NDBC BIDA BALITA (aUG. 29, 2022)

HEADLINES

1 BIFF, patay sa labanan kontra Army sa Maguindanao, isang sibilyan tinamaan ng ligaw na bala

2 LIMANG mga NPA, sumuko sa Bagumbayan, Sultan Kudarat

3 RIDO ng malaking pamilya sa Lanao DEL Sur, inayos ng Philippine Marines

4 KORONADAL LGU pinalakas ang kampanya kontra dengue matapos mamatay ang dalawa katao

5 KORONADAL tricycle driver, humiling na sana maunawaan din sila ng pasahero kung pasahe ang pag-usapan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

PATAY ANG ISANG HINIHINALANG miembro ng BIFF sa engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga armadong grupo sa Talayan, Maguindanao.

Ayon kay 601st Infantry Brigade commander Colonel Oriel Pangcog nagpapatrolya ang Army nang makasagupa nila ang tinatayang 20 kasapi ng BIFF sa ilalim ng Commander Bungos faction sa Barangay Damablac.

Matapos ang 5 minutong labanan, tumakas ang mga bandido at nakihalubilo sa mga sibilyan.

SA clearing operation, natagpuan ang bangkay ng isang kasapi ng BIFF na may dala pang improvised explosive device.

Isang sibilyan din ang nasugatan nang tamaan ng ligaw na bala. Siya ay kinilalang si Utain KalaNtungan na dinala ng mga sundalo sa Maguindanao provincial hospital.

Mula Enero ngayong taon, abot na sa limang BIFF ang napatay at 154 na ang na-neutralized o sumuko sa pamahalaan.

-0-

Local…

MAY 26 NA BAGONG KASO NG COVID 19 infections ang naitala ng DOH sa Region 12 habang may 26 naman ang gumaling.

Sa mga bagong kaso, 15 ang mula Gen. Santos City, anim sa South Cotabato, apat sa North Cotabato

SA BARMM, may siyam na bagong kaso at isa ang nasawi na taga Basilan.

Sa bagong kaso, apat ang mula Maguindanao, apat sa Tawi-Tawi at isa sa Basilan.

-0-

Local…

LIMANG KASAPI NG NEW PEOPLES ARMY nag-ooperate sa Daguma ranges a Sultan Kudarat ang sumuko sa 7th Infantry Battalion.

Ang pagsuko ng lima ay ginawa sa 7IB headquarters sa Barangay Kapaya, Bagumbayan, Sultan Kudarat.

Isinuko nila ang kanilng mga baril at bala kay 7th IB commander Lt. Colonel Frederick Chicote.

Sila ay tumanggap din ng cash assistance at food packs mula sa DSWD.

Ipapasok ang mga sumuko sa ECLIP, o expanded comprehensive local integration program ng pamahalaan para sa mga NPA.

-0-

LOCAL.

RIDO NG DALAWANG pamilya sa Lanao del Sur, naresolba ng Marines at LGU.

SA PAMAMAGITAN NG DIPLOMATIKONG paraan, niresolba ang matagal nang alitan ng naglalabang pamilya sa boundary ng Kapatagal at Balabagan sa Lanao del Sur.

Tinuldukan na ng pamilyang Buradtong at Inog ang kanilang rido o clan war sa tulong ng mga local officials at ng Marine Battalion Landing Team 2 o MBLT-2 sa Malabang Lanao del Sur kahapon.

Naging posible ito sa tulong nina Kapatagan Mayor Raida Bansil-Maglangit, Balabagan Vice Mayor Mayor Edna, PNP, Moro Islamic Liberation Front (MILF), Religious Leaders at MBLT-2.

Pinasalamatan ni Mayor Maglangit at Balabagan Vice Mayor ang tulong ng mga provincial officials ng Lanao Sur at Maguindanao.

Bilang patunay sa kanilang katapatan, nanumpa ang dalawang pamilya sa Quran at nangakong di na gagamit ng dahas upang resolbahin ang anumang di nila pagkakaunawaan.

Sinabi ni MBLT 2 Commander LTC Sergio Ronquillo PN(M) na kapag may pamilya na lalabag sa kasunduan ay tiyak na gobyerno mismo ang kanilang makakalaban. VC RONQUILLO Nanawagan ng pagkakaisa para sa sa kapayapaan si LTC Ronquillo sa mga mamamayan ng Lanao del Sur upang umunlad ang probinsya.

