NDBC BIDA BALITA (AUGUST 5, 2021)

1 Muslim residents ng Mlang, North Cotabato, nag-aalangan pa rin na magpabakuha dahil sa fake news

2 244 na bagong kaso ng COVID-19 infections, naitala sa Region 12; GenSantos pa rin ang may pinakamarami

3 19 na bagong kaso naitala sa BARMM, Sa Kidapawan, 20 percent pa lang ng 100,000 seniors ang nabakunahan

4. KIDAPAWAN din ang nangunguna sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19

4 MAHIGIT 30 kaso ng Filariasis, naitala ng IPHO sa South Cotabato

5 DALAWANG drug peddlers, huli sa North Cotabatol dalawang bigtime drug pushers, huli din sa Marawi City

NAITALA KAHAPON NG DOH-12 ang 244 na bagong kaso ng COVID-19 infections sa rehiyon.

Tulad ng mga nakalipas na ilang araw, nangunguna muli ang Gen. Santos City na may pinakamaraming bagong kaso. Abot sa 62 ang new infections sa GenSan habang sumusunod ang Sarangani na may 57.

Meron namang 130 ang mga gumaling.

Samantala, may anim pang mga pasyente ang nasawi dahil sa komplikasyon at dahil sa COVID-19.

Apat sa mga binawian ng buhay ay taga South Cotabato habang may tig-isa sa Tulunan North Cotabato at General Santos City.

Dahil dito, abot na sa 924 ang COVID-19 related deaths sa Rehiyon.

SA BANGSAMORO REGION, nakapagtala ng karagdagang labing siyam na panibagong kaso ng COVID-19 ang Ministry of Health.

Labing tatlo sa mga bagong kaso ay mula sa Maguindanao at anim sa Cotabato City.

Dahil dito, abot na sa 9,396 ang kabu-uang bilang ng mga nagpositibo sa deadly virus sa BARMM.

Gumaling naman ang 18 pang mga pasyente kayat ang total recoveries ay pumalo na sa 8,602.

Nanatili sa 362 ang kabu-uang bilang ng mga nasawi habang ang aktibong kaso ay abot na sa 432.

Sa pinakahuling report, may 12 katao ang nagpositibo sa Cotabato City, apat ang gumaling at walang nasawi.

DALAWA KATAO, KABILANG ANG ISANG ESTUDYANTE ANG NAHULI SA MAGKAHIWALAY NA ANTI-DRUG OPERATION NG PNP sa Pigcawayan at Alamada, North Cotabato.

HINDI NA nakapalag pa ang drug suspek na si Alvin Kusain Abdilla na taga Banisilan sa North Cotabato nang arestuhin ng Pigkawayan PNP matapos makabili mula sa kanya ng shabu ang isang police undercover agent.

Nakuha mula kay Abdilla ang abot sa 50 grams ng shabu na nagkakahalaga ng P60,000.

Sa Alamada, North Cotabato, huli din sa drug buy bust si Jerry Quinto, 21 taong gulang na taga Upper Glad, Midsayap.

Nagbenta si Quinto ng shabu sa isang asset ng PNP sa Barangay Camansi, Alamada, kayat agad na siyay inaresto.

Nahaharap ang mga suspect sa ksong paglabag sa RA 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002.

KULUNGAN ANG BAGSAK ng dalawang drug suspect sa buy bust operation na isinagawa ng Marawi City PNP sa Barangay East Basak kahapon.

Kinilala ang mga suspek na sina Mohammad Omar Dimaporo, 45 years old at Dan Johnson Partos, 35 years old, pawang mga taga Lanao del Sur.

Nakuha sa kanila ang 33 piraso ng sachets na naglalaman ng shabu na may timbang na mahigit kumulang 15 grams at may katumbas na halaga na P102,000. Ang buy bust operation ay isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng Marawi PNP at NBI Iligan.

Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Kaugnay nito, tiniyak ni PRO-BAR Regional Director Brig. Gen. Eden Ugale na mas lalo pa nilang paiigtingin ang kampanya kontra illegal na droga upang maprotektahan ang mga mamamayan sa BARMM Region.

Sa Cotabato City, huli naman ang isang babaeng estudyante sa anti-drug operation na isinagawa ng Police Station 1 kahapon ng umaga.

Kinilala ni Station 1 chief Maj. Elexon Bona ang nadakip sa pangalang si Alias Uday, taga Barangay Poblacion 5 na inaresto matapos magbenta ng shabu sa isang undercover agent. NIGEL SUMANGHID, NDBC BIDA BALITA

May bago nang OIC principal ang pinakamalaki at most populated public high school sa Cotabato City.

PORMAL nang itinalaga ni BARMM Education Minister Mohaqher Iqbal si Dr. Yusoph Thong Amino bilang bagong principal ng Cotabato City National High School-Main Campus.

