NDBC BIDA BALITA (Dec 14, 2022)

HEADLINES

1 DALAWANG SUNDALO na parehong miembro ng 549th Engineering Battalion sa Awang, Maguindanao Norte, nagbarilan sa Zamboanga del Sur

2 SOUTH COTABATO election supervisor, humiling sa mga botante na magparehistro ng mas maaga.

3 224 candidate soldiers, nagtapos kahapon, ngayon ganap nang kasapi ng 6th Infantry Division sa rangkong private

5 ANIM na BIFF sumuko sa Upi, Maguindanao; 44 na BIFF, sumuko din sa Kabacan, North Cotabato

6 Oktubre hanggang ngayong Disyembre, South Cotabato PNP nakakumpiska ng P2.3 million na halaga ng shabu

Sa detalye….

Local..

SUGATAN ANG ISANG SUNDALO matapos na barilin ng kapuwa sundalo sa Tukuran, Zamboanga del Sur.

Sa belated report ng PNP, kinilala ni Brigadier General Neil Alinsañgan, Police Regional Office-Zamboanga Peninsula director, ang biktima na si Private First Class Albert Alain at ang suspect na si Corporal Erwin Queve.

Ang dalawa ay parehong kasapi ng 549th Engineering Construction Battalion na nabase sa Awang, DAtu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Sinabi ni Alinsañgan na nagana pang pamamaril alas 8 ng gabi noonog December 10 sa Barangay Militar bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur.

Bago naganap ang pamamaril, bumiyahe mula Awang ang magkaibigan na sina Queve at Alain sakay ng magkahiwalay na motorsiklo patungong Pagadian City.

Nag-stop over ang dalawa sa Barangay Militar at sinabi ni Gen. Alinsañgan na sa di pa matukoy na dahilan ay bumunot ng baril si Queve at pinaputukan si Alain.

Bagaman at tinamaan, nagawa pang makabunot ng knayang sariling baril si Alain at pinaputukan si Queve na dali-daling tumakas patungong Sultan Naga Dimaporo, Lanao del Norte.

Naniniwala si Alain na robbery ang motibo ng pagbaril sa kanya dahil sa dala niyang pera na inutang mula sa isang lending firm.

Hindi malinaw sa report kung sugatan din ba si Queve at kung natangay ba ang pera ni Alain.

-0-

Local…

NAGPULONG ANG MGA opisyal ng Bangsamoro Public Order and Safety kasama ang mga law enforcers sa Bangsamoro region upang balangkasin ang long term solution sa peace and security issue sa BARMM.

Pinakalayunin ng pagpupulong ay mabuo ang isang mekanismo na pipigil sa pagkakaroon ng marahas na alitan ng mga magkapamilya dahil sa rido, pagbaba sa bilang ng mga loose firearms, pagbuwag sa private armed groups, pagsugpo sa illegal drugs at lahat ng uri ng kriminalidad.

Hiniling ni peace and security Minister Hussein Muñoz ang tulong ng lahat para mangibabaw ang katahimikan at matigil ang mga karahasan na nagiging hadlang sa pag-unlad ng isang bayan sa Bangsamoro.

-0-

LOCAL…

NANUMPA KAHAPON ANG 224 na mga bagong Army Privates pagkatapos ng kanilang Basic Military Training bilang kasapi ng Candidate Soldier Course Class 2022 sa 6th Division Training School Annex, Barangay Upper Dado, Alamada, North Cotabato.

Nanguna si Private Czarice Kate Macabacyao at topnotcher sa klase dahil sa kanyang 97 percent rating.

Sumunod si Private Roxanne Duco na may 95.10 percent rating at pangatlo Private John Mark Calumno na may 94.80 rating.

Top gun awardee naman si Private Jojo Toralba na nakapagtala ng 100 percent rating sa Basic Marksmanship.

Sila ay nakatakdang sumailalim pa sa Infantry Orientation Course na tatagal ng 45 araw.

Pinangunahan ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Roy Galido ang graduation rites.

-0-

ABOT SA ANIM na mga dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang boluntaryong sumuko sa 57th Infantry Battalion sa Upi, Maguindanao del Norte.

Dahil sa kanilang desisyon na magbalik loob sa pamahalaan, sila ay kwalipikado para tumanggap ng ayuda at livelihood package upang may pagkakitaan sa pagbabagong buhay.

Unang nagbigay ng tulong ang Bangsamoro Government sa pamamagitan ng proyekto ng Ministry of the Interior and Local Government na Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit o TuGoN.

Mismong si TuGon project officer Jaber Macacua ang namahagi ng food packages sa mga dating rebelde. rebels.

SA ngayon, abot na sa 187 dating BIFF members mula Maguindanao ang patuloy na tumatanggap ng tulong mula sa Project TuGoN ng MILG at katuwang ang ibang BARMM Ministries.

Dumalo sa programa sina 57th IB Commander Lt Col Guillermo Mabute, Jr., 603rd IB Commander Col Michael Santos, South Upi Mayor Reynalberto Insular, Upi Mayor's representative Vice Mayor Wilfredo Ibanes, AGILA HAVEN Focal Person Roger Dionisio at iba pa.

-0-

LUMAGDA ng Memorandum of Agreement ang labing walong Municipal Local Government Units mula sa limang probinsya ng BARMM at ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG, para sa pagpapatayo ng abot sa

₱289 million na halaga ng mga infrastructure projects.