-0-

Abot sa 37 mga law offenders ang naaresto ng PNP sa inilunsad na simultaneous operations.

ANG MGA NADAKIP ay kinabibilangan ng mga wanted persons, drug personalities at illegal loggers.

Sinabi ni BARMM Police Regional Director Brigadier General John Guyguyon na ang pagkakaaresto sa 37 law violators ay dahil sa kanilang pinalakas na kampanya laban sa lahat ng kinalaman at sangkot karahasan at kremin sa rehiyon.

Sa kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga, abot sa 20 katao ang naaresto at nakasuhan. Nakumpiska rin ang abot sa higit P330,000 na halaga ng shabu at marijuana. 15 wanted persons naman ang nadakip sa arrest warrant implementation ng mga otoridad.

Kabilang sa mga naaresto ang top 6 most wanted person sa Buldon, Maguindanao. Sa mas pinalakas na kampanya naman laban sa mga loose firearms, abot sa 15 assorted na baril ang kanilang nakumpiska.

Nasa higit 1,600 board feet na illegally cut lumber na nagkakahalaga ng higit P35,000 ang nakumpiska.

-0-

local.

ISINARA NA NG Ministry of Social Services and Dezvelopment ng BARMM ang pamimigay ng educational assistance sa ilalim ng Angat Bangsamoro: Kabataan tungo sa Karunungan o ABaKa Program.

Ito ay dahil naubos na o puno ng ang nakalaang slots para sa school year 2022-2023. Ito ang inanunsyo ng MSSD matapos ilabas sa publiko na higit 4,000 mga slots ang nakalaan sa Cotabato City at Maguindanao ay puno na.

Hindi pa kasali sa bilang na yan ang iba pang probinsya sa Bangsamoro Region. Iginiit ni MSSD Minister Atty Raissa Jajurie na ang ABaKa program istriktong ipinapatupad sa pamamagitan ng scoring system.

Kailangan aniyang mag-prioritize ng MSSD base sa point system kung saan mas makikita ang mga pinaka-nangangailangan batay sa estado ng kanilang buhay. Ayon pa kay Jajurie, ang mas mahirap, mas mataas din ang puntos.

-0-

Koronadal LGU pinalakas ang kampanya kontra dengue fever matapos mamatay sanhi nito ang dalawa katao ngaong taon

Nasawi sa dengue fever ang dalawa katao sa Koronadal sa unang anim na buwan ng 2022. Ito ang dahilan kung bakit pinalalakas ng City Health Office ang kanilang kampanya laban sa nasabing karamdaman kasabay ng pagbabalik ng face-to-face classes.

Ayon kay OIC City Health Officer Dr. Vicent Ende, magsasagawa sila ng fogging operation sa ilang mga eskwelahan sa mga susunod na araw. Partikular na tinukoy nito ang Koronadal National Comprehensive High School o KNCHS na may pinakamaraming mga estudyante.

Ayon kay Ende tuloy pa rin ang kanilang malawakang information education campaign hinggil sa dengue. Dagdag pa nito pinakaraming dengue cases sa Koronadal ay naitala sa mga Barangay Zone III, General Paulino Santos at Sta. Cruz.

-0-

Free Tractors service napakinabangan ng mahigit 400 mga magsasaka sa South Cotabato

Nakinabang sa Free Tractors service ng provincial government ang 440 na mga magsasaka sa South Cotabato mula 2021 hanggang ngayong 2022.

Saklaw naman nito ang mahigit animnaraang ektaryang mga sakahan. Ito ayon kay Provincial Agriculturist Raul Teves.

Ayon kay Teves plano naman ngayon ng provincial government na bumili pa ng dagdag na mga tractors.

Paliwanag nito, hindi kasi sapat ang tatlong unit ng tractors na mayroon ngayon ang lalawigan para matulungan ang mga nangangailangang mga magsasaka.

Sa ngayon prayoridad ng free tractor service ang mga magsasaka sa South Cotabato na nagmamay ari o nagme-maintain ng hindi lalagpas sa dalawang ektaryang sakahan.