Ito ay matapos na pumanaw si Dr. Panfilo Cedeño noong June 6. Umaasa si Minister Iqbal na isusulong ni Dr. Amino ang principle of morale governance na isnusulong ng regional government.

Kasbaay nito, inatasan din ni Iqbal si Amino na tiyakin ang kapakanan ng mga mag-aaral, i-angat ang antas ng pagtuturo at paggamit ng tama sa resources ng pamahalaan.

Kasabay nito, namigay din si Minister Iqbal ng mga dagdag na gamit para sa mga guro. Kahapon din, nagbigay ang BARMM Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng may 8 libong mga arm chair para sa Cotabato City Schools Division.

Dahil sa pekeng impormasyon hinggil sa anti COVID-19 vaccines at chismis ang ilan sa mga dahilan kung bakit may ilang muslim individuals ang ayaw o may pag-alinlangan pa rin sa pagpapaturok ng bakuna laban sa sakit.

Sa Mlang North Cotabato, nasa tatlong mga Barangay na muslim dominated area ang marami pa rin ang hindi nagpapabakuna. Ayon kay Municipal health officer Dr. Jun Sotea, sinabi nitong sila ay apektado lamang rin ng false information dahil anya ‘mas malabwan ang right information sa nagalibot nga chismis’.

Samantala, kaugnay nito katuwang na rin ngayon ng municipal health office ang barangay officials sa pagpapalaganap ng tamang edukasyon. Mas pina-igting na rin ngayon ang pagsasagawa ng contact tracing sa lahat ng mga nakasalamuha ng mga COVID-19 patients at nakitaan ng sintomas ng sakit.

Nagpapatuloy pa hanggang sa ngayon ang inoculation activity para sa A2 hanggang A3 priority groups sa North Cotabato ng anti COVID-19 vaccines.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Integrated Health Officer Dra Eva Rabaya, mula sa 100,000 na kabuuang populasyon ng mga senior citizen sa probinsya nasa 20 percent pa lamang mula sa nasabing nasabing ang naturukan ng bakuna.

Pero kahapon, nadagdagan naman ito dahil sa may ilang A2 category ang nabigyan na mula sa ibat-ibang lugar sa probinsya.

Nakadepende pa rin kasi ang supply ng bakuna mula sa National Government. Para sa Sinovac vaccines, nasa dalawang put walong araw ang pagitan bago ang ikalawang dose, hanggang sa tatlong buwan naman bago ang second dose para sa Astrazeneca at single dose lang para sa bagong dating na Jonhson and Johnson. Ipinahayag din nitong nakalagay naman sa kanilang vaccination schedule sa kanilang vaccination card.

Tinanggap na kahapon ng abot sa 609 na benepisyaryo ng Tulong Panghanap buhay para sa ating Disadvantage workers o TUPAD program sa Tulunan, North Cotabato kahapon.

Ito ay nagkakahalaga ng abot sa 3Million pesos na tulong pinansyal para sa mga lubos naapektuhan ng pandemya. Mismong si DOLE Regional Director Raymundo Agravante ang nanguna sa pamamahagi ng tig P5,000 cash aid para sa mga displaced/disadvantaged workers.

Kasabay ng nasabing aktibidad ay tumanggap rin ng abot P1M livelihood assistance mula sa DOLE ang Barangay La Esperanza Tulunan na mapapakinabangan ng 51 identified displaced individuals ng barangay.

Samantala, nagbigay din ang Department ofAgriculture XII ng vegetable seedlings sa Municipal Agriculturist ng Tulunan bilang tulong na rin sa mga magsasaka ng bayan na labis din na naapektohan ng krisis dala ng pandemya.

Sa Kabacan North Cotabato naman, nasa 313 na benepisyaryo ang nakatanggap rin ng kahalintulad na ayuda. Tumanggap din ang nasabing mga benepisyaryo ng 939k ayuda o 3,000/ recipient mula sa Department Social Welfare and Development (DSWD)bilang dagdag na tulong sa mga ito.

Ang Kidapawan City parin ang may pinakamaraming naitalang kaso at active cases ng COVID-19 sa North Cotabato sa ilang magkasunod na araw. Kagabi sa 44 new cases, 23 ang galing sa Kidapawan City kung saan puro local cases at walang imported cases.

Dahil dito, sumampa pa sa 600 ang total actives cases sa buong North Cotabato. Siyam lang naman ang naitalang recoveries o pasyenteng nagpapagaling pa sa isolation facility mula sa ibat-ibang bayan ng probinsya.

Isang 71 anyos naman ang nasawi dahil sa infection. Dahil naman sa mas pinahigpit pa na pagpapatupad ng health protocols lalo na sa mga border checkpoints, hindi naman nakapasok ang delta variant ng COVID-19 sa buong probinysa.

Katunayan mas pinalawig pa ng hanggang sa katapusan ng Agosto ang umiiral na General Community Quarantine sa lalawigan.