Ang paglagda ng kasunduan ay ginawa kahapon sa Café Mindanaw sa Cotabato City.

Sa ilalim ng programa, itatayo ang mga barangay halls, public markets, legislative buildings, at mga public terminals na tiyak makakatulong at magpapa-unlad ng ekonomiya ng mga bayan sa BARMM.

Ang proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng Support to Moral Local Governance Program sa ilalim ng opisina ni BARMM Chief Minister Al Haj Murad Ebrahim.

Naniniwala BARMM Interior Minister Atty. Naguib Sinarimbo na ang mga proyekto ay makakatulong upang mapabuti ang pamamahala ng mga LGUs sa kanilang mga nasasakupan at lalakas ang local economy.

-0-

LOCAL..

Nakapagsagawa ng 38 anti-illegal drug operation ang mga pulis sa South Cotabato mula Oktobre hanggang Disyembre a kwatro ngayong 2022.

Nagresulta naman ito sa pagkakakumpiska nila ng mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal drugs.

Kabilang sa mga ito ang may 42 grams ng shabu, 6.02 grams ng dried marijuana leaves at mahigit 5,000 hills ng marijuana plants.

Ito ay ayon kay South Cotabato PNP Police Community Affairs and Development Unit Head Police Major Rommel Constantino.

Dagdag pa ni Consantino nakaaresto din ang mga pulis ng apatnapung mga drug suspek na kinabibilangan ng ilang mga high value target o HVT.

-0-

LOCAL…

Matatapos ang konstruksyon ng annex ng South Cotabato Provincial Hospital sa loob ng 365 days o isang taon.

Ito ay ayon kay Chief of Hospital Dr. Conrado Braña ay base na rin sa napagkasunduan ng provincial government sa contractor ng nasabing proyekto.

Ayon kay Braña, dalawang taon sana ang timeline na hiniling ng contractor pero napakiusapan ito ng provincial government na madaliliin ang pagpapatayo ng apat na palapag na gusali.

Dagdag pa ni Braña ang hospital annex ay magkakaroon ng mas maraming kwarto.

Kaya ayon sa Braña mababawasan nito ang siksikan ng mga mga pasyente sa South Cotabato provincial hospital.

Dagdag pa nito sa ngayon kasi ay umaabot sa hanggang 400 ang mga pasyente sa provincial hospital kada araw na mas marami sa 200-bed capacity nito.

Ang P200 million na proyekto ay ipinatatayo na ngayon sa Protect Center sa Koronadal.

-0-

Abot na sa mahigit tatlong libong mga iskolar ang nakapagtapos sa provincial training center o PTC ng TESDA sa Surallah, South Cotabato sa nakalipas na dalawang taon.

Ito ay ayon kay PTC Administrator Bienvenido Solano Jr.

Dagdag pa ni Solano ang scholarship training ay pinaglaanan din ng TESDA ng mahigit 50 million pesos.

Karamihan sa kanilang mga naging iskolar ay mula sa marginalize sector sa Surallah at iba pang bayan sa South cotabato.

Tiniyak din ni Solano ang pagbubukas nila ng mas marami pang scholarship programs sa mga susunod na taon.

Sa ngayon ayon kay Solano prayoridad ng PTC-Surallah na mag-alok ng scholarship program may kaugnayan sa agrikultura at konstruksyon.

Ito ay upang maihanda sa mga investment na papasok sa lalawigan.

-0-

LOCAL…

Pumunta ng mas maaga sa mga tanggapan ng comelec at magpa-register para makaiwas sa mahabang pila.

Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni South Cotabato Election Supervisor Attorney Jay Gerada.

Kaugnay ito sa pagsimula noong Lunes ng voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections na gaganapin sa December 2023.

Payo naman din Gerada sa mga magpaparehistro magdala ng government ID o school ID para sa mga estudyante na SK voters.

Ipinunto ni Gerada na bukas ang tanggapan ng Comelec para sa voters registration mula alas otso ng umaga hanggang alas singko ng hapon Lunes hanggang Sabado, pati na holidays maliban sa December 25 at 31.

Nilinaw ni Gerada na ang magpili ng lugar kung saan magkakaroon ng satellite registration ay nakadepende na sa mga municipal at city comelec office.

-0-

Magtatagal pa hanggang sa Disyembre a beinte tress ang Ang Kadiwa ng Pasko ng Department of Agriculture 12 sa Parking Area ng South Cotabato Gym sa Koronadal.

Mabibili ng mga consumer sa lugar ang farm-gate prices ng mga agricultural products.

Kabilang sa mga ito ang bigas na ibinibenta sa halagang 25 pesos per kilogram, mga gulay, at iba pa.

Ang nasabing programa ay isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa ilalim ng programa ang pamahalaan ay bibili mismo ng mga produkto mula sa mga supplier para maibenta ng mas mura sa publiko.

Matatandaan na ang Kadiwa ng Pasko ay sabay na inilunsad sa iba’t ibang panig ng bansa kabilang ang Koronadal noong Nobyembre 16.

Samantala pinangunahan na rin kahapon nina Mayor Lorelie Pacquio at Vice Mayor Rosita Nuñez ang pabukas ng Kadiwa ng Pasko sa General Santos City.

Matatagpuan naman ito sa likod ng City Hall Building at magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre