. Nilinaw din ni Reginio na walang hoarding at stable ang presyo ng MGO sa South Cotabato. Sagot ito ng DTI sa inaassahang pagtaas ng demand ng oxygen tanks bunsod ng pinanganagmbahanag pagdami pa ng COVID-19 cases na maaring sanhi ng Delta variant.

local...

Naniniwala ang tagapamahala ng Bahay Pagasa sa Koronadal city na si Vevien Salomeo na naging sanhi ng pagbaba ng bilang mga Children in Conflict with the Law o CILCL sa lungsod ang COVID-19 pandemic.

Ayon kay Salomeo karamihan kasi ngayon sa mga kabataan ay nanatili na lamang sa kanilang mga bahay at nakikita ng mga magulang ang kanilang ginagawa.

Patunay ito ayon kay Salomeo na kung magabayan at madisiplina titino ang mga kabataan. Dagdag din ni Salomeo na alam na rin ng mga menor de edad ngayon na kapag gumagawa sila ng krimen, makakasuhan pa rin sila at mapalayo sa kanilang mga magulang.

Ito ang ipinahayag ni Salomeo matapos kumpirmahin na dalawang mga CICL lamang ang ang pumasok sa Bahay Pagasa mula Abril hanggang ngayong Agosto.

Para matulungan na magbago ang mga CICL sa bahay Pagasa ay sumasailalim sa therapeutic activities at alternative learning system. Sa ngayon 17 mga CICL ang nasa pangangalaga ng Bahay Pagasa sa Koronadal City.

local...

Tapos na ang P10 million pesos na COVID-19 Temporary Treatment and Monitoring Facility o TTMF na ipinatayo sa tulong ng Department of Health sa Koronadal City.

Nanguna sa pag-turn over ng nasabing pasilidad na matatagpuan sa barangay Concepcion si DOH 12 Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ayon naman kay Koronadal City Health Officer Dr.Edito Vego ang pasilidad ay magiging kanlungan ng mga COVID-19 patient. .

Pero kapag natapos na ang pandemya maari itong gamitin para sa iba pang serbisyong pangkalusugan. Sinabi naman ni City Mayor Eliordo Ogena na ipinatayo ang TTMF sa barangay Concepcion dahil isa ito sa tatlong health district ng Koronadal.

Layon nito na mapadali ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng lungsod. Ang Koronadal LGU ay nagpapatayo din ngayon ng COVID-19 isolation facility sa likod ng city hall.

local..

Itinuro ng Department of Agriculture 12 sa mga local government unit o LGU sa pamamagitan ng video conferencing ang dalawang mga programa para malabanan ang African Swine Fever o ASF.

Ang mga ito ay ang Bantay ASF sa Barangay o BABay ASF at Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery Expansion o INSPIRE o Hog Repopulation Program.

Hinikayat naman ni DA 12 Field Operations Division Chief Zaldy Boloron ang mga LGU na huwag hahayaang magkulang ang supply ng karne sa rehiyon.

Ayon kay Boloron sa pamamagitan kasi ng BABay ASF at INSPIRE ay maibabalik ang sigla ng swine industry sa SOCCKSARGEN.

Iprinisinta din sa mga LGU ng Agricultural Credit Policy Council, Philippine Crop Insurance Corporation at Land Bank of the Philippines ang kanilang mga programa na mahalaga sa INSPIRE Program.

Layon ng video conference na maipaalam pang lalo sa mga stakeholder ang mga programa ng DA para sa mga hog raiser at makahikayat ng mas marami pang investors sa swine industry.

local...

Mahigit dalawang linggo pa lamang ang nakakalipas matapos marescue at inihatid ang nasa mahigit isang daang mga Badjao sa tulong ng Kidapawan City LGU, muli namang nakita ang presenysa ng ilang miyembro ng tribal group sa lungsod.

Sa pahayag ni Kidapawan City Information Officer, Atty. Paolo Evangelista sa pamamagitan ng text message, sinabi nitong closely monitored na nila ang grupo ngayon at inaalam kung parehong grupo ba ito ng mga Badjao na inihatid nila.

Dahil sa pandemya, welcome at bukas naman anya ang lungsod para sa grupo na makapaghanapbuhay kung saan karamihan sa kanila ay paglalako ng mga sapatos sa mga lansangan ng lungsod ang pinagkikitaan.

Subalit binigyang diin ni Atty. Evangelista, may mga katuwang na responsibilidad ang pagpayag sa kanilang maghanap buhay sa lugar, katulad ng pagsunod sa health protocols.

Nabatid na naging isyu ang health protocol nang dumagsa ang ilang miyembro ng Badjao sa lungsod, kasabay nito ay ang paglipana rin ng ilang kababaihan at mga menor de edad na miyembro ng tribal group na nanglilimos na walang suot na facemask at kung saan-saan natutulog; nasangkot rin ang ilan sa kanila sa pagnanakaw.