Sinimulan na ng Safety Seal Certification Inspectorate Team ang pag-assess sa mga establisemento na nag-apply para mabigyan ng Safety Seal Certification ng lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Nilinaw naman ni City Local Government Operations Officer Jennifer Fernandez na bolontaryo lamang ang pagkuha ng nasabing seal.

Gayunpaman ayon kay Fernandez hinikayat pa rin ng lokal na pamahalaan ang mga establisemento na magpa-validate para mabigyan ng Safety Seal Certification.

Layon nito na matiyak at malaman din ng publiko ang pagsunod nila sa minimum public health standard laban sa COVID-19.

Payo pa ni Fernandez sa mga negosyante, para maiskedyul ang kanilang assessment magsumite na ng kanilang self-assessment form sa city government.

Ang pamimigay ng Safety Seal Certification sa mga establisemento na tumalima sa minimum public health standard ay unang ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI region 12.

Inihahanda ng lokal na pamahalaan ang pagbubukas ng 27-bed COVID-19 temporary treatment and monitoring facility o TTMF sa Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH sa General Santos City.

Kasunod ito ng pagturn over ng Department of Health 12 sa P10 million na pasilidad sa Gensan LGU. Ayon kay kay DJPRH Chief of Hospital Dr. Ryan Aplicador, tatanggapin sa TTMF na extension ng kasalukyang COVID-19 center ng ospital ang mga COVID-19 patient.

Pero kapag natapos na ang pandemya ayon kay Aplicador gagamitin nila ito bilang isolation sa mga communicable diseases tulad ng tuberculosis o TB. Umaasa naman si Aplicador na ang dagdag na mga kwarto at kama ay sapat na para sa kanilang mga COVID-19 patient.

Dinagdag din nito na mula sa dating 300 nilimitahan din nila sa 100 ang mga COVID-19 patient sa mga ward para matiyak ang physical distancing.

Kinumpirma din ni Aplicador na inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng Gensan ang hiling nilang P100 million para sa COVID-19 reponse. Ang nasabing pondo ayon kay Aplicador ay ibibili ng mga gamot, medical supplies, personal protective equipment, testing kits, at mga gamit sa pagamot ng COVID-19.

Maliban sa COVID-19 tinututukan din ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang iba pang mga sakit sa South Cotabato.

Sa katunayan ayon kay Mosquito-borne Disease Provincial Coordinator Jose Barroquillo nakapagsagawa na sila ng malawakang pamimigay ng gamot sa sakit filiarias. Ito ay matapos matuklasan ang 33 kaso ng nasabing karamdaman sa mga barangay ng Mongokayo at Maan sa bayan ng Tboli.

Bukod dito ayon kay Barroquillo namigay din sila ng chemically treated nets sa nasabing mga barangay. Nilinaw naman ni Barroquillo na ang kaso ngayon ng filiariasis sa South Cotabato ay walang epekto sa filariasis-free na estado ng lalawigan.

Matatandaan na ang South Cotabato ay ideneklara ng Department of Health na filariasis-free noong 2014. Ang Filariasis ay isang sakit na dala ng lamok at naging sanhi ng pamamaga o paglaki ng mga parte ng katawan ng sinumang magkakasakit nito.

Kooperasyon ng publiko para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 muling hiniling ng DOH 12

Makipagtulungan sa mga contact tracer at huwag mag-atubiling magpa-isolate kung kinakailangan. Ito ang panawagan sa mga mamamayan sa rehiyon ni Department of Health o DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso.

Ayon kay Gangoso para mapigilan ang hawaan ng mga COVID-19 variants kailangan din ng publiko na sundin ang minimum public health standards.

Bukod sa mga ito, hinikayat din ni Gangoso ang mga mamamayan na suportahan ang vaccination campaign ng ahensya at magpabakuna. Ito ay para maiwasan ang malalang symptoms o kumplikasyon ng COVID-19.

Sinabi ito ni Gangoso matapos kumpirmahin ang patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa rehiyon. Sa katunayan ayon kay Gangoso, hindi bumababa sa isang daan ang naitatalang kaso ng COVID 19 sa region 12 kada araw.

Tampok sa Tourism Month Celebration ng South Cotabato sa Setyembre ang Product Selling Activity. Ito ay ayon kay Arts, Culture, Tourism and Museum o ACTM Unit Tourism Operations Officer I Francisco Cerbo Jr.

Ayon kay Cerbo magiging konsepto ng product selling ang “One Town, One Product” o OTOP. Sinabi ni Cerbo na mabibili ng publiko sa product selling sa KCC mall sa Koronadal ang ipinagmamalaking mga produkto ng 11 local government unit sa South Cotabato.

Magaganap ito sa September 15 hanggang 30. Ayon kay Cerbo bawat LGU ay magkakaroon ng sariling booth na maaring paglagyan ng kanilang mga produkto.

Ayon kay Cerbo ang selebrasyon na magsisimula sa September 1 ay magtatapos naman sa pamamagitan ng fashion show sa nasabing venue sa September 30.