Payo naman ni Teves sa mga nais makinabang sa free tractor service pumunta sa Office of the Provincial Agriculturist at mag fill up ng requisition slIp isang lingo bago ang schedule.

Maliban sa free tractors service maari ring makinabang sa libreng planting materials at organic input ng provincial agriculture office ang mga magsasaka sa South Cotabato

-0-

Mt. Busa gagawing local conservation area ng provincial government ng Sarangani

Mayroong panukala ngayon ang Sangguniang Panlalawigan ng Sarangani para ideklarang local conservation area o LCA ang Mt. Busa.

Layon nito na mas maproteksyunan pa ang nasabing bundok laban sa illegal mining at logging, timber-poaching, wildlife hunting, kaingan, pangongolekta ng wildlife species at iba pang mapanirang humang activities.

Ito ay ayon kay Board Member Irish Louie Arnaldo na siya ring Chairperson ng Committee on Natural Resources, Environmental Protection, and Energy ng konseho.

Sinabi ito ni Arnaldo sa public hearing kaugnay sa panukala na dinaluhan ng mga indingeous peoples, government at non-government organizations at iba pang sector.

Kaugnay nito naniniwala naman si Environmental Conservation and Protection Center o ECPC-Sarangani Executive Director Cornelio Ramirez na dapat madaliin ang pagdeklara sa Mt. Busa bilang LCA. Paliwanag nito nanganganib at hindi maaring palitan ang mga likas Yaman sa Mt. Busa.

Saklaw ng Mt. Busa ang mahigit 107,000 hectares ng lupain sa mga bayan ng Maitum, Kiamba, Maasim o MAKIMA area sa Sarangani Province at bahagi ng Lake Sebu at Tboli sa South Cotabato.

-0-

Pangunawa sa paninigil ng dagdag na pasahe hiniling sa mga commuter ng mga tricycle drivers sa Koronadal

Humihingi ng paunawa sa mga commuter sa sinisingil na dagdag pasahe ang ilang mga tricycle driversa sa Koronadal City.

Ayon kasi sa mga ito, sa taas ng presyo ng gasolina lugi sila sa 10 pesos na taripa ngayon sa lungsod. Sinabi din ng mga ito na tulad ng mga commuters apekatado din sa pagtaas sa presyo ng langis ang mga tricycle drivers .

May ilang namang driver na naniniwala na kung maipapaliwang ng maayos maiintidhan din naman ng mga pasahero ang kanilang kalagayan.

Habang mayroon namang nananawagan sa city LGU na madaliin na ang approval ng bagong minimum na pasahe sa Koronadal

Naninidigan naman ang City LGU na nananatili pa rin ang sampung pisong minimum fair sa Koronadal na inaprubahan noong 2014.

-0-

Lumagda ng kasunduan ang mga opisyal ng Cotabato State University o CSU sa Department of Agriculture 12 na nasa pamumuno ni OIC Regional Director Dennis Arpia.

Saklaw ng kasunduan ang pagpapatupad sa market studies ng CSU sa ilalim ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA 12.

Kabilang sa mga ito ang Market Development Plan para sa palay, mais , kape, at lowland vegetables. Pinagaralan din ng CSU ang Value Chain Analysis of Hogs and Native Chicken sa region 12.

Ang nasabing mga proyekto ay popondohan naman ng DA 12 ng mahigit P1.8 million. Ayon sa DA 12 patuloy pa rin silang makikipagtulungan sa mga state universities at colleges sa pagtuklas ng mga pamamaraan para lalo pang maisulong ang sektor ng agrikultura sa rehiyon.

-0-

ITINALAGA NI POPE FRANCIS si Cardinal Tagle bilang kanyang special envoy para sa gagawing pagtitipon ng mga Obispo sa Asia na gaganapin sa Thailand.

Si Cardinal Tagle din ang magiging main celebrant sa closing Mass ng 50th general conference of the Federation of Asian Bishops’ Conferences na itinaka sa October 30.

Tema ng pulong ngayong taon ay “Federation of Asian Bishops Confernece at 50: Journeying together as peoples of Asia …and they went a different way.”

Tampok sa pulong ang mga issue at hamon na kinakaharap ng Simbahang Katoliko sa Asia.