Kung sakaling may makita sila ulit na mga menor de edad na manglilimos at masangkot silang muli sa krimen ay dito na sila manghihimasok.

Ayon naman kay Mega Market Administrator, Redentor Real, isa sa mga nagtulak na pauwiin ang dumaraming bilang ng Badjao matapos makaapekto na ito sa operasyon ng ilang mga estbalisyemento, sinabi nitong may plano na silang I profile na pumapasok sa lungsod subalit bigo silang gawin ito dahil karamihan sa kanila ay walang mga katibayang nagpapatunay sa kanilang pagkakakilanlan. NDBC

local...

“Killer Tree” na kung turingan ng ilang mga motorista at residente ng Lower Tumbao, Brgy. Tagbac, Magpet, North Cotabato ang puno ng isang niyog na umano’y naging sanhi ng pagkamatay ng dalawang motoristang nabangga sa parehong puno halos magkasunod lang na araw.

Kinilala ang unang nasawi na si Jaime Simulaba Jr, 18 years old, single at residente ng Brgy. Poblacion.

Base sa report ng Magpet PNP Traffic Section, minamaneho ni Simulaba ang kanyang black Daanhari Mitsubishi motorcycle habang binabaybay ang direksyon ng brgy. Tagbac patungong brgy. Poblacion nang makarating ito sa pinangyarihan ng insidente partikular sa kurbadang bahagi ng daan.

Nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo na naisugod pa sa bahay-pagamutan kalaunan ay idineklarang patay ng attending physician.

Samantala, ilang araw lang ang nakalipas, ay patay rin ang isang menor de edad na kinilalang si Raymond Mantawil 17year old single, residente ng Brgy Noa, Magpet, matapos masangkot rin sa vehicular crash sa parehong lugar.

Ayon sa imbestigasyon, binabaybay ng biktima ang brgy Poblacion-brgy Tagbac na direksyon, nang mawalan ito ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo matapos akma umano nitong mag overtake sa isang sasakyan subalit may kasalubong sa kabilang linya ng kalsada dahilan para makabig diretso sa kabilang linya ang kanyang motorsiklo na bumangga sa parehong puno ng niyog.

Batay naman sa sabi ng ilang mga motorista ay hindi na bago ang pangyayari sa naturang “Killer Tree” dahil may dati na umanong mga naaksidente rito. Paglilinaw naman ng PNP na, nakaw aksidente talaga ang naturang puno dahil sa porma nitong pakurba na malapit lang sa shouldering ng kalsada.

local...

Halos punoan na ngayon ang isolation facilities sa North Cotabato maging ang hospital utilization dahil sa mataas ang admission ng nagpositibo sa COVID-19.

Nitong weekend lamang kasi, umabot na sa 212 ang bagong kumpirmadong kaso ng sakit sa probinsya sa loob lamang ng dalawang araw.

Pinkamarami sa mga bagong kaso ay galing parin sa Kidapawan City at Mlang, North Cotabato. Sa mga recoveries naman, nakapagtala ng 103 ang buong probinsya nitong sabado at linggo pero mas marami pa rin ang mga bagong kaso.

Karamihan din dito ay local cases o mga pasyenteng wala namang travel history sa labas ng probinsya at nakuha lamang ang virus sa kanilang mga nakasalamuhang positibo rin sa nasabing sakit.

Ngayong naklasipika na nasa alert level 3 ang buong probinsya ng North Cotabato at mababa pa rin ang turn out ng mga nabibigyan ng anti COVID-19 vaccines ang patuloy at paulit-ulit na panawagan ang pagsunod pa rin sa health protocols.

Hanggang sa ngayon ay hindi pa nababayaran ang mga kumpanya at drivers na nakapagsilbi para sa libreng sakay noong nakaraang mga buwan sa buong rehiyon dose.

Ayon kay Land Transporation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 Regional Director Reynato Padua, inihayag nitong hindi na sa kanilang kontrol at nasa Department of Budget o DBM kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa nila natatanggap ang kanilang sahod.

Anya ang pondo kasi ay mula sa Bayanihan 2 ng National Government at nilinaw nitong naiproseso na lahat ng LTFRB ang mga kinakailangang dokumento para sa agarang pagbabayad sa kanilang kinontratang bus company at drivers.

Hindi na rin binanggit ng opisyal kung magkano ang kabuuang halaga ng pera na ilalaan para sa rehiyon dose for security issue. Tiniyak nito na sa Oras na maibigay na ang pondo na laan para sa region 12 ay idodownload sa kanilang accounts.

Samantala, muli namang humingi ng paumanhin si Padua sa lahat ng drivers at kumpanya dahil sa delay pero tiniyak nitong kanilang ginagawa ang lahat uapng maibigay na ang kanilang sahod sa lalong madaling panahon. NDBC BIDA BALITA